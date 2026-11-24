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Nhiều dấu hiệu của đường huyết cao bị nhầm lẫn với mệt mỏi thông thường.

6 dấu hiệu đường huyết cao thường gặp

Tình trạng tăng đường huyết thường tiến triển rất âm thầm. Do đó, người bệnh cần chú ý kỹ hơn đến những thay đổi dưới đây:

1. Khát nước nhiều dù đã uống đủ

Cảm giác khô miệng, khát liên tục là biểu hiện đáng chú ý, nhất là khi không liên quan đến thời tiết nóng hoặc vận động nhiều. Khi đường huyết tăng vượt khả năng tái hấp thu của thận, glucose đi vào nước tiểu và kéo theo nước, khiến cơ thể dễ mất nước hơn.

2. Đi tiểu thường xuyên, nhất là ban đêm

Đi tiểu nhiều thường xuất hiện cùng tình trạng khát nước. Một số người phải thức dậy nhiều lần trong đêm, làm giấc ngủ bị gián đoạn. Nếu thói quen tiểu tiện thay đổi kéo dài mà không rõ nguyên nhân, người bệnh nên kiểm tra thay vì chỉ cho rằng mình uống nhiều nước.

Tiểu đêm nhiều có thể là dấu hiệu của tăng đường huyết

3. Mệt mỏi kéo dài, làm việc nhanh xuống sức

Khi glucose không được sử dụng hiệu quả, cơ thể có thể thiếu năng lượng dù lượng đường trong máu đang cao. Người bệnh dễ cảm thấy uể oải, giảm sức bền và khó tập trung. Tình trạng mất nước, ngủ kém do tiểu đêm cũng có thể khiến cảm giác mệt mỏi rõ hơn.

4. Nhanh đói nhưng cân nặng lại giảm

Đói nhiều hơn bình thường nhưng vẫn sụt cân là thay đổi không nên bỏ qua. Khi thiếu insulin hoặc insulin hoạt động không hiệu quả, cơ thể có thể tăng phân giải mỡ và cơ để tạo năng lượng. Giảm cân ngoài ý muốn cần được kiểm tra, kể cả khi người bệnh vẫn ăn uống đều đặn.

5. Nhìn mờ, thị lực thay đổi

Đường huyết tăng có thể làm thay đổi lượng dịch trong các mô của mắt, ảnh hưởng đến khả năng nhìn rõ. Người bệnh đôi khi nhận thấy chữ viết nhòe hoặc khó nhìn vật ở xa. Không nên tự quy mọi thay đổi thị lực cho tuổi tác, nhất là khi kèm khát nước và tiểu nhiều.

6. Tê bì tay chân, vết thương lâu lành

Cảm giác châm chích, nóng rát hoặc giảm cảm giác ở bàn chân có thể liên quan đến tổn thương thần kinh do đái tháo đường. Bên cạnh đó, vết xước lâu lành hoặc nhiễm trùng tái diễn cũng cần được chú ý. Những biểu hiện này không nhất thiết xuất hiện ở giai đoạn sớm.

Kiểm soát đường huyết từ những thói quen hằng ngày

Để duy trì đường huyết ổn định, người bệnh cần kết hợp nhiều biện pháp trong sinh hoạt hằng ngày, bao gồm:

• Theo dõi đường huyết định kỳ để nắm rõ sự thay đổi của chỉ số.

• Xây dựng chế độ ăn uống khoa học, tăng cường rau xanh, chất xơ, thực phẩm giàu dinh dưỡng; hạn chế đồ ăn nhiều đường và tinh bột hấp thu nhanh.

• Duy trì vận động thường xuyên để cải thiện khả năng sử dụng glucose của cơ thể.

• Uống đủ nước, ngủ đủ giấc và hạn chế căng thẳng kéo dài.

• Tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ đối với người đang sử dụng thuốc kiểm soát đường huyết.

Người bệnh đái tháo đường cần duy trì lối sống khoa học để kiểm soát đường huyết.

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng hợp lý và duy trì vận động đều đặn, nhiều người bệnh hiện nay quan tâm tới các giải pháp từ thảo dược đã được nghiên cứu nhằm hỗ trợ chuyển hóa đường huyết theo hướng bền vững hơn. Trong đó, một số thành phần được đánh giá cao gồm:

• Lá Xoài (Mangifera indica): Các hoạt chất trong lá Xoài được ghi nhận có khả năng hỗ trợ giảm đề kháng insulin, từ đó góp phần kiểm soát đường huyết một cách tốt hơn.

• Lá Neem: Được nghiên cứu với khả năng hỗ trợ cải thiện khả năng sử dụng glucose của tế bào. Ngoài ra, lá Neem còn liên quan đến quá trình tăng dự trữ đường tại cơ và hỗ trợ làm lành vết thương ở người bệnh tiểu đường.

• Hoàng bá: Các alkaloid trong Hoàng bá được ghi nhận có vai trò hỗ trợ giảm đường huyết sau ăn và cải thiện HbA1c. Thành phần berberin trong dược liệu này còn được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ bảo vệ thận ở người bệnh tiểu đường.

• Mướp đắng rừng: Chứa charantin và polysaccharide có liên quan đến quá trình hỗ trợ chuyển hóa glucose, đồng thời góp phần giảm stress oxy hóa – yếu tố liên quan đến biến chứng thần kinh và võng mạc ở người tiểu đường.

Một số thảo dược điển hình hỗ trợ chuyển hóa đường huyết

Hy vọng những thông tin trong bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về các dấu hiệu cảnh báo lượng đường trong máu cao, từ đó chủ động theo dõi và có giải pháp kiểm soát đường huyết phù hợp, góp phần chăm sóc sức khỏe lâu dài, hạn chế nguy cơ biến chứng do đường huyết tăng cao.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Glutex - Hỗ trợ chuyển hóa đường huyết và cải thiện chỉ số đường huyết Thành phần: Cao Hoàng bá, Cao Mướp đắng rừng, Cao lá Xoài, Cao lá Neem, Bột Quế chi, Alpha Lipoic Acid, Kẽm, Chromium. Công dụng: • Hỗ trợ giảm cholesterol. • Hỗ trợ chuyển hóa đường huyết và cải thiện chỉ số đường huyết. • Hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng ở người đái tháo đường. Đối tượng sử dụng: Người bị đái tháo đường, người có chỉ số đường huyết, chỉ số cholesterol cao, người có nguy cơ cao bị đái tháo đường. Hướng dẫn sử dụng: • Uống ngày 4 - 6 viên chia 2 lần. • Uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. • Dùng thường xuyên từ 3-6 tháng để đạt hiệu quả tốt. Tiếp thị bởi Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Đông Tây. ĐC: 19A Ngõ 126 - Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội. Giấy xác nhận nội dung quảng cáo: Số 790/2023/XNQC-ATTP. (*) Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. (*) Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

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