Trào ngược dạ dày, thực quản xảy ra khi dịch và thức ăn trong dạ dày di chuyển ngược lên thực quản. Tình trạng này có thể gây ợ nóng, ợ chua, nóng rát sau xương ức, khó chịu vùng cổ họng, đặc biệt sau ăn hoặc khi nằm xuống. Nếu triệu chứng xuất hiện thường xuyên, kéo dài, người bệnh có thể mắc bệnh trào ngược dạ dày, thực quản (GERD).

Bên cạnh điều trị bằng thuốc khi có chỉ định, một số thay đổi trong sinh hoạt hằng ngày có thể giúp giảm triệu chứng, hạn chế các đợt trào ngược và cải thiện chất lượng cuộc sống.

1. Không ăn sát giờ đi ngủ

Thời điểm ăn có ảnh hưởng đến tình trạng trào ngược, đặc biệt ở những người thường xuyên bị ợ nóng vào ban đêm. Sau khi ăn, dạ dày cần thời gian để tiêu hóa và làm rỗng thức ăn. Nếu nằm xuống quá sớm, dịch và thức ăn trong dạ dày dễ trào ngược lên thực quản hơn do tác động của trọng lực không còn như khi đứng hoặc ngồi.

Hướng dẫn của Hiệp hội Nội soi Tiêu hóa Hoa Kỳ (ASGE) khuyến nghị người mắc GERD tránh ăn trong vòng 3 giờ trước khi đi ngủ. Đây cũng là khoảng thời gian được nhiều hướng dẫn chuyên ngành sử dụng để giảm triệu chứng trào ngược về đêm. Người bệnh nên sắp xếp bữa tối sớm, hạn chế ăn khuya và tránh nằm ngay sau bữa ăn. Đây là thay đổi đơn giản nhưng có thể mang lại lợi ích thiết thực.

2. Kê cao đầu giường khi ngủ

Trào ngược thường có xu hướng nặng hơn khi nằm, đặc biệt ở người thường xuyên bị ợ nóng, ợ chua về đêm. Kê cao phần đầu giường giúp nâng thân trên, tận dụng tác động của trọng lực để hạn chế dịch dạ dày di chuyển ngược lên thực quản. Một số nghiên cứu cho thấy biện pháp này có thể giảm thời gian thực quản tiếp xúc với acid và cải thiện triệu chứng trào ngược ban đêm.

Người bệnh có thể sử dụng đệm kê dạng nêm hoặc nâng phần đầu giường khoảng 15-20 cm. Không nên chỉ chồng nhiều gối dưới đầu vì cách này có thể làm gập vùng bụng, không tạo được độ nâng phù hợp cho toàn bộ thân trên.

Điều chỉnh bữa ăn, tư thế ngủ và vận động… giúp cải thiện triệu chứng trào ngược dạ dày, thực quản (Ảnh AI).

3. Nằm nghiêng bên trái khi ngủ

Tư thế ngủ cũng có thể ảnh hưởng đến tình trạng trào ngược. Một số nghiên cứu cho thấy nằm nghiêng bên trái giúp giảm tiếp xúc acid ở thực quản so với nằm nghiêng bên phải.

Nguyên nhân liên quan đến vị trí giải phẫu của dạ dày và chỗ nối giữa thực quản với dạ dày. Khi nằm nghiêng trái, dịch trong dạ dày ít có điều kiện tiếp xúc với vị trí nối này hơn, từ đó có thể hạn chế trào ngược. Tổng quan chuyên ngành của Hội Tiêu hóa Hàn Quốc năm 2025 cũng xếp tư thế nằm nghiêng trái vào nhóm biện pháp có cơ sở hỗ trợ cải thiện triệu chứng GERD.

Người thường xuyên bị trào ngược ban đêm có thể thử kết hợp nằm nghiêng trái với kê cao thân trên để cải thiện giấc ngủ.

4. Giảm cân nếu thừa cân, béo phì

Thừa cân và béo phì là những yếu tố liên quan chặt chẽ đến bệnh trào ngược dạ dày, thực quản. Lượng mỡ tích tụ ở vùng bụng có thể làm tăng áp lực trong ổ bụng, tạo điều kiện khiến dịch dạ dày trào ngược lên thực quản. Giảm cân ở người thừa cân, béo phì là một trong những biện pháp có bằng chứng tương đối tốt trong cải thiện triệu chứng GERD. Hướng dẫn của Hội Tiêu hóa Hoa Kỳ (ACG) đưa ra khuyến nghị giảm cân với mức độ khuyến nghị mạnh và bằng chứng trung bình.

Người bệnh nên giảm cân từ từ thông qua chế độ ăn cân đối, kiểm soát khẩu phần và duy trì hoạt động thể lực phù hợp. Không nên nhịn ăn hoặc áp dụng chế độ giảm cân quá mức vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và dinh dưỡng.

5. Điều chỉnh khẩu phần và lựa chọn thực phẩm phù hợp

Ăn quá no có thể làm dạ dày căng, tăng áp lực trong dạ dày và tạo điều kiện thuận lợi cho hiện tượng trào ngược. Vì vậy, người bệnh nên ăn khẩu phần vừa phải, ăn chậm, nhai kỹ và tránh ăn quá nhiều trong một bữa. Một số thực phẩm và đồ uống có thể làm triệu chứng nặng hơn ở từng người, chẳng hạn thức ăn nhiều chất béo, đồ uống có gas, cà phê, chocolate, thực phẩm cay hoặc có tính acid cao như cam, chanh, cà chua.

Tuy nhiên, không phải tất cả người mắc GERD đều nhạy cảm với những thực phẩm này. Do đó, không cần loại bỏ hàng loạt thực phẩm khỏi chế độ ăn nếu chúng không gây triệu chứng. Người bệnh nên ghi lại những món ăn thường sử dụng và thời điểm xuất hiện ợ nóng, ợ chua để nhận biết yếu tố khởi phát;có thể thay thế thực phẩm gây khó chịu bằng những lựa chọn phù hợp hơn, chẳng hạn dùng thịt nạc, cá, trái cây ít acid như chuối, táo hoặc lê nếu dung nạp tốt.

6. Vận động nhẹ, tránh tập nặng sau bữa ăn

Hoạt động thể lực phù hợp giúp duy trì cân nặng và cải thiện sức khỏe chuyển hóa. Đối với người bị trào ngược, đi bộ nhẹ nhàng sau bữa ăn có thể là lựa chọn phù hợp. Tổng quan nghiên cứu đăng trên Tạp chí Tiêu hóa Hàn Quốc năm 2025 ghi nhận vận động nhẹ sau ăn là một trong những biện pháp có tiềm năng hỗ trợ kiểm soát triệu chứng. Ngược lại, tập luyện cường độ cao ngay sau bữa ăn có thể làm tăng nguy cơ trào ngược ở một số người.

Vì vậy, người bệnh có thể đi bộ thư giãn, tránh chạy nhanh, tập các động tác gắng sức hoặc cúi gập người ngay sau khi ăn. Nên lựa chọn cường độ vận động phù hợp với thể trạng.

7. Tập thở cơ hoành

Cơ hoành không chỉ tham gia hoạt động hô hấp mà còn góp phần hỗ trợ cơ chế chống trào ngược tại chỗ nối thực quản - dạ dày. Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy tập thở cơ hoành có thể cải thiện áp lực cơ thắt thực quản dưới, giảm các đợt trào ngược sau ăn và cải thiện triệu chứng ở một số người bệnh.

Đây là phương pháp không dùng thuốc, có thể thực hiện bằng cách hít vào chậm qua mũi, để bụng phồng lên; sau đó thở ra từ từ, để bụng xẹp xuống, hạn chế nâng vai và gồng ngực. Người bệnh có thể xem đây là biện pháp hỗ trợ, không thay thế điều trị tiêu chuẩn.

Khi nào người bị trào ngược cần đi khám? Những thay đổi trong chế độ ăn và sinh hoạt có thể giúp cải thiện triệu chứng nhưng không thay thế việc chẩn đoán, điều trị khi mắc GERD. Người thường xuyên bị ợ nóng, ợ chua, triệu chứng tái diễn hoặc ảnh hưởng đến giấc ngủ nên đi khám để được đánh giá. Đặc biệt, cần thăm khám sớm khi có biểu hiện nuốt nghẹn, nuốt đau, nôn kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc xuất huyết tiêu hóa. Đau ngực dữ dội, nhất là khi kèm khó thở, vã mồ hôi hoặc đau lan ra tay, hàm cần được cấp cứu để loại trừ bệnh lý tim mạch. Người bệnh không nên tự ý ngừng thuốc hoặc thay thế thuốc điều trị bằng các mẹo dân gian. Kết hợp điều trị theo chỉ định với những thay đổi lối sống phù hợp là hướng tiếp cận cần thiết để kiểm soát bệnh lâu dài.

Bài viết mang tính chất tham khảo.