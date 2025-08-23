Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Mặt mộc ở tuổi trung niên của nữ diễn viên phim 'Mưa đỏ' - Thân Thúy Hà

Thứ bảy, 13:00 23/08/2025 | Chăm sóc da
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thân Thúy Hà mới đây đã gây ấn tượng khi góp mặt trong dự án phim điện ảnh "Mưa đỏ". Ngoài vai diễn ghi dấu ấn với khán giả, chị còn sở hữu làn da mộc mạc, khỏe khoắn.

Mây - NSƯT Kim Oanh của &quot;Sóng ở đáy sông&quot; khoe mặt mộc, NSND Thu Hà khen &quot;trẻ thế&quot;Mây - NSƯT Kim Oanh của 'Sóng ở đáy sông' khoe mặt mộc, NSND Thu Hà khen 'trẻ thế'

GĐXH - NSƯT Kim Oanh - Mây của "Sóng ở đây sông" mới đây đã khoe diện mạo mới với "mặt mộc, cam thường" khiến đồng nghiệp lẫn khán giả bất ngờ.

Mặt mộc ở tuổi trung niên của nữ diễn viên phim 'Mưa đỏ' - Thân Thúy Hà- Ảnh 2.

Trong phim "Mưa đỏ", diễn viên Thân Thúy Hà, vào vai mẹ của nhân vật Quang vốn không phải là thử thách về mặt kỹ năng diễn xuất nhưng lại mang đến nhiều trải nghiệm cho chị. Nữ diễn viên nói: "Đặt trong bối cảnh của bộ phim, có những phân đoạn dù đau khổ vì mất con nhưng tôi không được khóc vì đó là nỗi đau âm ỉ. Đã có nhiều khoảnh khắc tôi phải tự trấn an bản thân không được khóc nhưng câu chuyện và bối cảnh đã khiến tôi không kìm được cảm xúc".

Mặt mộc ở tuổi trung niên của nữ diễn viên phim 'Mưa đỏ' - Thân Thúy Hà- Ảnh 3.

Ngoài khả năng diễn xuất tốt, Thân Thúy Hà còn được yêu thích bởi vẻ ngoài mộc mạc, giản dị, nhất là gương mặt thường xuyên không son phấn của chị.

Mặt mộc ở tuổi trung niên của nữ diễn viên phim 'Mưa đỏ' - Thân Thúy Hà- Ảnh 4.

Trên trang cá nhân, Thân Thúy Hà không ngại khoe mặt mộc ở đời thường.

Mặt mộc ở tuổi trung niên của nữ diễn viên phim 'Mưa đỏ' - Thân Thúy Hà- Ảnh 5.

Với Thân Thúy Hà để có làn da khỏe đẹp, chị chọn cách ít trang điểm để da được "thở". Nhờ vậy, ở tuổi 47, làn da của chị vẫn khỏe khoắn, trẻ đẹp.

Mặt mộc ở tuổi trung niên của nữ diễn viên phim 'Mưa đỏ' - Thân Thúy Hà- Ảnh 6.

Bên cạnh đó, việc ăn uống đầy đủ các vi chất cũng là cách để làn da của Thân Thúy Hà đẹp từ sâu bên trong.

Mặt mộc ở tuổi trung niên của nữ diễn viên phim 'Mưa đỏ' - Thân Thúy Hà- Ảnh 7.

Nữ nghệ sĩ còn chịu khó chăm sóc da như đắp mặt nạ thường xuyên để da được cấp ẩm hiệu quả.

Mặt mộc ở tuổi trung niên của nữ diễn viên phim 'Mưa đỏ' - Thân Thúy Hà- Ảnh 8.

Khi đi ra ngoài, Thân Thúy Hà chỉ thoa một lớp kem chống nắng mỏng để làn da đều màu và chống được tia cực tím gây hại cho da.

Mặt mộc ở tuổi trung niên của nữ diễn viên phim 'Mưa đỏ' - Thân Thúy Hà- Ảnh 9.

Việc chăm sóc da cẩn thận như vậy đã giúp Thân Thúy Hà tự tin khoe mặt mộc trẻ đẹp.

Thân Thúy Hà sinh năm 1978 tại Tiền Giang. 16 tuổi, được sự động viên của mọi người, cô gái xinh đẹp, vóc dáng cao ráo, làn da trắng nõn Thân Thúy Hà quyết định tham cuộc thi Hoa khôi Thanh niên thanh lịch và đạt giải. Sau cuộc thi, cô một mình lên TP.HCM theo đuổi con đường người mẫu chuyên nghiệp. Từ sàn catwalk, Thân Thúy Hà dấn thân sang lĩnh vực diễn xuất và để lại hàng loạt các vai diễn ấn tượng trong các phim như: Người đứng trong gió, Nếu còn có ngày mai, Cung đường tội lỗi, Giọt nước mắt hận thù, Lục Vân Tiên, Tình yêu còn lại, Cột mốc 23, Thám tử miệt vườn, Duyên kiếp, Vợ quan, Lưới trời...

Ảnh: FBNV

Hòa Minzy tự tin khoe mặt mộc với fan, ai cũng khen vì quá mịn màngHòa Minzy tự tin khoe mặt mộc với fan, ai cũng khen vì quá mịn màng

GĐXH - Hòa Minzy không ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường khi ở nhà, đặc biệt mỗi lần tẩy trang, cô khiến fan chú ý bởi gương mặt mộc bóng khỏe.

Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Những sai lầm thường gặp khi trang điểm và cách khắc phục

Những sai lầm thường gặp khi trang điểm và cách khắc phục

Đẹp - 19 giờ trước

GĐXH - Trang điểm không chỉ đơn thuần là việc sử dụng mỹ phẩm để che khuyết điểm mà còn là nghệ thuật thể hiện cá tính và phong cách riêng của mỗi người.

Cách chăm sóc tóc rễ tre đúng

Cách chăm sóc tóc rễ tre đúng

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Chăm sóc tóc rễ tre cần kiên nhẫn và đúng phương pháp. Dưới đây là những nguyên tắc cơ bản.

Muốn làn da vùng nách không bị hôi, thâm, hãy dùng mẹo sau

Muốn làn da vùng nách không bị hôi, thâm, hãy dùng mẹo sau

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ cần dùng một số thực phẩm phổ biến có sẵn tại nhà là bạn có thể loại bỏ những vết thâm đen dưới nách, giúp nách sáng mịn lên rõ rệt.

Hòa Minzy tự tin khoe mặt mộc với fan, ai cũng khen vì quá mịn màng

Hòa Minzy tự tin khoe mặt mộc với fan, ai cũng khen vì quá mịn màng

Chăm sóc da - 1 ngày trước

GĐXH - Hòa Minzy không ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường khi ở nhà, đặc biệt mỗi lần tẩy trang, cô khiến fan chú ý bởi gương mặt mộc bóng khỏe.

Điều gì khiến Võ Hạ Trâm 'đẹp không góc chết' sau hai lần sinh nở?

Điều gì khiến Võ Hạ Trâm 'đẹp không góc chết' sau hai lần sinh nở?

Chăm sóc da - 3 ngày trước

GĐXH - Võ Hạ Trâm sau màn cover ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" cùng ca sĩ Đông Hùng, visual của cô ngập tràn mạng xã hội suốt thời gian qua. Không chỉ hát hay, Võ Hạ Trâm còn đẹp cả da lẫn dáng.

Làn da đẹp ở tuổi U40 của Hoàng Thùy Linh

Làn da đẹp ở tuổi U40 của Hoàng Thùy Linh

Chăm sóc da - 6 ngày trước

GĐXH - Hoàng Thùy Linh ở tuổi U40 nhưng vẫn giữ được một làn da trẻ trung không tuổi. Nhờ có làn da khỏe mạnh như vậy nên khi makeup, gương mặt của cô tỏa sáng và không "góc chết".

Mặt mộc và vóc dáng ở tuổi U50 của diva Trần Thu Hà

Mặt mộc và vóc dáng ở tuổi U50 của diva Trần Thu Hà

Chăm sóc da - 6 ngày trước

GĐXH - Diva Trần Thu Hà ở tuổi U50 nhưng vóc dáng lẫn làn da của chị rất trẻ trung. Nhờ giữ gìn được tuổi thanh xuân nên nữ diva nhạc Việt không ngại khoe mặt mộc mỗi khi ở nhà và tự tin chia sẻ trên Facebook.

Mách bạn cách ủ tóc nha đam mềm, óng khỏe, không tốn tiền

Mách bạn cách ủ tóc nha đam mềm, óng khỏe, không tốn tiền

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Với đặc tính dưỡng ẩm, giàu các vitamin nuôi dưỡng, nha đam từ lâu đã được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên cho da và tóc. Bài viết sau đây mách bạn cách ủ tóc bằng nha đam giúp tóc óng khỏe.

Mặt mộc tuổi trung niên của diva Mỹ Linh

Mặt mộc tuổi trung niên của diva Mỹ Linh

Chăm sóc da - 1 tuần trước

GĐXH - Diva Mỹ Linh ở tuổi 50 có làn da mộc khỏe khoắn nhờ lối sống hàng ngày rất khoa học và lành mạnh.

Mặt mộc tuổi 44 của Hiền Thục

Mặt mộc tuổi 44 của Hiền Thục

Chăm sóc da - 1 tuần trước

GĐXH - Hiền Thục ở tuổi 44 nhưng cô tự tin khoe mặt mộc với làn da đều màu khỏe mạnh. Khán giả tò mò bí quyết chăm sóc da của nữ ca sĩ này.

Xem nhiều

Mặt mộc tuổi 44 của Hiền Thục

Mặt mộc tuổi 44 của Hiền Thục

Chăm sóc da

GĐXH - Hiền Thục ở tuổi 44 nhưng cô tự tin khoe mặt mộc với làn da đều màu khỏe mạnh. Khán giả tò mò bí quyết chăm sóc da của nữ ca sĩ này.

Mặt mộc tuổi trung niên của diva Mỹ Linh

Mặt mộc tuổi trung niên của diva Mỹ Linh

Chăm sóc da
Điều gì khiến Võ Hạ Trâm 'đẹp không góc chết' sau hai lần sinh nở?

Điều gì khiến Võ Hạ Trâm 'đẹp không góc chết' sau hai lần sinh nở?

Chăm sóc da
Mặt mộc và vóc dáng ở tuổi U50 của diva Trần Thu Hà

Mặt mộc và vóc dáng ở tuổi U50 của diva Trần Thu Hà

Chăm sóc da
Làn da đẹp ở tuổi U40 của Hoàng Thùy Linh

Làn da đẹp ở tuổi U40 của Hoàng Thùy Linh

Chăm sóc da

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top