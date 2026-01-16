Dịp cuối năm nên rút chân nhang Thần tài vào ngày nào để mọi việc thuận lợi?

Rút chân nhang Thần tài vào ngày nào?

Thông thường, thời điểm thích hợp nhất để rút chân nhang là ngày 23 tháng chạp hàng năm. Đây lúc kết thúc một năm cũ vừa qua nên cần phải bốc lại bát hương mới.

Người Việt từ xưa đến nay vô cùng quan trọng lễ nghi, nhất là các lễ cúng hoặc nghi thức liên quan đến thần linh. Do đó, ngày để rút chân nhang cần phải lựa chọn "ngày lành tháng tốt" và thông thường là vào dịp cuối năm để thực hiện.

Thế nhưng, hiện nay việc thắp nhang được chúng ta thực hiện thường xuyên, vậy nên chân nhang dày có thể gây mất thẩm mỹ, vệ sinh hoặc tệ hơn là dễ gây ra nguy cơ cháy nổ.

Phong thủy cho rằng, việc rút chân nhang bàn thờ Thần tài có thể thực hiện trong năm, chúng ta chỉ cần chọn giờ lành ngày tốt là có thể tiến hành.

Chân nhang bàn thờ Thần tài ông Địa có được rút không?

Nếu gia đình chỉ thờ Thần tài, việc rút chân nhang hàng năm vô cùng cần thiết. Nhưng ngày nay, Thần tài và Thổ địa thường được thờ cùng một nơi. Nhiều gia đình thắc mắc chân nhang bàn thờ Thần tài và ông Địa có được rút hay không?

Câu trả lời là có. Tại một số địa phương, chân nhang bàn thờ Thần tài ông Địa vẫn cần phải rút hàng năm. Thời gian rút cũng tương tự đối với nơi chỉ thờ cúng Thần tài. Tuy nhiên, trước khi rút, gia đình cũng cần phải chuẩn bị một số lễ cúng chu đáo.

Hướng dẫn tỉa chân nhang bát hương Thần tài đúng chuẩn

Khi tỉa chân nhang bát hương Thần tài, gia đình cần làm theo trình tự như sau để không phạm phải điều kiêng kỵ:

Trước khi rút tỉa chân nhang, gia đình cũng cần phải chuẩn bị một số lễ cúng chu đáo.

Đầu tiên, bạn nên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, mở hết các cửa trong nhà. Chuẩn bị đầy đủ đồ cúng, bao gồm nhang đèn, hoa quả, giấy cúng, gạo, muối. Bạn cũng có thể dùng củ gừng còn nguyên vỏ, rửa sạch và giã nát rồi đổ vào rượu. Dùng nước rượu gừng ngấm vào khăn để dọn dẹp khu vực bàn thờ.

Thắp 1 nén nhang lên bàn thờ và khấn xin phép thần linh, tổ tiên "cho phép" việc rút chân nhang. Hạ đồ cúng xuống sau khi nhang tàn. Đặt một cái bàn to và sạch, phủ một lớp vải hoặc giấy đỏ cạnh bàn thờ để đặt toàn bộ đồ cúng xuống.

Bạn bắt đầu lau khu vực thờ cúng bằng rượu gừng, nên lau từng cái một, không được kẹp đồ cúng vào chân mà cần phải hết sức cẩn thận.

Tiếp theo bạn nên bao sái và rút tỉa chân nhang. Đầu tiên, bạn cần rửa tay bằng rượu gừng, một tay giữ bát hương, tay kia lau sạch bụi bẩn. Sau đó, dùng 2 tay tỉa từng chân nhang cho đến khi chỉ còn số lẻ (nên để lại khoảng 5 chân nhang).

Đặt các đồ cúng về vị trí cũ, thay nước lọ hoa và lọ gạo muối. Khấn xin thần linh, tổ tiên là đã dọn dẹp xong.

Lưu ý khi rút chân nhang bát hương Thần tài

Vào ngày rút chân hương Thần tài, bạn cũng cần lưu ý tránh một số điều kiêng kỵ, chẳng hạn như: Người rút chân nhang phải là gia chủ căn nhà (thường là người lớn tuổi nhất).

Không thuê người ngoài để rút chân nhang vì dễ ảnh hưởng đến tài vận gia đình. Phải vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi rút chân nhang.

Khi rút chân nhang vừa xong, các đồ cúng như lọ hoa, chén đựng rượu, gạo phải đặt lại vị trí cũ. Tượng Thần tài cần phải được nạp Cốt thất bảo để hội tụ linh khí, phần này gia đình có thể nhờ thầy cúng hỗ trợ.

Khi làm lễ, chỉ dùng tiền giấy, không dùng tiền thật. Táo quân phù chỉ nên dán từ ngày 30 Tết đến mùng 5 Tết.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.