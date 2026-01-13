Hà Nội: Camera AI và Cảnh sát trực ban giám sát chặt từ vi phạm giao thông đến trật tự đô thị

Camera AI góp phần thay đổi quan trọng về ý thức, yếu tố cốt lõi trong xây dựng văn hóa giao thông và nếp sống văn minh đô thị.

"Lưới trời" công nghệ và những ca trực xuyên đêm

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số mạnh mẽ, từ ngày 13/12/2025, Công an thành phố Hà Nội đã đưa vào hoạt động hệ thống 1.837 camera AI tại 25 tuyến phố và 195 nút giao trọng điểm. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất của đợt triển khai này không chỉ nằm ở sự hiện đại của thiết bị, mà là quy trình vận hành khép kín "Người – Máy".

Bên cạnh khả năng tự động phân tích của AI, Công an thành phố đã bố trí lực lượng ứng trực 24/7 tại các Trung tâm chỉ huy, điều hành cấp Thành phố và các Trung tâm giám sát camera tại từng Công an phường, xã. Tại đây, qua màn hình giám sát, các cán bộ chiến sĩ liên tục theo dõi, "quét" từng diễn biến trên đường phố bất kể ngày đêm hay thời tiết.

Quy trình phối hợp được thực hiện nhịp nhàng: Khi hệ thống AI cảnh báo hoặc cán bộ trực ban phát hiện dấu hiệu ùn tắc, tai nạn, hay các hành vi vi phạm phức tạp, thông tin lập tức được truyền tải đến lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự đang làm nhiệm vụ trên đường. Nhờ đó, việc tổ chức phân luồng, ngăn chặn vi phạm được thực hiện "nhanh như điện", đảm bảo giao thông thông suốt và xử lý tình huống ngay từ khi mới manh nha.

Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội.

Từ giao thông đến trật tự hè phố, vệ sinh môi trường

Nếu như trước đây camera chủ yếu phục vụ xử lý vi phạm giao thông, thì nay, với sự hỗ trợ của AI và mạng lưới giám sát mở rộng lên tới 3.000 mắt camera toàn thành phố, "vùng phủ sóng" xử lý vi phạm đã bao trùm cả các vấn đề nhức nhối về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Thông qua hệ thống giám sát, lực lượng chức năng tại các phường, xã dễ dàng phát hiện và xử lý nguội các hành vi làm xấu bộ mặt đô thị như: lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh; treo biển quảng cáo sai quy định; đổ rác thải, nước thải bừa bãi ra nơi công cộng...

Số liệu thực tế sau một tháng vận hành (từ 13/12/2025 đến 12/01/2026) là minh chứng rõ nét nhất. Hệ thống đã ghi nhận và hoàn thiện hồ sơ xử lý cho 6.351 trường hợp vi phạm. Trong đó, trí tuệ nhân tạo đã hỗ trợ đắc lực trong việc "bắt lỗi" 4.215 trường hợp vượt đèn đỏ và hơn 2.000 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, toàn bộ quy trình xử lý vi phạm đã được số hóa trên ứng dụng "Công dân Thủ đô số - iHanoi", giúp người dân nộp phạt nhanh chóng mà không cần đến trụ sở công an, góp phần cải cách hành chính triệt để.

Trường hợp người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI phát hiện.

Camera AI và hành trình thay đổi ý thức người dân

Việc triển khai hệ thống camera AI kết hợp giám sát thủ công 24/7 không nhắm đến mục tiêu tăng số lượng biên bản xử phạt, mà hướng tới giá trị cốt lõi là thay đổi nhận thức người dân. Thực tế cho thấy, tâm lý "nhờn luật" hay "chấp hành đối phó" – chỉ tuân thủ khi thấy bóng dáng Cảnh sát – đang dần bị loại bỏ. Người dân dần hình thành thói quen tự giác chấp hành pháp luật vì biết rằng mọi hành vi vi phạm, dù là nhỏ nhất như vứt mẩu thuốc lá hay dừng đỗ sai quy định, đều có thể bị "mắt thần" ghi lại và xử lý nghiêm minh.

Sự chuyển biến này đóng vai trò quan trọng trong việc tháo gỡ các "điểm nghẽn" mà thành phố đang tập trung giải quyết: ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và văn minh đô thị. Các số liệu kỹ thuật cũng cho thấy tín hiệu khả quan khi tốc độ di chuyển trên các tuyến đường một chiều tăng, thời gian hành trình giảm tới 36,8%; các dòng phương tiện được ưu tiên nhờ làn sóng xanh, giảm thiểu xung đột giao thông.

Có thể khẳng định, sự hiện diện của hệ thống camera AI cùng tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an ứng trực ngày đêm đang từng bước xây dựng một Hà Nội kỷ cương, an toàn và hiện đại. Đây là nền tảng vững chắc để hình thành nếp sống văn minh, nơi người dân là trung tâm, vừa là chủ thể giám sát, vừa là người hưởng lợi trực tiếp từ một môi trường sống trật tự, sạch đẹp.