Mặt mộc ở tuổi trung niên của nữ diễn viên phim 'Mưa đỏ' - Thân Thúy Hà

Trong phim "Mưa đỏ", diễn viên Thân Thúy Hà, vào vai mẹ của nhân vật Quang vốn không phải là thử thách về mặt kỹ năng diễn xuất nhưng lại mang đến nhiều trải nghiệm cho chị. Nữ diễn viên nói: "Đặt trong bối cảnh của bộ phim, có những phân đoạn dù đau khổ vì mất con nhưng tôi không được khóc vì đó là nỗi đau âm ỉ. Đã có nhiều khoảnh khắc tôi phải tự trấn an bản thân không được khóc nhưng câu chuyện và bối cảnh đã khiến tôi không kìm được cảm xúc".