Đổ trái phép 177 tấn chất thải để san lấp mặt bằng, 2 người ở Ninh Bình bị khởi tố
GĐXH - Vận chuyển 129 chuyến xe, đổ trái phép hơn 177 tấn chất thải rắn để san lấp khu đất mặt nước rộng khoảng 280 m², hai người đàn ông ở Ninh Bình vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường".
Ngày 26/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Công an phường Nam Định đã kịp thời phát hiện, điều tra và xử lý vụ việc đổ trái phép khối lượng lớn chất thải rắn ra môi trường.
Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Nam Định phát hiện khu vực đất mặt nước thuộc quyền quản lý của UBND phường Nam Định, trước cửa nhà Nguyễn Văn Thu (SN 1970, trú tại tổ dân phố Vạn Thanh), có dấu hiệu bị san lấp bằng chất thải rắn thông thường với khối lượng lớn.
Ngay sau đó, lực lượng công an đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra theo thẩm quyền.
Kết quả điều tra xác định, nhằm san lấp khu đất mặt nước có diện tích khoảng 280 m² để tạo mặt bằng trồng cây, Nguyễn Văn Thu đã thuê Trần Đức Điệp (SN 1982, trú tại tổ dân phố Đệ Tam, phường Nam Định) vận chuyển và đổ chất thải rắn thông thường vào khu vực trên.
Trần Đức Điệp sau đó đã thực hiện 129 chuyến xe tải, đổ trái phép tổng cộng hơn 177 tấn chất thải rắn xuống khu đất. Hành vi này làm thay đổi hiện trạng đất công, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan, hệ sinh thái và công tác quản lý đất đai của địa phương.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Đức Điệp và Nguyễn Văn Thu về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường" theo khoản 1, Điều 235 Bộ luật Hình sự.
Theo Công an tỉnh Ninh Bình, vụ án là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân vì lợi ích trước mắt mà cố tình thu gom, vận chuyển, đổ chất thải không đúng nơi quy định. Mọi hành vi xâm hại môi trường, vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường sẽ bị phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định.
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