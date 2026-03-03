Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI phát hiện từ 1/3 - 2/3

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong vòng 24 giờ qua từ 7h30' ngày 1/3 - 7h30' ngày 2/3, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 104 trường hợp vi phạm giao thông.

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi, hệ thống đã tự động nhận diện và lập hồ sơ cho 55 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ).

Bên cạnh đó, "mắt thần" cũng ghi nhận 46 trường hợp người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông qua khu vực này. Điểm sáng duy nhất tại nút giao này là không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào đi ngược chiều.

Trường hợp tài xế không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Trái ngược với tình trạng tại Phạm Văn Bạch, trục đường Lê Văn Lương ghi nhận ý thức chấp hành làn đường rất tốt của người dân khi không phát hiện trường hợp nào vi phạm lỗi đi sai làn đường.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai (tại Km 20), lưu lượng phương tiện đổ về Thủ đô khá lớn với 19.783 lượt xe. Dù mật độ phương tiện đông, tốc độ trung bình toàn tuyến vẫn duy trì ở mức ổn định 75,5 km/h.

Qua giám sát, hệ thống chỉ phát hiện 1 trường hợp vi phạm về tốc độ và 2 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Toàn bộ dữ liệu hình ảnh và thông tin phương tiện vi phạm đã được hệ thống tự động chuyển giao cho Công an Thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng để tiến hành quy trình xử lý phạt nguội.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển 1 02-03-2026 06:09:47 Không đội mũ Xe mô tô 30F61593 Trắng 2 02-03-2026 00:33:48 Không đội mũ Xe mô tô 15B301220 Trắng 3 02-03-2026 00:16:27 Không đội mũ Xe mô tô 17B215744 Trắng 4 01-03-2026 22:50:55 Không đội mũ Xe mô tô 20FC00566 Trắng 5 01-03-2026 22:01:34 Không đội mũ Xe mô tô 29L201426 Trắng 6 01-03-2026 19:50:16 Không đội mũ Xe mô tô 29E240404 Trắng 7 01-03-2026 19:11:24 Không đội mũ Xe mô tô 30L93777 Trắng 8 01-03-2026 19:07:28 Không đội mũ Xe mô tô 30H16376 Trắng 9 01-03-2026 18:55:57 Không đội mũ Xe mô tô 37AN03439 Trắng 10 01-03-2026 18:33:18 Không đội mũ Xe mô tô 28B12885 Trắng 11 01-03-2026 18:09:09 Không đội mũ Xe mô tô 80K93020 Trắng 12 01-03-2026 17:45:37 Không đội mũ Xe mô tô 29V754612 Trắng 13 01-03-2026 17:38:04 Không đội mũ Xe mô tô 29M09705 Trắng 14 01-03-2026 17:37:08 Không đội mũ Xe mô tô 29E263012 Trắng 15 01-03-2026 17:27:15 Không đội mũ Xe mô tô 29L156111 Trắng 16 01-03-2026 17:24:26 Không đội mũ Xe mô tô 29H167302 Trắng 17 01-03-2026 17:18:45 Không đội mũ Xe mô tô 29R69532 Trắng 18 01-03-2026 17:14:53 Không đội mũ Xe mô tô 24D102283 Trắng 19 01-03-2026 16:56:52 Không đội mũ Xe mô tô 36F120197 Trắng 20 01-03-2026 16:53:26 Không đội mũ Xe mô tô 35B179372 Trắng 21 01-03-2026 16:32:47 Không đội mũ Xe mô tô 27B181303 Trắng 22 01-03-2026 16:15:09 Không đội mũ Xe mô tô 29H201632 Trắng 23 01-03-2026 15:56:08 Không đội mũ Xe mô tô 29AA86705 Trắng 24 01-03-2026 15:27:56 Không đội mũ Xe mô tô 88K110373 Trắng 25 01-03-2026 15:08:03 Không đội mũ Xe mô tô 29Z143565 Trắng 26 01-03-2026 15:00:15 Không đội mũ Xe mô tô 15B132247 Trắng 27 01-03-2026 14:53:22 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261 Trắng 28 01-03-2026 14:50:23 Không đội mũ Xe mô tô 29191983 Trắng 29 01-03-2026 14:38:38 Không đội mũ Xe mô tô 29E117440 Trắng 30 01-03-2026 13:49:06 Không đội mũ Xe mô tô 28B129362 Trắng 31 01-03-2026 13:41:32 Không đội mũ Xe mô tô 29F130634 Trắng 32 01-03-2026 13:34:35 Không đội mũ Xe mô tô 36K336836 Trắng 33 01-03-2026 13:25:57 Không đội mũ Xe mô tô 29BL00298 Trắng 34 01-03-2026 13:21:20 Không đội mũ Xe mô tô 80AM01297 Trắng 35 01-03-2026 13:05:00 Không đội mũ Xe mô tô 29B131088 Trắng 36 01-03-2026 12:53:41 Không đội mũ Xe mô tô 29BC05464 Trắng 37 01-03-2026 12:40:06 Không đội mũ Xe mô tô 29AP05794 Trắng 38 01-03-2026 12:34:41 Không đội mũ Xe mô tô 28H116929 Trắng 39 01-03-2026 12:29:38 Không đội mũ Xe mô tô 29Z158223 Trắng 40 01-03-2026 12:13:03 Không đội mũ Xe mô tô 29AA93607 Trắng 41 01-03-2026 11:14:22 Không đội mũ Xe mô tô 29AE80926 Trắng 42 01-03-2026 11:07:06 Không đội mũ Xe mô tô 29II128419 Trắng 43 01-03-2026 10:46:22 Không đội mũ Xe mô tô 33H69860 Trắng 44 01-03-2026 09:59:57 Không đội mũ Xe mô tô 29L166920 Trắng 45 01-03-2026 09:56:51 Không đội mũ Xe mô tô 29P160724 Trắng 46 01-03-2026 08:39:56 Không đội mũ Xe mô tô 30N85035 Trắng 47 Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển 1 02-03-2026 06:55:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D270645 Trắng 2 02-03-2026 06:43:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AD58623 Trắng 3 02-03-2026 06:26:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P124515 Trắng 4 02-03-2026 06:26:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 3741111 Trắng 5 02-03-2026 06:20:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37F183126 Trắng 6 02-03-2026 06:20:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 39G15171 Trắng 7 02-03-2026 06:03:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V322780 Trắng 8 02-03-2026 06:01:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18K193719 Trắng 9 02-03-2026 05:59:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X196420 Trắng 10 01-03-2026 17:47:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E245160 Trắng 11 01-03-2026 17:47:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29N23667 Trắng 12 01-03-2026 17:47:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P95550 Trắng 13 01-03-2026 17:44:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H37916 Trắng 14 01-03-2026 17:39:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AE57078 Trắng 15 01-03-2026 17:33:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 38P410577 Trắng 16 01-03-2026 17:26:17 Vượt đèn đỏ Ô tô con 30F47891 Vàng 17 01-03-2026 17:20:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B822170 Trắng 18 01-03-2026 17:12:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18P41944 Trắng 19 01-03-2026 17:00:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P197650 Trắng 20 01-03-2026 16:41:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C145944 Trắng 21 01-03-2026 16:33:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L23727 Trắng 22 01-03-2026 16:30:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E163776 Trắng 23 01-03-2026 16:30:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D232077 Trắng 24 01-03-2026 16:30:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B425685 Trắng 25 01-03-2026 15:31:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC66020 Trắng 26 Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển 27 01-03-2026 15:31:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G212351 Trắng 28 01-03-2026 15:28:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36L26876 Trắng 29 01-03-2026 15:27:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AA20005 Trắng 30 01-03-2026 15:02:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30L19182 Trắng 31 01-03-2026 14:56:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B887942 Trắng 32 01-03-2026 14:54:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H103510 Trắng 33 01-03-2026 14:29:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AE15817 Trắng 34 01-03-2026 14:15:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S666976 Trắng 35 01-03-2026 13:56:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô Không xác định Không xác định 36 01-03-2026 13:43:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AY00955 Trắng 37 01-03-2026 13:04:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 38T98225 Trắng 38 01-03-2026 12:38:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17125 Trắng 39 01-03-2026 12:11:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D277876 Trắng 40 01-03-2026 11:48:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 829AC82146 Trắng 41 01-03-2026 11:30:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21T42756 Trắng 42 01-03-2026 10:54:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E148312 Trắng 43 01-03-2026 09:57:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36AB50388 Trắng 44 01-03-2026 09:55:20 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30Z55536 Trắng 45 01-03-2026 09:41:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 54Y33710 Trắng 46 01-03-2026 09:38:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BC08165 Trắng 47 01-03-2026 09:38:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 25B186227 Trắng 48 01-03-2026 08:33:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29M105554 Trắng 49 01-03-2026 08:15:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99AB76443 Trắng 50 01-03-2026 07:37:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X570575 Trắng 51 01-03-2026 07:31:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28X548609 Trắng 52 01-03-2026 07:17:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X732043 Trắng 53 01-03-2026 07:10:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29215280 Trắng 54 01-03-2026 07:08:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 33N64463 Trắng 55 01-03-2026 07:05:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 392683 Trắng 56 01-03-2026 07:03:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AA42538 Trắng 57 01-03-2026 19:38 Không thắt dây an toàn Ô tô tải 29C98806 58 01-03-2026 19:36 Không thắt dây an toàn Ô tô con 19A55014