Sắc vóc bạn gái tin đồn của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc
Người đẹp được cho đang có mối quan hệ tình cảm với cầu thủ Nguyễn Đình Bắc sở hữu nhan sắc nổi bật cùng gu thời trang sang chảnh.
Cuộc sống của Tóc Tiên sau ly hôn Hoàng TouliverThế giới showbiz - 56 phút trước
Sau khi xác nhận ly hôn với Hoàng Touliver, cuộc sống của Tóc Tiên nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.
Nhóm nhạc 7 'nam thần' được thành lập sau chung kết 'Tân binh toàn năng'Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Với tên gọi UPRIZE mang tinh thần "Vươn lên", nhóm nhạc 7 thành viên đã được ra đời từ chương trình "Tân binh toàn năng".
Con gái tròn 4 tháng tuổi, vợ chồng H'Hen Niê có tâm sự gây chú ýGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - H'Hen Niê hạnh phúc khoe con gái tròn 4 tháng tuổi. Nàng hậu chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu và sự thay đổi trong cuộc sống khi làm mẹ.
Hơn 1 thập kỷ gắn bó của Tóc Tiên và Hoàng Touliver trước khi đổ vỡThế giới showbiz - 5 giờ trước
Trước khi "đường ai nấy đi", Tóc Tiên và ông xã Hoàng Touliver từng được xem là một trong những cặp đôi được yêu mến nhất nhì showbiz Việt.
Học vấn đáng nể của dàn MC chương trình 'Ai là triệu phú'Câu chuyện văn hóa - 6 giờ trước
Không chỉ ghi dấu ấn bởi lối dẫn dắt thông minh, duyên dáng, dàn MC của "Ai là triệu phú" còn khiến khán giả nể phục bởi học vấn ấn tượng.
Con trai Lê Âu Ngân Anh trong ngày đặc biệt của mẹThế giới showbiz - 18 giờ trước
GĐXH - Lê Âu Ngân Anh đón tuổi mới nhưng con trai 2 tuổi của nàng hậu cũng nhận được sự quan tâm không kém từ khán giả.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục nhận tin vuiThế giới showbiz - 22 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung liên tiếp nhận tin vui và mới nhất là giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025 dành cho ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình".
Ngân nhớ về quá khứ từng bị Nghiêm đánh thuốc mêXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Sau khi biết được âm mưu hèn hạ của chồng, Ngân đã thẳng thắn muốn Nghiêm ly hôn và rời khỏi nhà.
Tóc Tiên - Hoàng Touliver dừng lại 'trong vai trò vợ chồng'Giải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Tóc Tiên đã chính thức thông báo cô và Hoàng Touliver đã chính thức chia tay sau 10 năm ở bên nhau. Cả 2 đã trải qua những tháng ngày khó khăn và thử thách để đưa ra quyết định này.
Thanh Lam, Hồng Nhung và Soobin Hoàng Sơn nhận giải thưởng âm nhạcGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Lễ trao giải thưởng Âm nhạc Việt Nam 2025 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức đã trao giải cho các live show, live concert, MV, album, nghệ sĩ tiêu biểu.
Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niênThế giới showbiz
GĐXH - Động thái đặc biệt từ chồng Lê Phương khi vợ thắng lớn đã nhanh chóng nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người.