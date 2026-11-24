Nấc cụt dai dẳng, nội soi phát hiện tổn thương bất thường ở thực quản

Ông Thành đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM khám sau 5 ngày liên tục bị nấc cụt, cả ban ngày lẫn ban đêm. Những cơn nấc xuất hiện dai dẳng, khiến ông khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt và giấc ngủ.

Qua nội soi thực quản – dạ dày, bác sĩ ghi nhận ba vị trí niêm mạc thực quản biến đổi bất thường. Trong đó, một tổn thương trên nền viêm loét có các mảng đỏ dạng bản đồ, rải rác, ranh giới không rõ. Tại vị trí cách cung răng trên 18 cm, niêm mạc xuất hiện ổ viêm loét, bờ không rõ. Một tổn thương khác cách cung răng trên 35 cm có màu đỏ nhẹ, ranh giới không rõ.

Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa của bệnh viện cho biết những vùng niêm mạc thay đổi màu sắc, cấu trúc trên nền viêm loét khiến bác sĩ nghi ngờ tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư thực quản sớm. Do ranh giới tổn thương chưa rõ, bác sĩ lấy mẫu sinh thiết tại cả ba vị trí để xác định bản chất.

Kết quả mô bệnh học cho thấy hai vị trí là tổn thương lành tính, một vị trí có nghịch sản độ cao. Đây là tình trạng tế bào biểu mô biến đổi bất thường ở mức độ nặng, được xem là tổn thương tiền ung thư có nguy cơ tiến triển thành ung thư xâm lấn nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Ảnh minh họa

Cắt tách tổn thương qua nội soi, bảo tồn thực quản

Theo bác sĩ Hùng, thực quản có thành tương đối mỏng, phần lớn chiều dài không được bao phủ bởi lớp thanh mạc như một số cơ quan tiêu hóa khác. Khi tế bào ung thư xâm nhập sâu qua các lớp thành thực quản, bệnh có thể lan đến những cấu trúc lân cận trong trung thất như khí quản, phế quản, động mạch chủ hoặc di căn hạch vùng. Khi đó, việc điều trị phức tạp hơn, có thể cần phối hợp phẫu thuật, hóa trị và xạ trị tùy giai đoạn bệnh.

Trường hợp ông Thành được đánh giá còn phù hợp điều trị qua nội soi. Sau khi điều trị nhiễm vi khuẩn HP trong 14 ngày, bác sĩ lên kế hoạch can thiệp loại bỏ tổn thương thực quản.

Sau can thiệp, bác sĩ kiểm tra diện cắt, không ghi nhận chảy máu và kết thúc thủ thuật. Ông Thành không đau, có thể đi lại, sinh hoạt bình thường và xuất viện vào ngày hôm sau.

Kết quả giải phẫu bệnh mẫu mô sau cắt xác định ung thư tế bào vảy xâm nhập, biệt hóa vừa, trên nền nghịch sản biểu mô vảy độ cao; u xâm nhập lớp đệm niêm mạc, chưa xâm nhập cơ niêm, diện cắt âm tính. Với kết quả này, người bệnh chưa cần điều trị bổ sung, song phải nội soi và tái khám định kỳ để theo dõi nguy cơ tái phát hoặc xuất hiện tổn thương mới.

Nấc cụt kéo dài trên 48 giờ, không nên chủ quan

Theo bác sĩ Hùng, ung thư thực quản giai đoạn sớm thường diễn tiến âm thầm, triệu chứng không điển hình hoặc gần như không có biểu hiện rõ ràng. Một số người có thể chỉ cảm thấy ợ nóng, trào ngược, nóng rát sau xương ức hoặc khó chịu nhẹ ở vùng họng. Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể xuất hiện nuốt nghẹn, nuốt đau, cảm giác thức ăn mắc lại sau xương ức, sụt cân không rõ nguyên nhân.

Nấc cụt là hiện tượng cơ hoành co thắt đột ngột, không tự chủ, kèm theo sự đóng nhanh của thanh môn tạo nên âm thanh đặc trưng. Do thực quản nằm trong trung thất, gần cơ hoành và các cấu trúc thần kinh liên quan, một số bệnh lý thực quản hoặc tổn thương vùng lân cận có thể liên quan đến tình trạng nấc kéo dài. Tuy nhiên, nấc cụt không phải triệu chứng điển hình của ung thư thực quản.

Ở giai đoạn nghịch sản độ cao hoặc ung thư còn khu trú ở lớp niêm mạc, tổn thương thường chưa đủ sâu để trực tiếp kích thích hoặc chèn ép cơ hoành, dây thần kinh hoành. Nấc cụt ở người mắc bệnh thực quản có thể liên quan đến nhiều cơ chế khác, chẳng hạn trào ngược dạ dày – thực quản gây kích thích, rối loạn vận động đường tiêu hóa hoặc tổn thương đã tiến triển sâu hơn.

Hầu hết cơn nấc thông thường xuất hiện trong thời gian ngắn, có thể do ăn quá nhanh, ăn quá no, uống nước có gas, thay đổi nhiệt độ đột ngột hoặc sử dụng đồ uống có cồn. Tuy nhiên, nếu nấc kéo dài trên 48 giờ, người bệnh cần đi khám để tìm nguyên nhân.