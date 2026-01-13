Những lưu ý “vàng” để việc sơn, sửa nhà cuối năm mang lại vượng khí

Lưu ý khi sửa nhà cuối năm

Thứ nhất, bạn chỉ dừng lại ở việc tân trang, dọn dẹp sạch sẽ, nghĩa là bạn chỉ cần sắp xếp lại nội thất, đồ đạc, sơn mới lại toàn bộ hoặc một số khu vực, loại bỏ nội thất cũ, sắm mới đồ dùng… Trường hợp này khá đơn giản, bạn chỉ cần chọn thời gian và lên kế hoạch thực hiện phù hợp.

Thứ hai, nếu việc sửa nhà liên quan đến những thay đổi lớn như thêm tầng, nâng cốt nền, đập bỏ một phòng hay thêm mới phòng nào đó, thay đổi hệ mái… thì cần có những tính toán kỹ lưỡng hơn. Cụ thể là tính toán về thời gian, chi phí để việc sửa nhà không quá tốn kém và mất nhiều thời gian, nhất là dịp cuối năm cập rập và thuê thợ khó khăn.

Việc tân trang, sửa nhà cuối năm không chỉ là nét văn hóa, phong tục của người Việt mà còn là một cách tăng cường vượng khí, giúp gia chủ có tâm thế thoải mái, vui vẻ để chào đón năm mới.

Bên cạnh đó gia chủ cũng cần lưu ý vấn đề tâm linh, phong thủy như chọn ngày giờ tốt khởi công, chọn vị trí động thổ để không phạm xung sát… khi sửa nhà gia chủ nên vạch ra các các thứ tự ưu tiên với từng hạng mục:

Trong phong thủy, ngôi nhà sẽ chia thành các khu vực ưu tiên lần lượt là cửa ra vào, bếp và không gian sinh hoạt, nghỉ ngơi của chủ nhà.

Sắp xếp, cân đối hạng mục cần phải sửa chữa

Với hệ thống cửa: Trong phong thủy, cửa ra vào chính là nơi nạp khí cho ngôi nhà. Cùng với cửa là hệ thống lối vào, cầu thang cũng cần được dọn dẹp sạch sẽ bụi bẩn, mảng bám trên bề mặt. Để kích hoạt thêm sinh khí, có thể trang trí cửa và lối vào bằng chậu cây xanh, hoa tươi hoặc các đồ trang trí trên bệ cửa sổ…

Kiểm tra chất lượng cánh, bản lề cửa nếu có rêu mốc, mối mọt cần phải xử lý, nếu cửa cũ hỏng xuống cấp nên thay mới hoặc sơn lại.

Nếu các cửa trong nhà bố trí thẳng hàng nhau tạo đường hút gió thì nên đặt thêm chậu cây xanh gần cửa, để luồng khí không tạo ra thế trực xung đối môn… bất lợi về phong thủy.

Với khu vực bếp: Việc dọn dẹp sạch sẽ khu bếp, loại bỏ thực phẩm cũ, hỏng, quá hạn… về mặt khoa học giúp loại trừ vi khuẩn, nấm mốc gây bệnh, về mặt phong thủy giúp thanh lọc các tạp khí bất lợi.

Khi sửa nhà cuối năm, chủ nhà cũng nên dọn dẹp bớt những đồ đạc không sử dụng, tránh để đồ trên nóc tủ lạnh, không bố trí nơi dọn rửa quá gần bếp nấu vì sẽ tạo thế Thủy Hỏa tương xung.

Sau một thời gian sử dụng, đây cũng là lúc thích hợp để gia chủ sắp xếp lại khu vực bếp gọn gàng, ngăn nắp, thuận tiện khi sử dụng.

Khi trang trí, nên nhấn nhá các gam màu đỏ, nâu, vàng… để tăng năng lượng dương cho ngôi nhà, tăng Hỏa để kích hoạt ngũ hành Mộc chào đón mùa xuân.

Ngoài ra, gia chủ cũng nên kiểm tra lại hệ thống đường nước, dây điện để khắc phục sự cố kịp thời, kiểm tra bóng đèn, điện và thay mới nếu cần để cung cấp đủ ánh sáng cho gian bếp. Khu bếp sạch sẽ, ngăn nắp, thoáng đãng sẽ rất có lợi cho sức khỏe và kích hoạt vượng khí.

Với không gian sinh hoạt của gia chủ: Khu vực đầu tiên cần trang hoàng là bàn thờ gia tiên, tiếp theo là phòng khách, khu sinh hoạt chung, cuối cùng là các phòng ngủ. Các không gian này cần dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ, loại bỏ đồ cũ, hỏng, ít sử dụng. Những ngày cuối năm có thể dùng nước thơm, bồ kết để khử khuẩn và uế khí đọng trong nhà.

Khi trang trí, nên nhấn nhá các gam màu đỏ, nâu, vàng… để tăng năng lượng dương cho ngôi nhà, tăng Hỏa để kích hoạt ngũ hành Mộc chào đón mùa xuân. Bổ sung thêm hoa tươi, cây xanh để tăng cường sinh khí.

Khu vực sân vườn, ban công, chỗ để xe… cũng cần được dọn dẹp, thay mới cây chết, héo úa… Khi cả ngôi nhà được làm sạch và bố trí lại, gia chủ không chỉ được tận hưởng không gian thoáng đãng, dễ chịu mà còn tạo "chỗ ở" cho sinh khí.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.