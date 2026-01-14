Những ngày đẹp bao sái ban thờ trước Tết Bính Ngọ 2026 cho gia đình an khang
GĐXH – Việc thực hiện bao sái ban thờ cuối năm, đón Tết Bính Ngọ 2026 nên chọn những ngày đẹp dưới đây. Các gia chủ có thể tham khảo thêm văn khấn bao sái ban thờ và lưu ý phong thủy để gia đình luôn an yên, tài lộc dồi dào.
Nên dọn bàn thờ cuối năm vào ngày nào?
Để dọn bàn thờ cuối năm có một số thời điểm thích hợp, tùy theo điều kiện về thời gian của mỗi gia đình mà mọi người chọn để tiến hành, mang đến nhiều điều may cho các thành viên trong nhà.
Theo chuyên gia phong thủy Phùng Gia, theo các nguyên tắc Trạch Cát truyền thống, cuối tháng Chạp là khoảng thời gian thích hợp để tiến hành bao sái. Sau ngày ông Công ông Táo có 3 thời điểm để mọi người chọn ngày đẹp thực hiện bao sái ban thờ trước Tết Bính Ngọ 2026:
+ Ngày 24 tháng Chạp (11/02 dương lịch)
+ Ngày 26 tháng Chạp (13/02 dương lịch)
+ Ngày 27 tháng Chạp (14/02 dương lịch)
Những ngày này nằm sát thời điểm chuyển giao năm cũ và năm mới, trường khí đang trong giai đoạn thu – xả – chuẩn bị đón sinh khí mới. Việc thực hiện bao sái ban thờ vào những ngày này trong phong thủy có ý nghĩa là kết thúc chu trình cũ, dọn đường cho vận khí mới bước vào nhà.
Việc thực hiện các nghi lễ tâm linh như lau dọn, tỉa chân nhang… làm đúng thời điểm sẽ giúp ban thờ giữ được sự ổn định, gia đạo an yên và tinh thần của các thành viên trong gia đình được nhẹ nhõm trước thềm năm mới đến.
Các khung giờ tốt nhất để tiến hành lau dọn bàn thờ trong những ngày này thường là: Giờ Thìn (7h-9h), giờ Thân (15h-17h). Gia chủ nên tránh thực hiện nghi thức vào lúc 12 giờ trưa hoặc sau 18 giờ để đảm bảo sự linh thiêng.
Những lưu ý quan trọng khi lau dọn bàn thờ
Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, khi thực hiện dọn dẹp ban thờ, người thực hiện cần có trang phục chỉnh tề và lòng thành kính, giữ tâm thế trang nghiêm, không vội vàng. Gia chủ lưu ý, khi bao sái chỉ lau dọn, chỉnh trang nhẹ nhàng; tránh bốc lại bát hương hoặc thay đổi lớn trên ban thờ.
Trong quá trinh thực hiện, cần cẩn thận hạn chế tối đa việc xê dịch bát hương, vì trong tâm linh người Việt, bát hương linh thiêng là sợi dây vô hình liên kết cõi trần với cõi âm. Khi di chuyển bát hương tùy tiện có thể làm đứt sợi dây liên kết ấy, khiến lòng thành không được chứng giám mà dẫn tới những điều không như ý.
Bởi vậy, khi thực hiện bao sái bát hương cuối năm cần dùng một tay giữ, tay còn lại dùng khăn lau. Trường hợp vẫn phải xê dịch thì nên khấn xin, sau đó đưa bát hương về lại vị trí ban đầu.
Ngoài ra, việc rút hết chân hương rồi đổ hết tro ra ngoài vừa làm xê dịch bát hương, vừa gây "tán tài". Cách làm đúng là mọi người một tay giữ bát hương, một tay nhẹ nhàng rút các chân hương để không làm tro ở trong bát hương vương vãi nhiều. Số hương sau khi rút còn lại để chân hương số lẻ là 3, 5, 7, 9.
Để thực hiện lau dọn, vật dụng dùng để bao sái ban thờ cần là khăn mới, chổi chuyên dụng. Không sử dụng các loại khăn cho các công việc hàng ngày để lau dọn vì mang nhiều uế tạp, không đảm bảo sự tôn nghiêm cho nơi thờ cúng. Nước lau, mọi người không dùng nước lạnh.
Có thể tham khảo chọn các loại nước để tiến hành bao sái trong bài viết này: "3 loại nước lau ban thờ đón Tết Bính Ngọ 2026 vừa sạch vừa hút tài lộc nhất định nên biết"
Bài khấn xin phép lau dọn bàn thờ
Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)
Tín chủ tên là... ngụ tại...
Hôm nay ngày... tháng... năm...
Tín chủ xét thấy bản thân mình chưa chu toàn nên để hương án bị bụi, xin thành tâm sám hối. Tín chủ xin kính cáo với các chư vị (tùy theo bàn thờ đó thờ thần linh, hộ pháp, hay gia tiên…), chọn được ngày lành tháng tốt hôm nay xin cho phép được sái tịnh để cho bàn thờ được trang nghiêm thanh tịnh, kính mong các chư vị chứng minh và gia hộ.
Mong các vị độ cho con lau dọn được khang trang mỹ hảo, cho hương án được an chính vị, cho âm phần được an yên, cho gia cư được lạc thổ.
Chúng con người trần mắt thịt, tội lỗi đầy thân, chỉ biết kính cẩn tâm thành nếu có gì si mê lầm lỡ kính xin được tha thứ bỏ quá đại xá cho.
(Khấn xong vái 3 vái).
