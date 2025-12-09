Xót xa cảnh nghệ sĩ Thương Tín sống những ngày cuối đời

Từ khi về quê, nghệ sĩ Thương Tín sống trong sự chăm sóc của em trai. Người thân động viên ông ở lại Khánh Hòa để dưỡng bệnh, hạn chế di chuyển xa. Tuy ăn uống tốt hơn trước và tăng khoảng 3-4 kg, ông hầu như không thể tự sinh hoạt, thường xuyên phải nhờ người dìu đỡ hoặc dùng xe lăn. Tính khí nghệ sĩ thời gian gần đây trầm hơn, ít nói, thường trốn tránh tiếp xúc với người lạ. (Trong hình là con trai Thương Tín về chịu tang cha trong căn nhà ông sống những ngày cuối đời).