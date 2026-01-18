Mới nhất
Sắc vóc bạn gái tin đồn của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc

Chủ nhật, 09:00 18/01/2026 | Giải trí

Người đẹp được cho đang có mối quan hệ tình cảm với cầu thủ Nguyễn Đình Bắc sở hữu nhan sắc nổi bật cùng gu thời trang sang chảnh.

- Ảnh 1.

Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004) là một trong những gương mặt nổi bật nhất của U23 Việt Nam tại Giải U23 châu Á năm nay. Chính vì thế, cuộc sống đời tư của tiền đạo điển trai cũng được chú ý. Anh được cho đang hẹn hò người mẫu Trần Kim Thủy (Thủy Kimi) hơn 6 tuổi.

- Ảnh 2.

Cặp đôi được cho hẹn hò từ khoảng tháng 6/2025 và thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội.

- Ảnh 3.

Tin đồn cả hai hẹn hò rộ lên khi nam tiền đạo bình luận ngọt ngào dưới loạt ảnh của Kim Thủy: “Vẻ đẹp của bạn là 10 điểm không có nhưng" bên cạnh là biểu tượng cảm xúc thể hiện sự yêu thích.

- Ảnh 4.

Trước đó, Kim Thủy cũng từng vài lần úp mở về bạn trai. Khi Đình Bắc giành danh hiệu "Cầu thủ hay nhất giải U23 Đông Nam Á", cô cũng đăng tải hình ảnh chiếc cúp và huy chương vàng như bày tỏ sự tự hào.

- Ảnh 5.

Trần Kim Thủy sinh năm 1998, từng theo học Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM. Cô xuất hiện với nhiều vai trò khác nhau từ người mẫu đến diễn viên.

- Ảnh 6.

Năm 2017, cô từng được NTK Tommy Nguyễn chọn là người mẫu cho BST áo dài "Vườn yêu".

- Ảnh 7.

Ngoài nghệ thuật, người đẹp còn kinh doanh thời trang và theo đuổi phong cách nữ tính. Kim Thủy sở hữu nhan sắc sắc sảo nhưng không kém phần ngọt ngào.

- Ảnh 8.

Trên trang cá nhân, Kim Thủy thường xuyên chia sẻ hình ảnh sang chảnh trong những chuyến du lịch. Cô được nhiều người khen ngợi bởi sắc vóc.

- Ảnh 9.

Dù cả hai đều chưa lên tiếng xác nhận về mối quan hệ, tuy nhiên người hâm mộ vẫn khen ngợi Kim Thủy không hề thua kém những nàng WAGs nổi tiếng khác của bóng đá Việt Nam.

Cầu thủ vừa "gây sốt" cõi mạng khi "ting ting" 500 triệu cho bạn gái, sở hữu cơ ngơi thế nào?

GĐXH - Ở tuổi 28, Văn Thanh đã sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ.

