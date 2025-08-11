Bích Phương khóc nức nở khi mất 3 'Em xinh', Châu Bùi đi tiếp gây tranh cãi

Tối 9/8, tập 11 Em Xinh Say Hi khép lại vòng live stage 4 với nhiều diễn biến kịch tính và những giây phút đầy cảm xúc.

Theo luật loại trừ, sau vòng này sẽ có bốn thí sinh bị loại: hai người từ đội xếp hạng 3 và 4, cùng hai thí sinh có điểm cá nhân thấp nhất trong số 16 người còn lại. Tuy nhiên, đội giành được “hot chair” ở từng lượt đấu sẽ được bảo toàn thành viên, giảm nguy cơ bị loại.

Bích Phương bật khóc nức nở khi nửa thành viên trong đội phải ra về.

Kết quả, LyHan và Phương Ly là hai đội nắm giữ “hot chair”, vươn lên dẫn đầu, khiến đội Bích Phương và Lâm Bảo Ngọc chịu áp lực lớn. Đúng như dự đoán, đội Bích Phương mất ba thành viên gồm Quỳnh Anh Shyn, Juky San và Mỹ Mỹ. Trong khi đó, đội Lâm Bảo Ngọc chia tay Liu Grace và Saabirose, còn Phương Ly mất Vũ Thảo My.

Dù ban đầu giữ bình tĩnh, Bích Phương không kìm được nước mắt khi ba thành viên trong đội phải rời sân khấu: "Tự nhiên khóc được tôi lại thấy dễ chịu hơn. Tất nhiên tôi rất buồn khi các thành viên bị loại, nhưng nếu được làm lại, chọn thành viên, bài hát và biết trước kết quả vẫn hạng bét thì tôi vẫn làm như vậy”.

Bích Phương thừa nhận lựa chọn sai chiến thuật. Cô tâm sự: "Bước vào chương trình, tôi muốn kéo những đứa em yếu thế về đội của mình, làm bài thật hay cho các em. Dù bị loại khỏi chương trình, các em cũng có bài đi diễn. Nhưng có lẽ tôi hơi ngây thơ khi tự tin vào sự may mắn của mình".

Tuy nhiên, chương trình dành cơ hội “hồi sinh” cho hai thí sinh. Đội LyHan với quyền lựa chọn do chiến thắng ở vòng này đã quyết định giữ lại Saabirose. Suất còn lại do 14 thí sinh còn trụ lại bầu chọn kín, và Juky San giành 8 phiếu, chính thức trở lại cuộc thi.

Khán giả tranh cãi việc Châu Bùi tiếp tục được đi tiếp dù không quá nổi bật trong chương trình.

Khoảnh khắc chia tay khiến nhiều nghệ sĩ xúc động. Kết quả live stage 4 cũng gây tranh luận trên mạng xã hội, đặc biệt xoay quanh việc Châu Bùi tiếp tục đi tiếp. Một số khán giả cho rằng Quỳnh Anh Shyn nổi trội hơn về khả năng làm chủ sân khấu và giọng hát.

Trước những tranh cãi trên mạng xã hội, Châu Bùi có những chia sẻ trong chương trình: “Mỗi lần chương trình lên sóng, mình đều rất run, không biết liệu bản thân có được khen, hay sự tự nhiên của mình có được đón nhận hay không. Nếu thực sự yêu nghề và muốn tiếp tục hành trình này, mình tin khán giả sẽ là người cho mình biết cần làm gì. Mình sẽ lắng nghe, sửa những điểm chưa tốt và bỏ qua áp lực lúc nào cũng phải hoàn hảo ”.

Chia sẻ của Châu Bùi nhận được sự ủng hộ, động viên từ MC Trấn Thành cùng các thí sinh khác.