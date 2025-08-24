Mặt mộc tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội'

NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" là mỹ nhân một thời của làng điện ảnh lẫn sân khấu miền Bắc. Dù không xuất hiện quá nhiều trong các bộ phim nhưng nhan sắc của chị vẫn để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Sau ánh hào quang sân khấu, chị dành nhiều thời gian cho công việc giảng dạy. Ở tuổi 60, NSND Lan Hương rất kỹ tính khi lựa chọn vai diễn, chỉ khi có vai diễn phù hợp với mình, chị mới nhận lời tham gia.