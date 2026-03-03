Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI phát hiện từ 1/3 - 2/3
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 1/3 - 2/3), hệ thống Camera AI đã ghi nhận tình trạng vi phạm vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm tại nội đô ở mức cao, trong khi ý thức chấp hành trên các tuyến cao tốc có dấu hiệu tích cực hơn.
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong vòng 24 giờ qua từ 7h30' ngày 1/3 - 7h30' ngày 2/3, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 104 trường hợp vi phạm giao thông.
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi, hệ thống đã tự động nhận diện và lập hồ sơ cho 55 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ).
Bên cạnh đó, "mắt thần" cũng ghi nhận 46 trường hợp người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông qua khu vực này. Điểm sáng duy nhất tại nút giao này là không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào đi ngược chiều.
Trái ngược với tình trạng tại Phạm Văn Bạch, trục đường Lê Văn Lương ghi nhận ý thức chấp hành làn đường rất tốt của người dân khi không phát hiện trường hợp nào vi phạm lỗi đi sai làn đường.
Trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai (tại Km 20), lưu lượng phương tiện đổ về Thủ đô khá lớn với 19.783 lượt xe. Dù mật độ phương tiện đông, tốc độ trung bình toàn tuyến vẫn duy trì ở mức ổn định 75,5 km/h.
Qua giám sát, hệ thống chỉ phát hiện 1 trường hợp vi phạm về tốc độ và 2 trường hợp không thắt dây đai an toàn.
Toàn bộ dữ liệu hình ảnh và thông tin phương tiện vi phạm đã được hệ thống tự động chuyển giao cho Công an Thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng để tiến hành quy trình xử lý phạt nguội.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
|STT
|Thời gian phát hiện
|Loại cảnh báo
|Đối tượng
|Biển số
|Màu biển
|1
|02-03-2026 06:09:47
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30F61593
|Trắng
|2
|02-03-2026 00:33:48
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|15B301220
|Trắng
|3
|02-03-2026 00:16:27
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|17B215744
|Trắng
|4
|01-03-2026 22:50:55
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|20FC00566
|Trắng
|5
|01-03-2026 22:01:34
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29L201426
|Trắng
|6
|01-03-2026 19:50:16
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E240404
|Trắng
|7
|01-03-2026 19:11:24
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30L93777
|Trắng
|8
|01-03-2026 19:07:28
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30H16376
|Trắng
|9
|01-03-2026 18:55:57
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|37AN03439
|Trắng
|10
|01-03-2026 18:33:18
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|28B12885
|Trắng
|11
|01-03-2026 18:09:09
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|80K93020
|Trắng
|12
|01-03-2026 17:45:37
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29V754612
|Trắng
|13
|01-03-2026 17:38:04
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29M09705
|Trắng
|14
|01-03-2026 17:37:08
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E263012
|Trắng
|15
|01-03-2026 17:27:15
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29L156111
|Trắng
|16
|01-03-2026 17:24:26
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29H167302
|Trắng
|17
|01-03-2026 17:18:45
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29R69532
|Trắng
|18
|01-03-2026 17:14:53
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|24D102283
|Trắng
|19
|01-03-2026 16:56:52
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|36F120197
|Trắng
|20
|01-03-2026 16:53:26
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|35B179372
|Trắng
|21
|01-03-2026 16:32:47
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|27B181303
|Trắng
|22
|01-03-2026 16:15:09
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29H201632
|Trắng
|23
|01-03-2026 15:56:08
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29AA86705
|Trắng
|24
|01-03-2026 15:27:56
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|88K110373
|Trắng
|25
|01-03-2026 15:08:03
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29Z143565
|Trắng
|26
|01-03-2026 15:00:15
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|15B132247
|Trắng
|27
|01-03-2026 14:53:22
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E252261
|Trắng
|28
|01-03-2026 14:50:23
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29191983
|Trắng
|29
|01-03-2026 14:38:38
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E117440
|Trắng
|30
|01-03-2026 13:49:06
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|28B129362
|Trắng
|31
|01-03-2026 13:41:32
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29F130634
|Trắng
|32
|01-03-2026 13:34:35
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|36K336836
|Trắng
|33
|01-03-2026 13:25:57
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29BL00298
|Trắng
|34
|01-03-2026 13:21:20
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|80AM01297
|Trắng
|35
|01-03-2026 13:05:00
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29B131088
|Trắng
|36
|01-03-2026 12:53:41
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29BC05464
|Trắng
|37
|01-03-2026 12:40:06
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29AP05794
|Trắng
|38
|01-03-2026 12:34:41
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|28H116929
|Trắng
|39
|01-03-2026 12:29:38
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29Z158223
|Trắng
|40
|01-03-2026 12:13:03
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29AA93607
|Trắng
|41
|01-03-2026 11:14:22
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29AE80926
|Trắng
|42
|01-03-2026 11:07:06
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29II128419
|Trắng
|43
|01-03-2026 10:46:22
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|33H69860
|Trắng
|44
|01-03-2026 09:59:57
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29L166920
|Trắng
|45
|01-03-2026 09:56:51
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29P160724
|Trắng
|46
|01-03-2026 08:39:56
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30N85035
|Trắng
|47
|Thời gian phát hiện
|Loại cảnh báo
|Đối tượng
|Biển số
|Màu biển
|1
|02-03-2026 06:55:19
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D270645
|Trắng
|2
|02-03-2026 06:43:47
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AD58623
|Trắng
|3
|02-03-2026 06:26:46
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P124515
|Trắng
|4
|02-03-2026 06:26:22
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|3741111
|Trắng
|5
|02-03-2026 06:20:38
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|37F183126
|Trắng
|6
|02-03-2026 06:20:24
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|39G15171
|Trắng
|7
|02-03-2026 06:03:14
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V322780
|Trắng
|8
|02-03-2026 06:01:44
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18K193719
|Trắng
|9
|02-03-2026 05:59:24
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X196420
|Trắng
|10
|01-03-2026 17:47:19
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E245160
|Trắng
|11
|01-03-2026 17:47:18
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29N23667
|Trắng
|12
|01-03-2026 17:47:09
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P95550
|Trắng
|13
|01-03-2026 17:44:52
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29H37916
|Trắng
|14
|01-03-2026 17:39:42
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AE57078
|Trắng
|15
|01-03-2026 17:33:16
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|38P410577
|Trắng
|16
|01-03-2026 17:26:17
|Vượt đèn đỏ
|Ô tô con
|30F47891
|Vàng
|17
|01-03-2026 17:20:24
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36B822170
|Trắng
|18
|01-03-2026 17:12:14
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18P41944
|Trắng
|19
|01-03-2026 17:00:35
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P197650
|Trắng
|20
|01-03-2026 16:41:57
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29C145944
|Trắng
|21
|01-03-2026 16:33:58
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L23727
|Trắng
|22
|01-03-2026 16:30:13
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E163776
|Trắng
|23
|01-03-2026 16:30:11
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D232077
|Trắng
|24
|01-03-2026 16:30:02
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36B425685
|Trắng
|25
|01-03-2026 15:31:17
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AC66020
|Trắng
|26
|Thời gian phát hiện
|Loại cảnh báo
|Đối tượng
|Biển số
|Màu biển
|27
|01-03-2026 15:31:14
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29G212351
|Trắng
|28
|01-03-2026 15:28:42
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36L26876
|Trắng
|29
|01-03-2026 15:27:27
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AA20005
|Trắng
|30
|01-03-2026 15:02:32
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30L19182
|Trắng
|31
|01-03-2026 14:56:46
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36B887942
|Trắng
|32
|01-03-2026 14:54:34
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29H103510
|Trắng
|33
|01-03-2026 14:29:55
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AE15817
|Trắng
|34
|01-03-2026 14:15:50
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29S666976
|Trắng
|35
|01-03-2026 13:56:54
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|Không xác định
Không xác định
|36
|01-03-2026 13:43:55
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AY00955
|Trắng
|37
|01-03-2026 13:04:52
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|38T98225
|Trắng
|38
|01-03-2026 12:38:21
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17125
|Trắng
|39
|01-03-2026 12:11:50
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D277876
|Trắng
|40
|01-03-2026 11:48:56
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|829AC82146
|Trắng
|41
|01-03-2026 11:30:59
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|21T42756
|Trắng
|42
|01-03-2026 10:54:27
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E148312
|Trắng
|43
|01-03-2026 09:57:11
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36AB50388
|Trắng
|44
|01-03-2026 09:55:20
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30Z55536
|Trắng
|45
|01-03-2026 09:41:47
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|54Y33710
|Trắng
|46
|01-03-2026 09:38:36
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BC08165
|Trắng
|47
|01-03-2026 09:38:11
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|25B186227
|Trắng
|48
|01-03-2026 08:33:11
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29M105554
|Trắng
|49
|01-03-2026 08:15:37
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|99AB76443
|Trắng
|50
|01-03-2026 07:37:14
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X570575
|Trắng
|51
|01-03-2026 07:31:26
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|28X548609
|Trắng
|52
|01-03-2026 07:17:53
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X732043
|Trắng
|53
|01-03-2026 07:10:53
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29215280
|Trắng
|54
|01-03-2026 07:08:32
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|33N64463
|Trắng
|55
|01-03-2026 07:05:16
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|392683
|Trắng
|56
|01-03-2026 07:03:12
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AA42538
|Trắng
|57
|01-03-2026 19:38
|Không thắt dây an toàn
|Ô tô tải
|29C98806
|58
|01-03-2026 19:36
|Không thắt dây an toàn
|Ô tô con
|19A55014
