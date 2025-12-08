Bên trong biệt thự từng lên sóng Đài TH Hàn Quốc, nơi diễn ra lễ ăn hỏi Tiên Nguyễn với chồng gốc Dubai, có gì đặc biệt?
GĐXH - Xuất hiện trên kênh truyền hình này, căn biệt thự được thiết kế theo phong cách hoàng gia châu Âu từ cánh cổng cho đến phong làm việc của ông Johnathan Hạnh Nguyễn với những vật dụng cao cấp và được dát vàng.
Nhìn từ bên ngoài phía cổng nhà vô cùng đồ sộ công phu và tỉ mỉ khiến ai đi qua cũng phải nhìn... Khu vực ngoài cổng nhà còn có bốt canh dành riêng cho bảo vệ dù cửa ra vào được lắp thiết bị tự động rất hiện đại khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.
Phòng khách hiện đại.
Khi bước vào khu biệt thự ai cũng vô cùng choáng ngợp bởi về hào nhoáng bên ngoài, bên trong dinh thự còn được chủ nhân đầu tư không ít tiền bạc để có nội thất "độc nhất vô nhị" với phong cách châu Âu quý phái.
Nội thất thiết kế theo kiểu Châu Âu.
Tủ rượu dát vàng long lanh.
Biệt thự ba mặt tiền nằm ở vị trí cực đẹp ngay gần bên con sông Sài Gòn.
Biệt thự ước chừng rộng 500 m2, được thiết kế hiện đại với bức tường trắng cao xung quanh để đảm bảo an ninh. Video chương trình hé lộ những cảnh đẹp nhất trong biệt thự dát vàng này, từ cánh cổng bề thế đến phòng làm việc của ông Johnathan. Toàn bộ nội thất được thiết kế theo phong cách Hoàng gia.
Ngôi nhà với màu trắng sang trọng nổi bật, ước chừng rộng 500m2.
Bàn làm việc của ông Jonathan Hạnh Nguyễn.
Bên trong ngôi nhà còn có bộ bàn ghế lạ, mặt hình cá chép tượng trưng cho sự may mắn của gia chủ. Trong khu vực phòng khách sang trọng được bài trí theo kiểu châu Âu thiết kế cực kỳ tinh tế.
Cầu thang được thiết kế theo phong cách châu Âu, vô cùng ấn tượng.
Bàn ăn và nhà bếp cũng được chủ nhân sắp xếp thiết kế tỉ mỉ.
Phòng ngủ sang trọng, được bày trí theo sở thích của chủ nhân. Trong khu vực phòng ngủ được trang hoàng ngăn nắp gọn gàng với những thiết kế vô cùng sang trọng, tinh tế bởi những món đồ được nhập khẩu từ nước ngoài mang về.
Bộ cờ vua dát vàng được ông Jonathan Hạnh Nguyễn yêu thích.
Bên trong khu biệt thự dát vàng còn có cả sân tennis riêng giúp các thành viên có thể tự do luyện tập mà chẳng cần phải đi đâu xa. Khi ngắm biệt thự toàn cảnh phía ngoài, căn biệt thự lung linh dưới ánh đèn khi màn đêm buông xuống.
Ban ngày view nhìn thẳng xuống bể bơi lớn và khu vực tiệc trà ở tầng 2.
Bể bơi rộng có một mặt bao quát cả dòng sông quanh biệt thự.
Có nên đặt bể cá trong phòng ngủ? Chuyên gia phong thủy cảnh báo điều nhiều gia đình đang vô tình phạm phảiỞ - 28 phút trước
GĐXH - Tùy thuộc vào quan điểm và sở thích cá nhân của bạn, việc đặt bể cá trong phòng ngủ có thể có những ưu và nhược điểm khác nhau. Dưới đây là một số điểm cân nhắc để bạn có thể đưa ra quyết định hợp lý.
Sân cao hơn nền nhà có phạm phong thủy? Chuyên gia chỉ ra hệ lụy và 2 cách hóa giảiỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Sân cao hơn nền nhà là không đúng phong thủy, vậy gia chủ hãy tham khảo những gợi ý dưới đây để có được ngôi nhà đẹp, đúng thẩm mỹ cũng như có được không gian sống tiện lợi ưng ý hơn hết.
Nhà 2 mái hợp phong thủy: Vì sao kiểu dáng tưởng đơn giản lại giúp gia chủ hút lộc, vượng khí dâng tràn?Ở - 3 giờ trước
GĐXH - Ngôi nhà hai mái không chỉ có đầy đủ công năng và giá trị thẩm mỹ mà còn giúp tiết kiệm chi phí vật liệu xây dựng. Bài viết dưới đây sẽ tiết lộ cách bố trí phong thủy nhà 2 mái chi tiết nhất giúp gia chủ thu hút tài lộc.
Thế đất có long mạch xấu cần tránhPhong thủy - 1 ngày trước
GĐXH - Việc chú ý tránh những thế đất có long mạch xấu, nhà có phong thủy xấu sẽ giúp bạn chủ động hạn chế được những xui rủi có thể xảy ra trong tương lai.
'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' vừa tậu biệt thự 1,4 triệu USD cho bố mẹ, hiện sống ra sao?Không gian sống - 1 ngày trước
GĐXH - Căn biệt thự hoa hậu Ngô Mỹ Uyên mua tặng bố mẹ rộng 500m2, gồm 6 phòng ngủ, 8 phòng tắm, nằm trong khu dân cư lâu đời ở Dallas.
Chọn giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 8/12 - 14/12 để mang tài lộc về nhàPhong thủy - 1 ngày trước
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 8/12 - 14/12 dưới đây. Tham khảo giờ hoàng đạo và hướng xuất hành để mọi việc thuận lợi hơn.
Mẹo đơn giản tạo phong thủy tốt cho căn hộ chung cưPhong thủy - 1 ngày trước
GĐXH - Phong thủy chung cư đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên không gian sống thoải mái và tăng sự may mắn, thịnh vượng cho gia chủ. Đây cũng là một trong những yếu tố cần chú ý khi sắp xếp, bố trí căn hộ hay những món đồ nội thất.
Vợ chồng TPHCM chi 400 triệu 'lột xác' căn hộ 20 năm thành tổ ấm đẹp, tiện nghiKhông gian sống - 1 ngày trước
Sau khi mua căn hộ trong khu chung cư cũ 20 năm tuổi, vợ chồng chị Hà (TPHCM) chi thêm khoảng 200 triệu để sửa thô lại toàn bộ và 200 triệu sắm sửa nội thất mới, tạo không gian sống vừa thẩm mỹ, vừa tiện nghi.
Hướng cầu thang ngược chiều kim đồng hồ có tốt không?Phong thủy - 1 ngày trước
GĐXH - Trong đó, thiết kế hướng cầu thang ngược chiều kim đồng hồ hay thuận chiều kim đồng hồ sẽ tốt hơn? Hãy cùng bài viết lý giải điều này.
Người mệnh Hỏa có nên nuôi cá cảnh không?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người có mong muốn đặt bể cá trong nhà để cải thiện nguồn năng lượng. Vậy bể cá phong thuỷ có hợp người mệnh Hoả không? Hãy tìm hiểu rõ hơn qua bài viết bên dưới đây.
Cách vệ sinh nồi cơm điện trong vòng nốt nhạc khiến vi khuẩn không lây lanỞ
GĐXH - Nồi cơm điện là vật dụng quen thuộc trong mỗi căn bếp. Vệ sinh nồi cơm điện đúng cách giúp kéo dài tuổi thọ cho nồi và an toàn khi sử dụng.