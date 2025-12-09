Mới nhất
Xót xa cảnh nghệ sĩ Thương Tín sống những ngày cuối đời

Thứ ba, 19:00 09/12/2025 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Từ khi về quê, nghệ sĩ Thương Tín sống trong sự chăm sóc của em trai. Người thân động viên ông ở lại Khánh Hòa để dưỡng bệnh, hạn chế di chuyển xa.

Xót xa cảnh nghệ sĩ Thương Tín sống những ngày cuối đời tại khánh hòa - Ảnh 1.

Sáng 9/12, nhạc sĩ Tô Hiếu - người đồng hành cùng nghệ sĩ Thương Tín trong giai đoạn sức khỏe xuống dốc - xác nhận với Tiền Phong việc nam nghệ sĩ qua đời tại nhà riêng. Theo Tô Hiếu, anh nhận tin từ người thân của nghệ sĩ vào sáng sớm. Những ngày cuối đời, nghệ sĩ Thương Tín rời TPHCM về quê nhà Khánh Hòa để an dưỡng. Việc di chuyển trở nên bất khả thi sau chấn thương nặng ở chân phải khiến ông phải gắn bó với xe lăn.

Xót xa cảnh nghệ sĩ Thương Tín sống những ngày cuối đời tại khánh hòa - Ảnh 2.

Từ khi về quê, nghệ sĩ Thương Tín sống trong sự chăm sóc của em trai. Người thân động viên ông ở lại Khánh Hòa để dưỡng bệnh, hạn chế di chuyển xa. Tuy ăn uống tốt hơn trước và tăng khoảng 3-4 kg, ông hầu như không thể tự sinh hoạt, thường xuyên phải nhờ người dìu đỡ hoặc dùng xe lăn. Tính khí nghệ sĩ thời gian gần đây trầm hơn, ít nói, thường trốn tránh tiếp xúc với người lạ. (Trong hình là con trai Thương Tín về chịu tang cha trong căn nhà ông sống những ngày cuối đời).

Xót xa cảnh nghệ sĩ Thương Tín sống những ngày cuối đời tại khánh hòa - Ảnh 3.

Trước đó gần nhất là từ tháng 7 năm ngoái, trong cuộc trò chuyện được ghi hình lại qua lời kể của nhạc sĩ Tô Hiếu trên VietnamNet, diễn viên Thương Tín sống tại nhà mẹ đẻ, trong căn phòng rộng 8m2 không có đồ đạc trừ một chiếc đệm cũ và vài vật dụng.

Xót xa cảnh nghệ sĩ Thương Tín sống những ngày cuối đời tại khánh hòa - Ảnh 4.

Thời điểm đó, tại căn phòng này, Thương Tín cho biết không sống cùng vợ con, cũng không muốn trở lại ngôi nhà đó vì "không còn thấy vui".

Xót xa cảnh nghệ sĩ Thương Tín sống những ngày cuối đời tại khánh hòa - Ảnh 5.

Căn phòng phù hợp với nhu cầu sống của ông những ngày cuối đời khi sức khỏe đi xuống.

Xót xa cảnh nghệ sĩ Thương Tín sống những ngày cuối đời tại khánh hòa - Ảnh 6.

Cũng tại căn nhà này, Thương Tín sống nương nhờ mẹ và em gái trong một đợt về nhà vào tháng 7 năm ngoái. Căn nhà kiên cố nhưng đơn giản.

Cách vệ sinh nồi cơm điện trong vòng nốt nhạc khiến vi khuẩn không lây lan

Cách vệ sinh nồi cơm điện trong vòng nốt nhạc khiến vi khuẩn không lây lan

GĐXH - Nồi cơm điện là vật dụng quen thuộc trong mỗi căn bếp. Vệ sinh nồi cơm điện đúng cách giúp kéo dài tuổi thọ cho nồi và an toàn khi sử dụng.

Dấu ấn phong thủy nổi bật bên trong biệt thự vừa cổ điển, vừa hiện đại nhà chồng Á hậu Hương Ly

Dấu ấn phong thủy nổi bật bên trong biệt thự vừa cổ điển, vừa hiện đại nhà chồng Á hậu Hương Ly

Hướng cầu thang ngược chiều kim đồng hồ có tốt không?

Hướng cầu thang ngược chiều kim đồng hồ có tốt không?

Phong thủy
Những điều cấm kỵ khi xây nối nhà bạn cần biết

Những điều cấm kỵ khi xây nối nhà bạn cần biết

Bên trong biệt thự từng lên sóng Đài TH Hàn Quốc, nơi diễn ra lễ ăn hỏi Tiên Nguyễn với chồng gốc Dubai, có gì đặc biệt?

Bên trong biệt thự từng lên sóng Đài TH Hàn Quốc, nơi diễn ra lễ ăn hỏi Tiên Nguyễn với chồng gốc Dubai, có gì đặc biệt?

Tòa soạn Quảng cáo
Top