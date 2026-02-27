Mới nhất
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Ý nghĩa của những con số hút tài lộc về nhà, cách chọn con số may mắn trong phong thuỷ

Thứ sáu, 07:11 27/02/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Việc lựa chọn đúng con số giúp cân bằng năng lượng, đồng thời hỗ trợ thu hút tài lộc, mang lại may mắn và sự an tâm trong cuộc sống.

Vai trò của những con số trong phong thủy

Trong phong thủy, những con số không đơn thuần là ký hiệu toán học. Mỗi con số đều mang một tần số năng lượng riêng với khả năng ảnh hưởng đến vận khí, tài lộc, cảm xúc và tâm trạng của con người.

Chính vì thế, bạn có thể đã từng thấy có người rất tin vào việc chọn số điện thoại, số nhà hay biển số xe sao cho hợp với tuổi, mệnh. Đó chính là vì họ tin vào năng lượng phong thủy mà con số mang lại.

Tạo ra sự hài hòa giữa con người và không gian sống

Khi kết hợp đúng với bản mệnh và ngũ hành của chủ nhân, các con số sẽ giúp cân bằng năng lượng, tạo cảm giác yên tâm và tăng cường yếu tố "thiên thời – địa lợi – nhân hòa".

Ý nghĩa của từng con số hút tài lộc về nhà, cách chọn con số may mắn trong phong thuỷ - Ảnh 1.

Việc lựa chọn đúng con số giúp cân bằng năng lượng, đồng thời hỗ trợ thu hút tài lộc, mang lại may mắn và sự an tâm trong cuộc sống.

Hỗ trợ kích hoạt tài lộc và may mắn

Trong nhiều trường hợp, việc sử dụng những con số hợp phong thủy có thể mang lại kết quả bất ngờ như công việc thuận lợi hơn, kinh doanh khởi sắc và thậm chí chuyện tình cảm cũng suôn sẻ hơn.

Dĩ nhiên, đây không phải là điều "thần kỳ", mà nó là sự cộng hưởng giữa niềm tin, tâm lý tích cực và sự chủ động của chính bạn.

Giúp tăng sự tự tin và an tâm

Khi bạn cảm thấy những con số quanh mình "hợp", "đẹp" hoặc "may mắn", bạn sẽ tự tin hơn trong mọi quyết định. Sự an tâm đó chính là bước đầu để bạn thu hút những điều tốt đẹp vào cuộc sống.

Ý nghĩa của từng con số trong phong thuỷ

Số 0: Con số này sẽ tượng trưng cho sự khởi đầu, cơ hội mới và tiềm năng vô hạn.

Số 1: Con số này sẽ biểu thị cho sự khởi đầu, mang đến những điều mới mẻ và tốt lành.

Số 2: Con số này sẽ biểu thị một cặp đôi, thể hiện sự hạnh phúc, viên mãn và đầy đủ, cho sự cân bằng giữa âm dương và biểu tượng cho sự bền vững và lâu dài.

Ý nghĩa của từng con số hút tài lộc về nhà, cách chọn con số may mắn trong phong thuỷ - Ảnh 2.

Khi bạn cảm thấy những con số quanh mình "hợp", "đẹp" hoặc "may mắn", bạn sẽ tự tin hơn trong mọi quyết định.

Số 3: Con số này sẽ tượng trưng cho sự vững chắc và ổn định lâu dài, sự phát triển tài lộc, gia sản.

Số 4: Con số này sẽ tượng trưng cho sự ổn định và nền tảng vững chắc.

Số 5: Con số này sẽ tượng trưng cho những điều tốt lành và phúc đức, mang đến nhiều điều tốt đẹp trong công danh sự nghiệp và cả trong cuộc sống.

Số 6: Con số này sẽ tượng trưng cho những điều tốt lành và thuận lợi trong cuộc sống.

Số 7: Đây là một con số mạnh mẽ và quyền năng với sức mạnh kỳ diệu để xua đuổi những điều không may mắn.

Số 8: Con số này sẽ tượng trưng cho sự phát tài và phát triển trong cuộc sống. Do đó, nó được coi là biểu tượng của sự thành công liên tục trong việc kinh doanh.

Số 9: Con số này sẽ tượng trưng cho sự uy quyền, sức mạnh, vĩnh cửu và trường thọ.

Cách chọn con số may mắn theo từng yếu tố

Việc lựa chọn những con số may mắn phù hợp với bản thân có thể giúp bạn thu hút năng lượng tích cực, tăng cường tài lộc và mang lại sự thuận lợi trong cuộc sống. Dưới đây là một số cách phổ biến để xác định con số may mắn dựa trên các yếu tố như ngũ hành, tuổi và ngày sinh.

Ý nghĩa của từng con số hút tài lộc về nhà, cách chọn con số may mắn trong phong thuỷ - Ảnh 3.

Việc lựa chọn những con số may mắn phù hợp với bản thân có thể giúp bạn thu hút năng lượng tích cực, tăng cường tài lộc và mang lại sự thuận lợi trong cuộc sống.

Chọn con số may mắn theo ngũ hành bản mệnh

Trong phong thủy, mỗi người khi sinh ra đều mang một bản mệnh riêng thuộc ngũ hành là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa hoặc Thổ. Việc chọn con số may mắn dựa theo mệnh vừa là niềm tin, vừa là cách để bạn hài hòa với năng lượng vũ trụ. Mỗi bản mệnh sẽ có những con số được xem là tương sinh, hỗ trợ cho sức khỏe, tài lộc và các mối quan hệ.

Ví dụ: người mệnh Mộc hợp với các con số thuộc mệnh Thủy vì Thủy sinh Mộc, do đó các số 1 và 6 sẽ mang lại năng lượng tốt. Tương tự, người mệnh Kim nên ưu tiên số 4 và 9, người mệnh Thổ hợp với số 0 và 5...

Phong thủy cho rằng, những con số này khi xuất hiện trong số điện thoại, biển số xe hay số nhà có thể giúp cuộc sống trở nên thuận lợi, nhẹ nhàng hơn. 

Dưới đây là bảng gợi ý các con số may mắn theo ngũ hành mà bạn có thể tham khảo:

Chọn con số may mắn theo tuổi (12 con giáp)

Mỗi người sinh ra vào một năm nhất định đều mang năng lượng của một con giáp trong 12 con giáp (Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi). Theo phong thủy, mỗi con giáp sẽ có một nhóm con số may mắn gắn liền với bản mệnh của họ.

Ý nghĩa của từng con số hút tài lộc về nhà, cách chọn con số may mắn trong phong thuỷ - Ảnh 4.

Một trong những cách đơn giản nhưng khá thú vị để tìm ra con số may mắn của bản thân chính là tính từ ngày sinh.

Ví dụ: người tuổi Tý sẽ hợp với các số như 12, 24, 36, trong khi người tuổi Dậu thì lại có duyên với các con số như 09, 21, 33. Những con số này đại diện cho vận khí cát tường, sự may mắn và thuận lợi trong công việc, tình cảm cũng như các mối quan hệ xã hội.

Tính con số may mắn theo ngày sinh

Một trong những cách đơn giản nhưng khá thú vị để tìm ra con số may mắn của bản thân chính là tính từ ngày sinh. Cách tính này dựa vào việc cộng tổng tất cả các con số trong ngày, tháng và năm sinh lại, rồi rút gọn thành một chữ số duy nhất.

Ví dụ: nếu sinh ngày 03/02/1999, bạn hãy cộng lại: 0+3+0+2+1+9+9+9 = 33, sau đó tiếp tục cộng 3+3 = 6. Như vậy, số 6 sẽ là con số may mắn của bạn. Con số này mang năng lượng gắn liền với tài lộc, sự suôn sẻ, giúp bạn tự tin hơn khi ra quyết định trong cuộc sống hàng ngày.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Ý nghĩa của từng con số hút tài lộc về nhà, cách chọn con số may mắn trong phong thuỷ - Ảnh 5.Đi chùa có nên mang lễ lộc về không?

GĐXH - Đi chùa có nên mang lễ về không? Cách xin lộc từ nhà chùa đúng như thế nào? Cần lưu ý những gì khi đi chùa xin lễ? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp chi tiết nhất cho bạn đọc về đi lễ chùa và xin lộc.


