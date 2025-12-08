Bên trong biệt thự từng lên sóng Đài TH Hàn Quốc, nơi diễn ra lễ ăn hỏi Tiên Nguyễn với chồng gốc Dubai, có gì đặc biệt?

Sáng 7/12, Tiên Nguyễn tổ chức lễ ăn hỏi với chú rể Justin Cohen tại tư gia nhà gái. Từ hôm trước, biệt thự nhà cô dâu ở ven sông Sài Gòn được trang trí với nhiều hoa tươi.

Lễ ăn hỏi của Tiên Nguyễn diễn ra theo các nghi thức truyền thống. Văn hóa Việt Nam được cô dâu tôn vinh qua những chi tiết trang trí hoa sen, mây tre đan. Ngôi sao đưa tin.

Cổng biệt thự được tô điểm bằng hoa tươi với sen, lan và cẩm tú cầu, tạo nên khung cảnh sang trọng. Cô dâu - chú rể chọn màu trắng - hồng chủ đạo cho buổi lễ.

Bàn thờ gia tiên nhà Tiên Nguyễn phủ nhiều hoa tươi. Trước khi làm lễ, cô dâu - chú rể quỳ gối chào cha mẹ và tổ tiên.

Lối lên cầu thang cũng được trang trí nhiều hoa sen, hoa hồng và các chi tiết mây tre đan thủ công.

Tên của Tiên Nguyễn và chú rể được gắn lên khung nền xếp từ lá cọ. Sau lễ xin dâu, tối cùng ngày, tiệc cưới của họ với khoảng 1.000 khách mời gồm doanh nhân và nghệ sĩ nổi tiếng sẽ diễn ra.

Tiên Nguyễn tên đầy đủ Nguyễn Hồng Thảo Tiên, sinh năm 1997, là con đầu lòng của cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên và doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Biệt thự khủng của gia đình giàu có nhà cô dâu đã từng được lên hình khi kênh truyền hình KBS Hàn Quốc thực hiện về ông Johnathan Hạnh Nguyễn vào năm 2015. Đó là lần đầu tiên công chúng thấy cận cảnh khu biệt dát vàng cùng dàn siêu xe của gia đình bề thế này.

Xuất hiện trên kênh truyền hình này, căn biệt thự được thiết kế theo phong cách hoàng gia châu Âu từ cánh cổng cho đến phong làm việc của ông Johnathan Hạnh Nguyễn với những vật dụng cao cấp và được dát vàng.

Trong phần lớn thời lượng phát sóng, KBS mang đến những hình ảnh từ bên trong tòa biệt thự với nội thất được dát vàng.

Những món đồ yêu thích được bố chồng Hà Tăng sưu tầm khắp thế giới trưng bày trong biệt thự cũng được bật mí.

Nhìn từ bên ngoài phía cổng nhà vô cùng đồ sộ công phu và tỉ mỉ khiến ai đi qua cũng phải nhìn... Khu vực ngoài cổng nhà còn có bốt canh dành riêng cho bảo vệ dù cửa ra vào được lắp thiết bị tự động rất hiện đại khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Phòng khách hiện đại.

Khi bước vào khu biệt thự ai cũng vô cùng choáng ngợp bởi về hào nhoáng bên ngoài, bên trong dinh thự còn được chủ nhân đầu tư không ít tiền bạc để có nội thất "độc nhất vô nhị" với phong cách châu Âu quý phái.



Nội thất thiết kế theo kiểu Châu Âu.

Tủ rượu dát vàng long lanh.

Biệt thự ba mặt tiền nằm ở vị trí cực đẹp ngay gần bên con sông Sài Gòn. Biệt thự ước chừng rộng 500 m2, được thiết kế hiện đại với bức tường trắng cao xung quanh để đảm bảo an ninh. Video chương trình hé lộ những cảnh đẹp nhất trong biệt thự dát vàng này, từ cánh cổng bề thế đến phòng làm việc của ông Johnathan. Toàn bộ nội thất được thiết kế theo phong cách Hoàng gia. Ngôi nhà với màu trắng sang trọng nổi bật, ước chừng rộng 500m2. Bàn làm việc của ông Jonathan Hạnh Nguyễn. Bên trong ngôi nhà còn có bộ bàn ghế lạ, mặt hình cá chép tượng trưng cho sự may mắn của gia chủ. Trong khu vực phòng khách sang trọng được bài trí theo kiểu châu Âu thiết kế cực kỳ tinh tế. Cầu thang được thiết kế theo phong cách châu Âu, vô cùng ấn tượng. Bàn ăn và nhà bếp cũng được chủ nhân sắp xếp thiết kế tỉ mỉ. Phòng ngủ sang trọng, được bày trí theo sở thích của chủ nhân. Trong khu vực phòng ngủ được trang hoàng ngăn nắp gọn gàng với những thiết kế vô cùng sang trọng, tinh tế bởi những món đồ được nhập khẩu từ nước ngoài mang về. Bộ cờ vua dát vàng được ông Jonathan Hạnh Nguyễn yêu thích. Bên trong khu biệt thự dát vàng còn có cả sân tennis riêng giúp các thành viên có thể tự do luyện tập mà chẳng cần phải đi đâu xa. Khi ngắm biệt thự toàn cảnh phía ngoài, căn biệt thự lung linh dưới ánh đèn khi màn đêm buông xuống. Ban ngày view nhìn thẳng xuống bể bơi lớn và khu vực tiệc trà ở tầng 2. Bể bơi rộng có một mặt bao quát cả dòng sông quanh biệt thự. 'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' vừa tậu biệt thự 1,4 triệu USD cho bố mẹ, hiện sống ra sao? GĐXH - Căn biệt thự hoa hậu Ngô Mỹ Uyên mua tặng bố mẹ rộng 500m2, gồm 6 phòng ngủ, 8 phòng tắm, nằm trong khu dân cư lâu đời ở Dallas. Vườn hồng 'bạc tỷ' của vợ chồng MC Quyền Linh khiến nhiều người cả đời mơ ước GĐXH - Khu vườn hồng "bạc tỷ" của vợ chồng MC Quyền Linh không chỉ là một không gian đẹp mê hồn, mà còn là mơ ước của biết bao người yêu hoa.