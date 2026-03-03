Điều tra 3 vụ điện giật thương tâm ở Đồng Nai

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 3-3, lãnh đạo UBND xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình bé trai 8 tuổi nghi bị điện giật chết.

Sân bóng nơi em Lê Mạnh H. (xã Nghĩa Trung) bị điện giật tử vong

Vào chiều qua (2-3), cháu T. từ nhà qua Trường Mầm non (thôn Phú Cường) gần nhà chơi.

Trong lúc chơi tại đây, cháu T. vô tình chạm tay vào hàng rào sắt xung quanh trường thì bất ngờ bị ngã xuống nền bê tông bất động.

Phát hiện sự việc, mọi người vội chạy đến sơ cứu rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, bé trai đã không qua khỏi.

Công an địa phương nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Tại hiện trường ghi nhận trên hàng rào sắt có sợi dây điện, khu vực cháu T. chạm tay vào có vết cháy sém của sợi dây điện.

Trước đó, chiều 28-2, người dân sống ở xã Trị An phát hiện bà Trần Thị Kim Huệ (60 tuổi, tổ 6, ấp 2) nằm bất động, tử vong phía trong sân, trước thềm nhà.

Vào cuộc, công an địa phương bước đầu xác định nạn nhân tử vong do bị điện giật.

Tương tự, khoảng 16 giờ chiều 27-2, em Lê Mạnh H., (14 tuổi, ngụ thôn 3, xã Nghĩa Trung) cùng một số thiếu niên chơi đá bóng tại một sân bóng ở thôn 1, xã Nghĩa Trung.

Trong lúc đang chơi, em H., vô tình dẫm phải dây cáp điện dưới viền lưới bao quanh sân nên không may bị điện giật. Mặc dù được nhóm bạn và người lớn nhanh chóng kéo ra, đưa đi cấp cứu nhưng H., đã tử vong sau đó.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ.