Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI phát hiện từ 1/3 - 2/3

Thứ ba, 09:15 03/03/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 1/3 - 2/3), hệ thống Camera AI đã ghi nhận tình trạng vi phạm vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm tại nội đô ở mức cao, trong khi ý thức chấp hành trên các tuyến cao tốc có dấu hiệu tích cực hơn.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong vòng 24 giờ qua từ 7h30' ngày 1/3 - 7h30' ngày 2/3, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 104 trường hợp vi phạm giao thông.

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi, hệ thống đã tự động nhận diện và lập hồ sơ cho 55 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ).

Bên cạnh đó, "mắt thần" cũng ghi nhận 46 trường hợp người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông qua khu vực này. Điểm sáng duy nhất tại nút giao này là không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào đi ngược chiều.

Hà Nội: &quot;Mắt thần&quot; AI phát hiện hơn 100 vi phạm giao thông nội đô trong 24 giờ - Ảnh 1.

Trường hợp tài xế không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Trái ngược với tình trạng tại Phạm Văn Bạch, trục đường Lê Văn Lương ghi nhận ý thức chấp hành làn đường rất tốt của người dân khi không phát hiện trường hợp nào vi phạm lỗi đi sai làn đường.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai (tại Km 20), lưu lượng phương tiện đổ về Thủ đô khá lớn với 19.783 lượt xe. Dù mật độ phương tiện đông, tốc độ trung bình toàn tuyến vẫn duy trì ở mức ổn định 75,5 km/h.

Qua giám sát, hệ thống chỉ phát hiện 1 trường hợp vi phạm về tốc độ và 2 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Toàn bộ dữ liệu hình ảnh và thông tin phương tiện vi phạm đã được hệ thống tự động chuyển giao cho Công an Thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng để tiến hành quy trình xử lý phạt nguội.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

STTThời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngBiển sốMàu biển
102-03-2026 06:09:47Không đội mũXe mô tô30F61593Trắng
202-03-2026 00:33:48Không đội mũXe mô tô15B301220Trắng
302-03-2026 00:16:27Không đội mũXe mô tô17B215744Trắng
401-03-2026 22:50:55Không đội mũXe mô tô20FC00566Trắng
501-03-2026 22:01:34Không đội mũXe mô tô29L201426Trắng
601-03-2026 19:50:16Không đội mũXe mô tô29E240404Trắng
701-03-2026 19:11:24Không đội mũXe mô tô30L93777Trắng
801-03-2026 19:07:28Không đội mũXe mô tô30H16376Trắng
901-03-2026 18:55:57Không đội mũXe mô tô37AN03439Trắng
1001-03-2026 18:33:18Không đội mũXe mô tô28B12885Trắng
1101-03-2026 18:09:09Không đội mũXe mô tô80K93020Trắng
1201-03-2026 17:45:37Không đội mũXe mô tô29V754612Trắng
1301-03-2026 17:38:04Không đội mũXe mô tô29M09705Trắng
1401-03-2026 17:37:08Không đội mũXe mô tô29E263012Trắng
1501-03-2026 17:27:15Không đội mũXe mô tô29L156111Trắng
1601-03-2026 17:24:26Không đội mũXe mô tô29H167302Trắng
1701-03-2026 17:18:45Không đội mũXe mô tô29R69532Trắng
1801-03-2026 17:14:53Không đội mũXe mô tô24D102283Trắng
1901-03-2026 16:56:52Không đội mũXe mô tô36F120197Trắng
2001-03-2026 16:53:26Không đội mũXe mô tô35B179372Trắng
2101-03-2026 16:32:47Không đội mũXe mô tô27B181303Trắng
2201-03-2026 16:15:09Không đội mũXe mô tô29H201632Trắng
2301-03-2026 15:56:08Không đội mũXe mô tô29AA86705Trắng
2401-03-2026 15:27:56Không đội mũXe mô tô88K110373Trắng
2501-03-2026 15:08:03Không đội mũXe mô tô29Z143565Trắng
2601-03-2026 15:00:15Không đội mũXe mô tô15B132247Trắng
2701-03-2026 14:53:22Không đội mũXe mô tô29E252261Trắng
2801-03-2026 14:50:23Không đội mũXe mô tô29191983Trắng
2901-03-2026 14:38:38Không đội mũXe mô tô29E117440Trắng
3001-03-2026 13:49:06Không đội mũXe mô tô28B129362Trắng
3101-03-2026 13:41:32Không đội mũXe mô tô29F130634Trắng
3201-03-2026 13:34:35Không đội mũXe mô tô36K336836Trắng
3301-03-2026 13:25:57Không đội mũXe mô tô29BL00298Trắng
3401-03-2026 13:21:20Không đội mũXe mô tô80AM01297Trắng
3501-03-2026 13:05:00Không đội mũXe mô tô29B131088Trắng
3601-03-2026 12:53:41Không đội mũXe mô tô29BC05464Trắng
3701-03-2026 12:40:06Không đội mũXe mô tô29AP05794Trắng
3801-03-2026 12:34:41Không đội mũXe mô tô28H116929Trắng
3901-03-2026 12:29:38Không đội mũXe mô tô29Z158223Trắng
4001-03-2026 12:13:03Không đội mũXe mô tô29AA93607Trắng
4101-03-2026 11:14:22Không đội mũXe mô tô29AE80926Trắng
4201-03-2026 11:07:06Không đội mũXe mô tô29II128419Trắng
4301-03-2026 10:46:22Không đội mũXe mô tô33H69860Trắng
4401-03-2026 09:59:57Không đội mũXe mô tô29L166920Trắng
4501-03-2026 09:56:51Không đội mũXe mô tô29P160724Trắng
4601-03-2026 08:39:56Không đội mũXe mô tô30N85035Trắng
47Thời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngBiển sốMàu biển
102-03-2026 06:55:19Vượt đèn đỏXe mô tô29D270645Trắng
202-03-2026 06:43:47Vượt đèn đỏXe mô tô29AD58623Trắng
302-03-2026 06:26:46Vượt đèn đỏXe mô tô29P124515Trắng
402-03-2026 06:26:22Vượt đèn đỏXe mô tô3741111Trắng
502-03-2026 06:20:38Vượt đèn đỏXe mô tô37F183126Trắng
602-03-2026 06:20:24Vượt đèn đỏXe mô tô39G15171Trắng
702-03-2026 06:03:14Vượt đèn đỏXe mô tô29V322780Trắng
802-03-2026 06:01:44Vượt đèn đỏXe mô tô18K193719Trắng
902-03-2026 05:59:24Vượt đèn đỏXe mô tô29X196420Trắng
1001-03-2026 17:47:19Vượt đèn đỏXe mô tô29E245160Trắng
1101-03-2026 17:47:18Vượt đèn đỏXe mô tô29N23667Trắng
1201-03-2026 17:47:09Vượt đèn đỏXe mô tô29P95550Trắng
1301-03-2026 17:44:52Vượt đèn đỏXe mô tô29H37916Trắng
1401-03-2026 17:39:42Vượt đèn đỏXe mô tô29AE57078Trắng
1501-03-2026 17:33:16Vượt đèn đỏXe mô tô38P410577Trắng
1601-03-2026 17:26:17Vượt đèn đỏÔ tô con30F47891Vàng
1701-03-2026 17:20:24Vượt đèn đỏXe mô tô36B822170Trắng
1801-03-2026 17:12:14Vượt đèn đỏXe mô tô18P41944Trắng
1901-03-2026 17:00:35Vượt đèn đỏXe mô tô29P197650Trắng
2001-03-2026 16:41:57Vượt đèn đỏXe mô tô29C145944Trắng
2101-03-2026 16:33:58Vượt đèn đỏXe mô tô29L23727Trắng
2201-03-2026 16:30:13Vượt đèn đỏXe mô tô29E163776Trắng
2301-03-2026 16:30:11Vượt đèn đỏXe mô tô29D232077Trắng
2401-03-2026 16:30:02Vượt đèn đỏXe mô tô36B425685Trắng
2501-03-2026 15:31:17Vượt đèn đỏXe mô tô29AC66020Trắng
26Thời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngBiển sốMàu biển
2701-03-2026 15:31:14Vượt đèn đỏXe mô tô29G212351Trắng
2801-03-2026 15:28:42Vượt đèn đỏXe mô tô36L26876Trắng
2901-03-2026 15:27:27Vượt đèn đỏXe mô tô29AA20005Trắng
3001-03-2026 15:02:32Vượt đèn đỏXe mô tô30L19182Trắng
3101-03-2026 14:56:46Vượt đèn đỏXe mô tô36B887942Trắng
3201-03-2026 14:54:34Vượt đèn đỏXe mô tô29H103510Trắng
3301-03-2026 14:29:55Vượt đèn đỏXe mô tô29AE15817Trắng
3401-03-2026 14:15:50Vượt đèn đỏXe mô tô29S666976Trắng
3501-03-2026 13:56:54Vượt đèn đỏXe mô tôKhông xác định
Không xác định
3601-03-2026 13:43:55Vượt đèn đỏXe mô tô29AY00955Trắng
3701-03-2026 13:04:52Vượt đèn đỏXe mô tô38T98225Trắng
3801-03-2026 12:38:21Vượt đèn đỏXe mô tô17125Trắng
3901-03-2026 12:11:50Vượt đèn đỏXe mô tô29D277876Trắng
4001-03-2026 11:48:56Vượt đèn đỏXe mô tô829AC82146Trắng
4101-03-2026 11:30:59Vượt đèn đỏXe mô tô21T42756Trắng
4201-03-2026 10:54:27Vượt đèn đỏXe mô tô29E148312Trắng
4301-03-2026 09:57:11Vượt đèn đỏXe mô tô36AB50388Trắng
4401-03-2026 09:55:20Vượt đèn đỏXe mô tô30Z55536Trắng
4501-03-2026 09:41:47Vượt đèn đỏXe mô tô54Y33710Trắng
4601-03-2026 09:38:36Vượt đèn đỏXe mô tô29BC08165Trắng
4701-03-2026 09:38:11Vượt đèn đỏXe mô tô25B186227Trắng
4801-03-2026 08:33:11Vượt đèn đỏXe mô tô29M105554Trắng
4901-03-2026 08:15:37Vượt đèn đỏXe mô tô99AB76443Trắng
5001-03-2026 07:37:14Vượt đèn đỏXe mô tô29X570575Trắng
5101-03-2026 07:31:26Vượt đèn đỏXe mô tô28X548609Trắng
5201-03-2026 07:17:53Vượt đèn đỏXe mô tô29X732043Trắng
5301-03-2026 07:10:53Vượt đèn đỏXe mô tô29215280Trắng
5401-03-2026 07:08:32Vượt đèn đỏXe mô tô33N64463Trắng
5501-03-2026 07:05:16Vượt đèn đỏXe mô tô392683Trắng
5601-03-2026 07:03:12Vượt đèn đỏXe mô tô29AA42538Trắng
5701-03-2026 19:38Không thắt dây an toànÔ tô tải29C98806
5801-03-2026 19:36Không thắt dây an toànÔ tô con19A55014
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 26/2 - 27/2), hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc duy trì trật tự giao thông khi ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông tại nội thành Hà Nội và tuyến cao tốc cửa ngõ.

Bắt quả tang 13 người nước ngoài đánh bạc tại tầng hầm khách sạn 5 sao nổi tiếng tại Nha Trang

Bắt quả tang 13 người nước ngoài đánh bạc tại tầng hầm khách sạn 5 sao nổi tiếng tại Nha Trang

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra câu lạc bộ trò chơi điện tử có thưởng tại tầng hầm Khách sạn Sheraton Nha Trang phát hiện, bắt quả tang nhiều người quốc tịch nước ngoài đang có hành vi đánh bạc trái phép.

Hà Nội: Công an làm việc với tài xế, dựng lại hiện trường vụ xe bán tải tạt đầu xe máy khiến 3 người ngã xuống đường

Hà Nội: Công an làm việc với tài xế, dựng lại hiện trường vụ xe bán tải tạt đầu xe máy khiến 3 người ngã xuống đường

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) đang làm việc với tài xế xe bán tải đã có hành vi chèn ép khiến một gia đình 3 người ngã văng sát gầm xe rơ-moóc trên đường Vành đai 3.

Đấm vào mặt đồng hương, nam thanh niên người Nga bị khởi tố

Đấm vào mặt đồng hương, nam thanh niên người Nga bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Mitrofanov Valerii (SN 20/8/2006, quốc tịch Liên bang Nga) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”, sau khi người này đánh gây thương tích bạn đồng hương.

Hà Nội: Kịp thời khống chế 'biển lửa' tại cơ sở phế liệu phường Bồ Đề

Hà Nội: Kịp thời khống chế 'biển lửa' tại cơ sở phế liệu phường Bồ Đề

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nhờ sự can thiệp thần tốc của hơn 30 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, đám cháy dữ dội bốc lên từ một xưởng phế liệu tại phường Bồ Đề (TP Hà Nội) đã được dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các hộ dân lân cận.

Tạm giữ 9 thanh thiếu niên mang hung khí, lạng lách gây náo loạn đường phố

Tạm giữ 9 thanh thiếu niên mang hung khí, lạng lách gây náo loạn đường phố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nhóm 18 thanh thiếu niên, phần lớn còn rất nhỏ tuổi, điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, mang theo hung khí, ném vỏ chai bia đuổi đánh nhau trên nhiều tuyến phố TP Vinh (cũ), gây mất an ninh trật tự trong đêm.

Nhóm thanh niên chặn đường, đâm chết người sau khi tan cuộc nhậu

Nhóm thanh niên chặn đường, đâm chết người sau khi tan cuộc nhậu

Pháp luật - 2 ngày trước

Ngày 27/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh hóa đã giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.

Bị phạt vì nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch

Bị phạt vì nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Với hành vi nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch, người phụ nữ ở Thanh Hóa bị công an ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 21 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 26/2 - 27/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 21 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 26/2 - 27/2

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 26/2 - 27/2), hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc duy trì trật tự giao thông khi ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông tại nội thành Hà Nội và tuyến cao tốc cửa ngõ.

Ngăn chặn kịp thời 2 thiếu niên nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc trái phép

Ngăn chặn kịp thời 2 thiếu niên nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc trái phép

Pháp luật - 3 ngày trước

GĐXH - Hai thiếu niên ở xã Lượng Minh (Nghệ An) nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc đã được Công an xã phát hiện, ngăn chặn kịp thời khi đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn huyện Con Cuông.

Từ nạn nhân thành kẻ lừa bán người, 3 bị cáo lĩnh án

Từ nạn nhân thành kẻ lừa bán người, 3 bị cáo lĩnh án

Pháp luật - 3 ngày trước

GĐXH - Từ lời mời gọi việc nhẹ, lương cao trên mạng xã hội, nhiều người đã bị lừa đưa sang đặc khu kinh tế ở Lào làm việc cho các công ty lừa đảo. Đáng nói, có nạn nhân sau đó trở thành mắt xích trong đường dây mua bán người, tiếp tục dụ dỗ người khác sập bẫy.

Hưng Yên: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng hàn the, thu giữ hơn 1,2 tấn thực phẩm vi phạm

Hưng Yên: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng hàn the, thu giữ hơn 1,2 tấn thực phẩm vi phạm

Pháp luật

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố các bị can liên quan để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo khoản 2 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí quay clip đăng TikTok ở Huế

Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí quay clip đăng TikTok ở Huế

Pháp luật
Chuyển khoản giả, gã thanh niên lừa 100 triệu đồng ở chợ nông sản

Chuyển khoản giả, gã thanh niên lừa 100 triệu đồng ở chợ nông sản

Pháp luật
Hà Nội: Công an làm việc với tài xế, dựng lại hiện trường vụ xe bán tải tạt đầu xe máy khiến 3 người ngã xuống đường

Hà Nội: Công an làm việc với tài xế, dựng lại hiện trường vụ xe bán tải tạt đầu xe máy khiến 3 người ngã xuống đường

Pháp luật
Đấm vào mặt đồng hương, nam thanh niên người Nga bị khởi tố

Đấm vào mặt đồng hương, nam thanh niên người Nga bị khởi tố

Pháp luật

