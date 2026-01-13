Hà Nội: Camera AI và Cảnh sát trực ban giám sát chặt từ vi phạm giao thông đến trật tự đô thị
GĐXH - Không chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm giao thông, hệ thống camera AI của Hà Nội đang mở rộng "vùng phủ sóng" sang cả trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Với sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và hàng trăm cán bộ chiến sĩ túc trực 24/7 bên màn hình giám sát, mọi hành vi từ vượt đèn đỏ cho đến lấn chiếm vỉa hè, xả rác bừa bãi đều bị phát hiện và xử lý kịp thời.
"Lưới trời" công nghệ và những ca trực xuyên đêm
Thực hiện chủ trương chuyển đổi số mạnh mẽ, từ ngày 13/12/2025, Công an thành phố Hà Nội đã đưa vào hoạt động hệ thống 1.837 camera AI tại 25 tuyến phố và 195 nút giao trọng điểm. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất của đợt triển khai này không chỉ nằm ở sự hiện đại của thiết bị, mà là quy trình vận hành khép kín "Người – Máy".
Bên cạnh khả năng tự động phân tích của AI, Công an thành phố đã bố trí lực lượng ứng trực 24/7 tại các Trung tâm chỉ huy, điều hành cấp Thành phố và các Trung tâm giám sát camera tại từng Công an phường, xã. Tại đây, qua màn hình giám sát, các cán bộ chiến sĩ liên tục theo dõi, "quét" từng diễn biến trên đường phố bất kể ngày đêm hay thời tiết.
Quy trình phối hợp được thực hiện nhịp nhàng: Khi hệ thống AI cảnh báo hoặc cán bộ trực ban phát hiện dấu hiệu ùn tắc, tai nạn, hay các hành vi vi phạm phức tạp, thông tin lập tức được truyền tải đến lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự đang làm nhiệm vụ trên đường. Nhờ đó, việc tổ chức phân luồng, ngăn chặn vi phạm được thực hiện "nhanh như điện", đảm bảo giao thông thông suốt và xử lý tình huống ngay từ khi mới manh nha.
Từ giao thông đến trật tự hè phố, vệ sinh môi trường
Nếu như trước đây camera chủ yếu phục vụ xử lý vi phạm giao thông, thì nay, với sự hỗ trợ của AI và mạng lưới giám sát mở rộng lên tới 3.000 mắt camera toàn thành phố, "vùng phủ sóng" xử lý vi phạm đã bao trùm cả các vấn đề nhức nhối về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.
Thông qua hệ thống giám sát, lực lượng chức năng tại các phường, xã dễ dàng phát hiện và xử lý nguội các hành vi làm xấu bộ mặt đô thị như: lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh; treo biển quảng cáo sai quy định; đổ rác thải, nước thải bừa bãi ra nơi công cộng...
Số liệu thực tế sau một tháng vận hành (từ 13/12/2025 đến 12/01/2026) là minh chứng rõ nét nhất. Hệ thống đã ghi nhận và hoàn thiện hồ sơ xử lý cho 6.351 trường hợp vi phạm. Trong đó, trí tuệ nhân tạo đã hỗ trợ đắc lực trong việc "bắt lỗi" 4.215 trường hợp vượt đèn đỏ và hơn 2.000 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, toàn bộ quy trình xử lý vi phạm đã được số hóa trên ứng dụng "Công dân Thủ đô số - iHanoi", giúp người dân nộp phạt nhanh chóng mà không cần đến trụ sở công an, góp phần cải cách hành chính triệt để.
Camera AI và hành trình thay đổi ý thức người dân
Việc triển khai hệ thống camera AI kết hợp giám sát thủ công 24/7 không nhắm đến mục tiêu tăng số lượng biên bản xử phạt, mà hướng tới giá trị cốt lõi là thay đổi nhận thức người dân. Thực tế cho thấy, tâm lý "nhờn luật" hay "chấp hành đối phó" – chỉ tuân thủ khi thấy bóng dáng Cảnh sát – đang dần bị loại bỏ. Người dân dần hình thành thói quen tự giác chấp hành pháp luật vì biết rằng mọi hành vi vi phạm, dù là nhỏ nhất như vứt mẩu thuốc lá hay dừng đỗ sai quy định, đều có thể bị "mắt thần" ghi lại và xử lý nghiêm minh.
Sự chuyển biến này đóng vai trò quan trọng trong việc tháo gỡ các "điểm nghẽn" mà thành phố đang tập trung giải quyết: ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và văn minh đô thị. Các số liệu kỹ thuật cũng cho thấy tín hiệu khả quan khi tốc độ di chuyển trên các tuyến đường một chiều tăng, thời gian hành trình giảm tới 36,8%; các dòng phương tiện được ưu tiên nhờ làn sóng xanh, giảm thiểu xung đột giao thông.
Có thể khẳng định, sự hiện diện của hệ thống camera AI cùng tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an ứng trực ngày đêm đang từng bước xây dựng một Hà Nội kỷ cương, an toàn và hiện đại. Đây là nền tảng vững chắc để hình thành nếp sống văn minh, nơi người dân là trung tâm, vừa là chủ thể giám sát, vừa là người hưởng lợi trực tiếp từ một môi trường sống trật tự, sạch đẹp.
Nhân chứng kể phút giáp mặt nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng YênPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Anh Mai Chí Tùng (26 tuổi, trú tại đường Âu Cơ, phường Thuận Thành) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc gặp nam thanh niên - được xác định là nghi phạm sát hại 2 phụ nữ tại Hưng Yên.
Vụ 2 phụ nữ ở Hưng Yên bị sát hại: Nghi phạm đã ra đầu thúPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Đối tượng Kiều Ngọc Anh đã đến cơ quan công an đầu thú vào sáng 15/1. Công an tỉnh Hưng Yên đang làm việc với Anh để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.
Cướp điện thoại giữa đêm, đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP Hồ Chí MinhPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Chỉ sau ít ngày gây án, đối tượng cướp 2 chiếc iPhone tại một cửa hàng ở xã Văn Hiến (Nghệ An) bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.
Quảng Trị: Phá đường dây mua bán 25 tấn hóa mỹ phẩm giả trên mạngPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Các cơ quan chức năng đã triệt phá đường dây hoạt động buôn bán hàng giả trên không gian mạng, thu giữ một số lượng lớn hàng hóa là mỹ phẩm đều không có nguồn gốc xuất xứ.
Công nhân gặp nạn tử vong khi đang làm việc, Giám đốc công ty bị khởi tốPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Mặc dù chưa được đào tạo về hàn điện, không có chứng chỉ chuyên môn, chưa được huấn luyện an toàn lao động nhưng Đinh Quyền vẫn phân công nhóm công nhân thực hiện sửa chữa, cải tạo vỏ xuồng, sau đó xảy ra tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong.
Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo đổi tiền mớiPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Nhận đơn tố giác đối tượng Lương Ngọc Anh (trú tại Giảng Võ, Hà Nội) chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng thông qua việc nhận tiền đổi tiền mới. Công an TP Hà Nội thông báo truy tìm đối tượng này.
Hà Nội: Nghi án phóng hỏa nhà nghỉ lúc rạng sáng, cảnh sát dùng xe thang giải cứu 7 ngườiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Rạng sáng ngày 14/1, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã kịp thời dập tắt đám cháy tại một nhà nghỉ cao tầng ở phường Hà Đông (TP Hà Nội), giải cứu thành công 7 người mắc kẹt. Đáng chú ý, cơ quan công an đã tạm giữ một đối tượng để điều tra về hành vi nghi vấn cố ý gây cháy.
Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt' ngày 13/1Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 12/1 đến trưa 13/1/2026), hệ thống Camera giám sát tích hợp AI tiếp tục ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông. Đáng chú ý, trong khi lỗi vượt đèn đỏ tại nội đô giảm nhẹ thì lỗi không thắt dây an toàn trên cao tốc lại có chiều hướng gia tăng.
21 tháng tù cho kẻ đánh con riêng của vợPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Do bực tức vì cháu L. trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó, Nam dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu, sau đó tiếp tục dùng búa đinh đánh vào vùng đầu gây thương tích 7%.
Sử dụng dụng cụ giống súng chơi “đánh trận giả”, nhóm thanh niên bị xử lýPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản nhóm đối tượng gồm 23 thanh niên, cùng số lượng lớn dụng cụ gồm vật dụng giống súng và nhiều công cụ phục vụ hoạt động “đánh trận giả”.
Hà Nội: Nghi án phóng hỏa nhà nghỉ lúc rạng sáng, cảnh sát dùng xe thang giải cứu 7 ngườiPháp luật
GĐXH - Rạng sáng ngày 14/1, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã kịp thời dập tắt đám cháy tại một nhà nghỉ cao tầng ở phường Hà Đông (TP Hà Nội), giải cứu thành công 7 người mắc kẹt. Đáng chú ý, cơ quan công an đã tạm giữ một đối tượng để điều tra về hành vi nghi vấn cố ý gây cháy.