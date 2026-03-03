Khối không khí lạnh tràn về Hà Nội và miền Bắc có mạnh?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tràn về có cường độ yếu, di chuyển lệch Đông nên tác động chủ yếu các phường khu vực Đông Bắc Bộ trong đó có Hà Nội.
Không khí lạnh miền Bắc khiến thời tiết thay đổi thế nào?
Theo bản tin dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh vùng núi của Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh có mưa dông trước tiên sau đó sẽ dồn xuống khu vực đồng bằng trong đó có Thủ đô Hà Nội.
Tuy đợt không khí lạnh có cường độ yếu trên nền nhiệt cao nên gây xáo trộn mạnh nguy cơ cao đi kèm với lốc sét, gió giật mạnh.
Không khí lạnh di chuyển lệch Đông nên tác động chủ yếu các phường khu vực Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội. Nhiệt độ giảm khoảng từ 3-6 độ so với hôm qua, phổ biến với mức nhiệt trong khoảng từ 23-24 độ. Thời tiết chuyển lạnh, vùng núi cao trời rét.
Còn các phường ở phía Tây Bắc Bộ ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ trưa nay vẫn cao ở mức 28-30 độ.
Thời tiết khu vực Trung Bộ: Phía Bắc miền Trung sáng nay có mưa, sau đó không khí lạnh tiếp tục dồn sâu xuống gây mưa cho khu vực Nam miền Trung từ chiều nay.
Nửa phía Bắc từ phường Sầm Sơn (Thanh Hóa) đến phường Thành Sen (Hà Tĩnh) mức nhiệt từ 24-26 độ; từ phường Phú Xuân (TP Huế) đến phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) nhiệt độ dao động từ 30-32 độ.
Sâu khu vực phía Nam: Phường Nha Trang (Khánh Hòa) đến phường Phan Thiết (Lâm Đồng) có nắng, mức nhiệt cao nhất từ 30-32 độ.
Thời tiết hôm nay tại Cao nguyên Trung Bộ sáng trưa trời nắng, về chiều có mưa một vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 29-31 độ.
Nam Bộ thời tiết nắng mạnh, nắng nóng xảy ra ở nhiều nơi khu vực Đông Nam Bộ với mức nhiệt 35-36 độ. Các phường thuộc khu vực Tây Nam Bộ dịu hơn với mức nhiệt 32-34 độ.
Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-24 độ.
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 19-21 độ, phía Nam 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 24-26 độ, phía Nam 28-31 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.
GĐXH - Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc; Sau nhiều ngày 2 nữ sinh lớp 8 nghỉ học lấy chồng theo tục "bắt vợ", gia đình cam kết sẽ cho các em trở lại lớp học.
GĐXH - Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, hai đợt không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc khiến trời mưa, rét về đêm và sáng.
GĐXH - Nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tiếp cận, xử lý vật liệu nổ còn sót lại.
GĐXH - Tại lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026, tổng nguồn lực trị giá hơn 2,2 tỷ đồng được huy động để triển khai các công trình, phần việc ý nghĩa hướng về người dân khó khăn ở Nghệ An.
GĐXH - Liên quan vụ tai nạn xe khách khiến nhiều người thương vong ở Lạng Sơn, Công an tỉnh Lạng Sơn đã có báo cáo nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ việc.
GĐXH - Ba trường hợp tại Thanh Hóa bị đề nghị xử phạt tổng cộng gần 50 triệu đồng do lạng lách, đánh võng, che biển số và vi phạm nồng độ cồn trên Quốc lộ 1A.
GĐXH - Trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Vĩnh Thủy (Quảng Trị) vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một người phụ nữ tử vong.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, đến trưa chiều nay mưa ẩm ở khu vực Hà Nội và miền Bắc sẽ tạnh, toàn miền bừng nắng. Mức nhiệt tăng mạnh từ 25-30 độ.
GĐXH - Đợt cao điểm tập trung kiểm soát toàn diện các nhóm phương tiện vận tải hành khách, phương tiện chở hàng hóa, tàu thuyền khai thác cát sỏi, phương tiện phục vụ nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và các phương tiện dân sinh.
