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Diệu (Quỳnh Châu) muốn ly hôn nhưng chồng lại tìm cách níu kéo

Thứ tư, 15:59 24/06/2026 | Xem - nghe - đọc
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Không bỏ qua chuyện chồng ngoại tình, Diệu muốn chấm dứt hôn nhân nhưng Dương không đồng ý.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 18 phim "Dưới ô cửa sáng đèn", Diệu (Quỳnh Châu) quyết tâm bán công ty, xưởng may để trả nợ. Tuy nhiên, không dễ dàng để công ty có thể tìm được người mua trong thời gian ngắn. 

Sinh (Quang Sự) khuyên Diệu không nên nóng vội, như vậy sẽ dễ bị ép giá. Anh cho rằng Diệu nên gắng gượng hơn chút cho mọi việc trôi suôn sẻ hơn. Diệu thở dài nói: "Em không gồng hơn được nữa. Thật sự em kiệt quệ cả vật chất lẫn tinh thần".

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 18: Diệu kiên quyết chia tay , Dương không đồng ý ly hôn - Ảnh 1.

Sinh khuyên Diệu không nên nóng vội trong chuyện bán lại công ty. Ảnh VTV

Nhà Sinh bị mất trộm nên hai anh em phải khai báo thông tin với cảnh sát khu vực. Lúc này Sinh mới tiết lộ với em gái là mình đã cho Diệu mượn 15 chỉ vàng để giải quyết khó khăn của công ty. 

Em gái Sinh vừa ngạc nhiên vừa tức giận vì anh trai có nhiều tiền nhưng giấu nhẹm, không cho cô mượn để khởi nghiệp. Sinh thẳng thắn nói với em gái rằng cô đã nhiều lần làm các dự án nhưng luôn thua lỗ, báo hại bố và anh trai mất tiền oan.

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 18: Diệu kiên quyết chia tay , Dương không đồng ý ly hôn - Ảnh 2.

Sinh vô tình tiết lộ đã cho Diệu mượn 15 chỉ vàng. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Diệu và Dương (Tiến Lộc) bàn về chuyện ly hôn sau khi chuyện Dương ngoại tình bị bại lộ. Trong khi Diệu có thái độ kiên quyết dứt khoát thì Dương lại không hề muốn chia tay. Trước đó Dương đã bày tỏ thiện chí muốn cùng Diệu gánh vác số tiền nợ, san sẻ giai đoạn khó khăn nhưng cô không đồng ý.

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 18: Diệu kiên quyết chia tay , Dương không đồng ý ly hôn - Ảnh 3.

Diệu đề nghị ly hôn nhưng Dương không đồng ý. Ảnh VTV

Diệu cho rằng cô cảm thấy ngột ngạt trong cuộc hôn nhân này và có lẽ Dương cũng thế. Do đó cô chỉ muốn hai người có thể chia tay trong văn minh để những ngày tháng sau này mọi người có thể sống nhẹ nhàng hơn. 

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 18: Diệu kiên quyết chia tay , Dương không đồng ý ly hôn - Ảnh 4.

Diệu tuyên bố sẽ sẵn sàng đơn phương ly hôn. Ảnh VTV

Nếu như Dương không đồng ý ký đơn để đồng thuận ly hôn, cô sẽ đơn phương gửi đơn. "Em không giam cầm anh nữa. Cũng không giam cầm bản thân nữa. Có thể anh đã nhận ra từ lâu rồi. Dáng anh ở đây, trước mắt em nhưng lòng anh không còn ở đây", cô đau xót nói.

Tập 18 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" phát sóng lúc 20h ngày 24/6 trên VTV3.

Diệu (Quỳnh Châu) muốn ly hôn trong văn minh nhưng chồng lại tìm cách níu kéo - Ảnh 5.Diệu (Quỳnh Châu) ghê sợ khi đối diện với người chồng ngoại tình

GĐXH - Diệu trở về nhà lấy quần áo để bỏ đi hẳn, mọi lời nói của chồng đều khiến cô liên tưởng đến chuyện anh ta ngoại tình.

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