Lý do có những người đi chùa nhiều vẫn kém may mắn

Nhiều người không khỏi thắc mắc rằng tại sao bản thân đi chùa nhiều sao vẫn gặp xui xẻo. Dù bản thân cố gắng sống hướng thiện, đến chùa để lòng tĩnh tâm, hướng Phật mà sao gia đình vẫn liên tiếp xảy ra những chuyện không hay như có người bị tai nạn, bị phá sản...

Đúng là việc đi chùa là việc tốt, đó là nét đẹp một truyền thống văn hóa có từ hàng chục thế kỷ trước, mục đích của việc đi chùa là trải nghiệm đời sống văn hóa và tâm linh để thăng hoa nhận thức và thông qua đó cải thiện đời sống xã hội.

Còn lý do đi chùa nhiều, làm việc thiện nhiều nhưng vẫn chưa được thành tựu xứng đáng tương ứng thì có rất nhiều nguyên nhân, sau đây là một số lý do cụ thể để bạn có thể tham khảo:

Trả nghiệp trong quá khứ

Giả sử bạn là người thường xuyên đến chùa nhưng không bao giờ phạm tội bất kính như: Cúng đồ mặn ở Phật điện, lấy đồ của chùa mang về, ăn mặc hở hang, khạc nhổ bừa bãi chốn Phật đường... tức là bạn không phạm thêm tội lỗi nào khi đến nơi linh thiêng mà chỉ làm điều tốt thôi thì ta mới bắt đầu xét xem nguyên nhân cụ thể xui xẻo bạn nhận được là do đâu.

Một trong những nguyên nhân giải thích cho những rắc rối mà bạn đang đối mặt đó là bạn đang phải trả nghiệp trong quá khứ. Không phải cứ hối lỗi, lên chùa cầu xin điều tốt lành là tội lỗi của bạn trước đây tiêu biến hết.

Trong quan niệm nhà Phật, có nợ thì phải trả, khi bạn làm việc tốt từ nay về sau nghĩa là bạn không gây ra thêm tội lỗi nào nữa, thế nhưng những gì trong quá khứ cho đến nay vẫn còn nguyên đó.

Bạn vẫn phải trả từ từ cho đến hết mới thôi. Do đó, nếu đã cố làm nhiều điều tốt lành, tạo ra nhiều phước đức nhưng vẫn hay gặp chuyện không gặp may là vì phải trả hết những ác nghiệp quá khứ.

Việc này giống như bạn đã từng nợ ai một khoản tiền lớn, nay bạn không nợ thêm một khoản nào nữa, bắt đầu ăn nên làm ra nhưng số tiền kiếm được chỉ trả được một phần mà thôi. Do đó, bạn vẫn có cảm giác thiếu thốn cho đến khi trả xong khoản nợ đó tới khi dư ra mới mong cuộc sống an lành, may mắn.

Thế nên những người gây ác nghiệp trong quá khứ, bây giờ làm phước để trả, không gặp may mắn là điều tất nhiên, không phải chuyện lạ.

Trả phước nhận được trong quá khứ

Cũng tương tự như trên, giả sử bạn gần đây chỉ toàn làm điều tốt, không có chút sai phạm nào thì có thể lý do những khổ ải mà bạn đang trải qua ở hiện tại đó là vì trả nợ cho những may mắn trong quá khứ mình từng có được nhờ cầu xin Thần, Phật.

Cho nên nếu bạn đến chùa mà cầu xin quá nhiều phước đức thậm chí còn không gặp may. Nhất là những ai hay cầu xin những điều ích kỷ cho mình.

Ví dụ như trước đây có nguy biến như tai nạn, nhưng ta do cầu cứu Phật và được giúp đỡ mà tai qua nạn khỏi thì lúc này mình đang phải trả lại cái phước đức ấy.

Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó đáng lẽ mình chết rồi chẳng hạn nhưng khi được cứu, ta nguyện tu thân, chăm chỉ đến chùa và làm rất nhiều việc thiện cũng là để trả lại phước đức mình từng nhận được.

Đó là lý do ta có làm bao nhiêu thì cái nghèo, cái xui xẻo vẫn đến, vì những việc thiện mình làm mới trả lại cái nợ mà Phật đã cứu mình sống.

Do đó, thay vì không hài lòng về việc đi chùa nhiều sao vẫn gặp xui xẻo thì ta hãy cứ chăm chỉ làm điều tốt lành cho cuộc sống của mình, cho những người xung quanh. Hãy tìm hiểu phước đức có bị hết hay không để biết rằng việc tạo phước mới là thứ chúng ta cần tập trung.

Chỉ khi ta làm việc tốt nhiều hơn nữa, tới khi nào có dư mới đủ để bản thân hưởng sung sướng, thanh nhàn, cuộc sống lúc đó mới mong thuận lợi.

Bài học cuộc đời dành cho người vĩ đại

Một trong những lý do khiến một người chăm chỉ đi chùa, cố gắng làm nhiều việc thiện nhưng vẫn thường gặp chuyện không may là cũng vì cuộc đời đang đưa ra những bài học thử thách biến ta thành người vĩ đại như thánh nhân chẳng hạn.

Có thể thấy rằng chỉ những người đi qua hết những bất trắc, những sai lầm khổ sở thì sau này biết rất nhiều để dìu dắt, chỉ dạy cho những người đi sau mình.

Việc ta gặp nghịch cảnh cũng có thể là đang được thử thách như: Lửa thử vàng gian nan thử sức vậy. Vì tương lai có thể trở thành người vĩ đại có thể giúp đỡ được người đời nên ta cần phải trải qua những nghịch cảnh để tôi rèn, để nhận ra đâu là chân tướng, bản chất cuộc đời.

"Muốn đại thụ hãy ghìm cho lúng túng" (nghĩa là muốn trồng một cây đại thụ to cho cuộc đời thì phải gặp đủ chuyện hoạn nạn, khổ sở).

Thế nên một người đang tu tập mà vẫn bị đổ nghiệp, càng lúc càng gặp nhiều chuyện khổ thì mình biết là bản thân đang được chỉ dạy những bài học đặc biệt để sau này mình biết thương yêu con người.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.