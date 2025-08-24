Mới nhất
Mặt mộc tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội'

Chủ nhật, 13:00 24/08/2025 | Chăm sóc da
GĐXH - NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" dù đã bước qua tuổi 60 nhưng chị vẫn tự tin để mặt mộc với làn da trẻ khỏe.

Mặt mộc ở tuổi trung niên của nữ diễn viên phim &quot;Mưa đỏ&quot; - Thân Thúy HàMặt mộc ở tuổi trung niên của nữ diễn viên phim 'Mưa đỏ' - Thân Thúy Hà

GĐXH - Thân Thúy Hà mới đây đã gây ấn tượng khi góp mặt trong dự án phim điện ảnh "Mưa đỏ". Ngoài vai diễn ghi dấu ấn với khán giả, chị còn sở hữu làn da mộc mạc, khỏe khoắn.

Mặt mộc tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội'- Ảnh 2.

NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" là mỹ nhân một thời của làng điện ảnh lẫn sân khấu miền Bắc. Dù không xuất hiện quá nhiều trong các bộ phim nhưng nhan sắc của chị vẫn để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Sau ánh hào quang sân khấu, chị dành nhiều thời gian cho công việc giảng dạy. Ở tuổi 60, NSND Lan Hương rất kỹ tính khi lựa chọn vai diễn, chỉ khi có vai diễn phù hợp với mình, chị mới nhận lời tham gia.

Mặt mộc tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội'- Ảnh 3.

Mặt mộc tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội'- Ảnh 4.

NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" thực ra là một người phụ nữ may mắn khi sở hữu vẻ đẹp trời sinh. Vóc dáng nhỏ nhắn giúp chị trông trẻ lâu.

Mặt mộc tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội'- Ảnh 5.

Đôi mắt to tròn đen láy và đôi môi dày quyến rũ trong những bức ảnh thời trẻ giúp nữ nghệ sĩ sinh năm 1963 từng được mệnh danh là "biểu tượng nhan sắc" của màn ảnh Việt một thời.

Mặt mộc tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội'- Ảnh 6.

Nhờ sắc vóc trời cho nên nữ nghệ sĩ gạo cội luôn tự tin khoe mặt mộc.

Mặt mộc tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội'- Ảnh 7.

Ở tuổi ngoài 60 nhưng làn da của chị vẫn trẻ đẹp so với tuổi.

Mặt mộc tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội'- Ảnh 8.

Nhiều khán giả dành nhiều lời khen cho mặt mộc khỏe khoắn của NSND Lan Hương.

Mặt mộc tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội'- Ảnh 9.

Ngoài ra, cách ăn diện của chị cũng là cách giúp nữ NSND này trẻ mãi với thời gian. Chị thường lựa chọn phong cách ăn mặc trẻ trung với tóc búi cao, váy tối màu nền nã. Đó là cách giúp NSND Lan Hương trông vừa gợi cảm mà vẫn cực kỳ tươi trẻ trong mắt khán giả.

Mặt mộc tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội'- Ảnh 10.

Dù đã lên chức bà ngoại từ lâu nhưng NSND Lan Hương vẫn là biểu tượng nhan sắc trong lòng khán giả.

Ảnh: FBNV

Mây - NSƯT Kim Oanh của &quot;Sóng ở đáy sông&quot; khoe mặt mộc, NSND Thu Hà khen &quot;trẻ thế&quot;Mây - NSƯT Kim Oanh của 'Sóng ở đáy sông' khoe mặt mộc, NSND Thu Hà khen 'trẻ thế'

GĐXH - NSƯT Kim Oanh - Mây của "Sóng ở đây sông" mới đây đã khoe diện mạo mới với "mặt mộc, cam thường" khiến đồng nghiệp lẫn khán giả bất ngờ.

