Bích Phương khóc nức nở khi mất 3 'Em xinh', Châu Bùi đi tiếp gây tranh cãi
Trên sân khấu Em Xinh Say Hi tập 11, Bích Phương bật khóc nức nở khi 3 thành viên phải dừng bước, trong khi Châu Bùi đi tiếp khiến mạng xã hội tranh luận dữ dội.
Tối 9/8, tập 11 Em Xinh Say Hi khép lại vòng live stage 4 với nhiều diễn biến kịch tính và những giây phút đầy cảm xúc.
Theo luật loại trừ, sau vòng này sẽ có bốn thí sinh bị loại: hai người từ đội xếp hạng 3 và 4, cùng hai thí sinh có điểm cá nhân thấp nhất trong số 16 người còn lại. Tuy nhiên, đội giành được “hot chair” ở từng lượt đấu sẽ được bảo toàn thành viên, giảm nguy cơ bị loại.
Kết quả, LyHan và Phương Ly là hai đội nắm giữ “hot chair”, vươn lên dẫn đầu, khiến đội Bích Phương và Lâm Bảo Ngọc chịu áp lực lớn. Đúng như dự đoán, đội Bích Phương mất ba thành viên gồm Quỳnh Anh Shyn, Juky San và Mỹ Mỹ. Trong khi đó, đội Lâm Bảo Ngọc chia tay Liu Grace và Saabirose, còn Phương Ly mất Vũ Thảo My.
Dù ban đầu giữ bình tĩnh, Bích Phương không kìm được nước mắt khi ba thành viên trong đội phải rời sân khấu: "Tự nhiên khóc được tôi lại thấy dễ chịu hơn. Tất nhiên tôi rất buồn khi các thành viên bị loại, nhưng nếu được làm lại, chọn thành viên, bài hát và biết trước kết quả vẫn hạng bét thì tôi vẫn làm như vậy”.
Bích Phương thừa nhận lựa chọn sai chiến thuật. Cô tâm sự: "Bước vào chương trình, tôi muốn kéo những đứa em yếu thế về đội của mình, làm bài thật hay cho các em. Dù bị loại khỏi chương trình, các em cũng có bài đi diễn. Nhưng có lẽ tôi hơi ngây thơ khi tự tin vào sự may mắn của mình".
Tuy nhiên, chương trình dành cơ hội “hồi sinh” cho hai thí sinh. Đội LyHan với quyền lựa chọn do chiến thắng ở vòng này đã quyết định giữ lại Saabirose. Suất còn lại do 14 thí sinh còn trụ lại bầu chọn kín, và Juky San giành 8 phiếu, chính thức trở lại cuộc thi.
Khoảnh khắc chia tay khiến nhiều nghệ sĩ xúc động. Kết quả live stage 4 cũng gây tranh luận trên mạng xã hội, đặc biệt xoay quanh việc Châu Bùi tiếp tục đi tiếp. Một số khán giả cho rằng Quỳnh Anh Shyn nổi trội hơn về khả năng làm chủ sân khấu và giọng hát.
Trước những tranh cãi trên mạng xã hội, Châu Bùi có những chia sẻ trong chương trình: “Mỗi lần chương trình lên sóng, mình đều rất run, không biết liệu bản thân có được khen, hay sự tự nhiên của mình có được đón nhận hay không. Nếu thực sự yêu nghề và muốn tiếp tục hành trình này, mình tin khán giả sẽ là người cho mình biết cần làm gì. Mình sẽ lắng nghe, sửa những điểm chưa tốt và bỏ qua áp lực lúc nào cũng phải hoàn hảo ”.
Chia sẻ của Châu Bùi nhận được sự ủng hộ, động viên từ MC Trấn Thành cùng các thí sinh khác.
NSND Quốc Anh - nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội có cuộc sống nghỉ hưu an nhàn bên vợ thứ hai và thi thoảng vẫn đi diễn.
GĐXH - Trước khi "chinh chiến" Miss World, Hoa hậu Bảo Ngọc khoe "tài sản" ở tuổi 24 khiến fan sắc đẹp trầm trồ.
GĐXH - Năm 2021, NSƯT Hoài Linh gặp biến cố sức khỏe khi mắc ung thư tuyến giáp. Trong quãng thời gian này, anh chọn cách sống chung bệnh tật và vẫn làm việc như bình thường.
Từng là thí sinh đội Mỹ Tâm tại The Voice 2015, Thu Thủy nay gây chú ý khi chuyển hướng, không theo đuổi sự nghiệp ca hát.
Nhân buổi ra mắt dự án cộng đồng "Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình", ca sĩ Nguyên Vũ dành thời gian trò chuyện với báo VietNamNet về công việc, cuộc sống gần đây.
Nhà báo Thu Uyên chia sẻ ký ức về cầu truyền hình Bắc Nam đầu tiên cách đây 30 năm, từ sự lo lắng ban đầu đến thành công và cảm xúc của khán giả.
Ca sĩ Bích Phương sạch scandal nhưng sự nghiệp bị chững lại trên đỉnh cao một cách đáng tiếc.
Cố ca sĩ Phi Nhung từng phá lệ nhận giọng ca trẻ này làm con nuôi dù trước đó từng tuyên bố sẽ không nhận hỗ trợ thêm bất cứ ai.
Nghệ sĩ cải lương Hữu Tài 81 tuổi đối mặt nhiều bệnh tật, sống nghèo khó cùng cháu nội sau khi vợ qua đời. Dù khó khăn, ông vẫn giữ được sự lạc quan.
Khi 20 tuổi, á hậu Huyền My từng muốn có em bé sớm để mẹ con có sự kết nối chia sẻ nhưng 10 năm trôi qua, cô vẫn chưa tìm được ý trung nhân.
