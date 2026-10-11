Dinh dưỡng đúng cách tăng miễn dịch cho người cao tuổi lúc giao mùa

Thời điểm giao mùa với sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ, độ ẩm và áp suất không khí thường tạo điều kiện thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn đường hô hấp phát triển. Ở người cao tuổi, hệ thống miễn dịch tự nhiên dần suy giảm, khiến cơ thể khó thích ứng kịp thời với thời tiết và dễ mắc các bệnh như cảm cúm, viêm phế quản, viêm phổi, đau nhức xương khớp...

Bên cạnh việc giữ ấm và duy trì vận động nhẹ nhàng, chế độ dinh dưỡng cân bằng và hợp lý giúp tăng miễn dịch, hỗ trợ người cao tuổi duy trì sức khỏe trong những ngày thời tiết chuyển mùa.

1. Các nhóm dưỡng chất cần thiết cho hệ miễn dịch

Để tăng cường khả năng tự bảo vệ của cơ thể, thực đơn hàng ngày của người lớn tuổi cần chú trọng vào các nhóm chất sau:

Chất đạm (protein): Protein là nguyên liệu cơ bản để sản sinh các kháng thể và tế bào miễn dịch. Cung cấp đủ đạm giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi khi gặp tác nhân gây bệnh.

Protein là nguyên liệu cơ bản để sản sinh các kháng thể và tế bào miễn dịch. Cung cấp đủ đạm giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi khi gặp tác nhân gây bệnh. Vitamin C và vitamin A: Vitamin C kích thích hoạt động của bạch cầu và chống oxy hóa, trong khi vitamin A giúp duy trì sự toàn vẹn của lớp niêm mạc đường hô hấp và tiêu hóa - tuyến phòng thủ đầu tiên ngăn vi khuẩn xâm nhập.

Vitamin C kích thích hoạt động của bạch cầu và chống oxy hóa, trong khi vitamin A giúp duy trì sự toàn vẹn của lớp niêm mạc đường hô hấp và tiêu hóa - tuyến phòng thủ đầu tiên ngăn vi khuẩn xâm nhập. Kẽm và selen: Hai khoáng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của các tế bào miễn dịch và giảm phản ứng viêm quá mức.

Hai khoáng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của các tế bào miễn dịch và giảm phản ứng viêm quá mức. Lợi khuẩn (probiotics) và chất xơ hòa tan: Khoảng 70% tế bào miễn dịch nằm tại đường ruột. Việc chăm sóc hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh giúp nâng sức đề kháng của cơ thể.

2. Gợi ý một số món ăn ngon miệng, phù hợp với người cao tuổi

Ở người lớn tuổi, khả năng nhai nuốt và tiết dịch tiêu hóa thường suy giảm, do đó các món ăn nên ưu tiên dạng mềm, ấm và dễ tiêu hóa. Dưới đây là một số gợi ý nên kết hợp vào các bữa ăn trong ngày:

Canh gà nấu nấm hoặc cháo gà hầm hạt sen

Thịt gà là nguồn protein nạc dồi dào kẽm và vitamin nhóm B, đồng thời chứa acid amin cysteine giúp làm loãng dịch nhầy ở đường hô hấp. Khi nấu canh hoặc cháo ấm cùng nấm hương, hạt sen, món ăn cung cấp thêm các hợp chất beta-glucan từ nấm giúp kích hoạt tế bào miễn dịch, đồng thời mang lại cảm giác dễ chịu cho cổ họng trong những ngày trời lạnh.

Cá hấp hoặc cá sốt cà chua

Các món ăn từ cá giúp người cao tuổi dễ tiếp cận nguồn đạm lành mạnh. Ảnh: Ly Na.

Cá cung cấp nguồn đạm dễ tiêu hóa, giàu acid béo omega-3 giúp làm giảm các phản ứng viêm trong cơ thể. Việc chế biến món ăn cùng các loại gia vị như cà chua, gừng, thì là và hành lá không chỉ tăng hương vị, khử mùi tanh mà còn giúp làm ấm tỳ vị, hỗ trợ giải cảm nhẹ theo kinh nghiệm dân gian.

Súp bí đỏ thịt bằm hoặc canh cà rốt nấu sườn

Bí đỏ và cà rốt rất giàu beta-carotene (tiền chất của vitamin A), hỗ trợ niêm mạc mũi họng luôn ẩm mượt và khỏe mạnh trước không khí khô lạnh. Dạng súp hoặc canh hầm mềm giúp người cao tuổi dễ ăn, dễ hấp thu mà không tạo áp lực lên răng miệng.

Rau củ luộc mềm chấm sốt nhẹ (cải bó xôi, bông cải xanh)

Các loại rau lá xanh đậm là nguồn cung cấp vitamin C, vitamin E, chất xơ và folate tự nhiên. Khi chế biến cho người lớn tuổi, nên cắt nhỏ và luộc chín tới để giữ lại vi chất mà vẫn đảm bảo độ mềm khi nhai.

Sữa chua không đường dùng kèm trái cây mềm

Một hũ sữa chua dùng vào bữa phụ giúp bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn. Có thể kết hợp cùng vài lát chuối chín, đu đủ mềm hoặc bơ để bổ sung thêm kali và chất chống oxy hóa. Lưu ý nên để sữa chua ra khỏi tủ lạnh khoảng 10 - 15 phút trước khi ăn để tránh bị lạnh buốt cổ họng.

3. Một số lưu ý khi chuẩn bị bữa ăn cho người cao tuổi lúc giao mùa

Các món ăn nên được nấu chín kỹ và dùng ngay khi còn ấm nóng để kích thích lưu thông máu vùng hầu họng, đồng thời hỗ trợ đường tiêu hóa. Người cao tuổi nên tránh sử dụng các loại đồ ăn hoặc thức uống vừa lấy trực tiếp từ tủ lạnh ra ngoài mà cần hâm nóng lại trước khi ăn.

Thay vì dồn quá nhiều năng lượng vào 2 - 3 bữa chính dễ gây cảm giác ậm ạch, đầy bụng, việc chia khẩu phần thành 4 - 5 bữa nhỏ trong ngày sẽ giúp hệ tiêu hóa làm việc nhẹ nhàng và hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Vào những ngày trời lạnh, người cao tuổi dễ bị giảm cảm giác khát, khiến cơ thể dễ bị thiếu nước và làm khô niêm mạc đường hô hấp. Do đó, người cao tuổi cần chủ động uống từng ngụm nước ấm rải đều trong ngày, có thể luân phiên bằng nước trà hoa cúc hoặc trà gừng ấm pha loãng để vừa giữ ấm vừa bảo vệ họng.