Tin sáng 3/3: Miền Bắc mưa rét khi không khí lạnh tràn về; Nhà trường báo cáo gì về vụ 2 nữ sinh lớp 8 bị "bắt vợ"?

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển mưa rét

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển mưa rét sau những ngày nóng 30 độ C. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 2/3, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và hầu hết các nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ cùng một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Từ ngày 3/3, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ ngày 3/3, đêm và sáng trời rét, riêng vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Khu vực Hà Nội, ngày 3/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16-18 độ C.

Trên biển, từ gần sáng ngày 3/3, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5 m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4 m.

Từ chiều 3/3, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1-2 m.

Các chuyên gia khuyến cáo trời rét có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Số người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TPHCM tăng lên 22 ca

TPHCM ghi nhận nhiều người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Ảnh: Thanh Thanh

Ngày 2/3, Sở Y tế TPHCM thông tin, tính đến 13h cùng ngày, đơn vị ghi nhận 22 trường hợp đến khám và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố sau khi sử dụng thực phẩm tại tiệm bánh mì A.C trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông.

Trong đó, Bệnh viện Quân Y 175 có 12 ca, Bệnh viện Nhân dân Gia Định có 8 ca, Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây có 1 ca, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức có 1 ca.

Sau khi nhận được báo cáo từ cơ sở y tế, Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo các bệnh viện rà soát công tác tiếp nhận điều trị người bệnh sau sử dụng thực phẩm tại địa chỉ trên. Đồng thời, bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm.

Bên cạnh đó, thực hiện chế độ báo cáo nhanh cho Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Sở Y tế TPHCM gồm tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng (nếu có), để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị.

Trận lốc xoáy kinh hoàng vừa xảy ra ở Quảng Trị

Chính quyền địa phương kiểm tra thiệt hại.

Ngày 2/3, UBND xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị cho biết, trận lốc xoáy vừa qua đã quét qua nhiều khu dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cây trồng, đặc biệt là vụ bắp Đông Xuân, thông tin trên Người lao động.

Theo thống kê ban đầu, khoảng 17ha bắp đang trong thời kỳ trổ cờ tại các thôn Kim Lịch, Kim Lũ 2, Xuân Canh, Thuận Tiến và Tam Đa thuộc xã Đồng Lê - bị gãy thân, đổ rạp.

Nhiều diện tích trước đó sinh trưởng tốt, chuẩn bị bước vào giai đoạn tạo hạt, nay bị ảnh hưởng nặng nề, tiềm ẩn nguy cơ sụt giảm năng suất nếu không được khắc phục kịp thời. Một số ruộng bị đổ sập hoàn toàn, khó có khả năng phục hồi.

Không chỉ riêng xã Đồng Lê, tại xã Tuyên Phú, khoảng 4ha bắp trong cùng giai đoạn sinh trưởng cũng bị lốc xoáy làm gãy đổ.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo UBND các xã Đồng Lê và Tuyên Phú đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra thiệt hại, thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng.

Chính quyền các địa phương đồng thời chỉ đạo các thôn khẩn trương rà soát, thống kê mức độ thiệt hại để làm cơ sở đề xuất phương án hỗ trợ phù hợp.

Một lớp chuyên Hà Nội giành cú đúp Huy chương Bạc Olympic Trí tuệ nhân tạo 2026

Từ trái qua phải: Trần Thuận Hiếu - Thầy chủ nhiệm Nguyễn Thanh Tùng và Phạm Nguyễn Đăng Huy.

Lần đầu tiên tham dự Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (International Winter AI Olympiad - IAIO) 2026, một trong những kỳ thi học thuật về AI quy mô toàn cầu, đội tuyển học sinh Việt Nam đã ghi dấu ấn với 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng, theo VTC News.

Đáng chú ý, cả hai Huy chương Bạc đều thuộc về học sinh lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, một thành tích hiếm gặp, khẳng định bản lĩnh ở sân chơi học thuật tầm cỡ quốc tế.

IAIO 2026 diễn ra tại Slovenia, quy tụ 150 thí sinh đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ có thế mạnh về công nghệ. Thí sinh tranh tài ở hai nội dung lý thuyết và thực hành, với yêu cầu cao về nền tảng toán học, thuật toán và khả năng xây dựng, tối ưu mô hình trí tuệ nhân tạo.

Huy chương Bạc IAIO 2026 đến với Phạm Nguyễn Đăng Huy sau hành trình nhiều năm theo đuổi trí tuệ nhân tạo từ bậc THPT. Nam sinh từng giành vô địch Kỳ thi Vô địch Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (VAIC) 2025; Giải Ba vòng Khu vực Châu Á kì thi ICPC 2025 (Kỳ thi lập trình Quốc tế dành cho sinh viên); Giải Nhì kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Vietnam - VOAI 2025; Giải Nhì bảng AI cuộc thi Olympic Tin học Miền Trung Tây Nguyên 2025; Giải Khuyến khích kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Tin học năm 2024; Giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi Tin thành phố Hà Nội năm 2024..

Huy cũng là đồng tác giả bài báo tại hội thảo CVPR và có bài báo xuất sắc tại PRICAI. Em vừa xuất sắc trúng tuyển ngành Khoa học máy tính, Đại học Illinois Urbana-Champaign (UIUC), xếp hạng 5 ngành Khoa học máy tính nước Mỹ.

Chia sẻ về khoảnh khắc nhận giải, Huy nói: "Cảm xúc của em là 'Wow, mình đã làm được'. Cuộc thi có rất nhiều bạn giỏi, trong khi số lượng huy chương rất hạn chế, chỉ có 9 Huy chương Vàng và 12 Huy chương Bạc. Khi nghe xướng tên Việt Nam, chúng em rất tự hào".

Vụ 2 nữ sinh lớp 8 bị "bắt vợ": Nhà trường báo cáo gì về sự việc?

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Na Loi nơi hai em học sinh đang theo học. Ảnh: N. Phê

Ngày 2/3, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, đơn vị đã nhận được báo của Trường PTDTBT THCS Na Loi (xã Na Loi, Nghệ An) về việc 2 nữ sinh lớp 8 nghỉ học lấy chồng theo thủ tục "bắt vợ", thông tin trên Người lao động.

Theo nội dung báo cáo, vào khoảng 21 giờ ngày 23/2, các học sinh nữ là L.H.A. (lớp 8B, trú bản Huồi Viêng) và L.H.D. (lớp 8A, trú bản Noong Hán) đã rời khỏi khu bán trú đi theo 2 nam thanh niên trú tại bản Xám Xúm, xã Mường Lống.

Qua xác minh ban đầu, 2 em tự nguyện rời trường. Gia đình phía các nam thanh niên sau đó đã làm thủ tục theo phong tục địa phương xác nhận con dâu trong gia đình.

Ngay khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu đã báo cáo Đảng ủy, UBND xã Na Loi; đồng thời phối hợp Công an xã, các ban, ngành, đoàn thể và gia đình 2 học sinh nữ để nắm tình hình. Nhà trường cũng liên hệ chính quyền xã Mường Lống nhằm tuyên truyền, vận động, giải thích quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Theo báo cáo, gia đình 2 nữ học sinh đã thông tin dự kiến sáng 3/3 sẽ đưa các em trở lại trường để tiếp tục học tập. Nhà trường đánh giá kết quả trên thể hiện sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền, lực lượng công an trong công tác vận động, tuyên truyền…

Thời gian tới, nhà trường sẽ tăng cường kiểm tra nề nếp nội trú ngoài giờ, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tảo hôn, tổ chức tư vấn tâm lý và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để duy trì sĩ số, tránh học sinh bỏ học giữa chừng.

Hà Nội yêu cầu trường tư không được thu tiền giữ chỗ, đặt cọc lớp 10

Học sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm 2025. Ảnh: Vân Trang

Nội dung trên được đề cập trong công tác năm học 2026-2027 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, thông tin trên Lao Động.

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, việc các trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu được giao của năm học trước và bị xử lý vi phạm hành chính sẽ là căn cứ để Sở xem xét điều chỉnh, giảm hoặc không giao chỉ tiêu tuyển sinh cho năm học tiếp theo.

Bên cạnh đó, các trường tuyển sinh nếu chưa được giao chỉ tiêu hoặc tuyển sinh vượt chỉ tiêu được phê duyệt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tuyển sinh sai quy định.

Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ căn cứ hồ sơ, minh chứng và tình hình thực tế để xem xét việc không giao chỉ tiêu tuyển sinh đối với các trường chưa bảo đảm điều kiện pháp lý về địa điểm hoạt động, an toàn phòng cháy, chữa cháy; có tranh chấp, khiếu kiện kéo dài; không bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu; không thực hiện công khai thông tin, không chấp hành đúng quy định của ngành.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng cho biết, đối với các trường THPT dân lập, tư thục, việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh phải căn cứ vào các yếu tố gồm: Điều kiện cơ sở vật chất, số lượng phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học tối thiểu theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng, bảo đảm tỉ lệ, trình độ theo quy định; quy mô số lớp, số học sinh phải căn cứ vào diện tích khuôn viên trường; số phòng học, phòng học bộ môn, phòng chức năng theo tiêu chuẩn quy định; điều kiện bảo đảm an toàn trường học, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật; tình trạng pháp lý của địa điểm hoạt động, việc chấp hành các quy định về công khai, tài chính học phí.