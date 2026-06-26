Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Đổ trái phép 177 tấn chất thải để san lấp mặt bằng, 2 người ở Ninh Bình bị khởi tố

Thứ sáu, 18:38 26/06/2026 | Pháp luật
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Vận chuyển 129 chuyến xe, đổ trái phép hơn 177 tấn chất thải rắn để san lấp khu đất mặt nước rộng khoảng 280 m², hai người đàn ông ở Ninh Bình vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường".

Ngày 26/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Công an phường Nam Định đã kịp thời phát hiện, điều tra và xử lý vụ việc đổ trái phép khối lượng lớn chất thải rắn ra môi trường. 

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Nam Định phát hiện khu vực đất mặt nước thuộc quyền quản lý của UBND phường Nam Định, trước cửa nhà Nguyễn Văn Thu (SN 1970, trú tại tổ dân phố Vạn Thanh), có dấu hiệu bị san lấp bằng chất thải rắn thông thường với khối lượng lớn.

Đổ trái phép 177 tấn chất thải để san lấp đất công, 2 người ở Ninh Bình bị khởi tố - Ảnh 1.

Hiện trường các đối tượng đổ chất thải - (ảnh CANB).

Ngay sau đó, lực lượng công an đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra theo thẩm quyền. 

Kết quả điều tra xác định, nhằm san lấp khu đất mặt nước có diện tích khoảng 280 m² để tạo mặt bằng trồng cây, Nguyễn Văn Thu đã thuê Trần Đức Điệp (SN 1982, trú tại tổ dân phố Đệ Tam, phường Nam Định) vận chuyển và đổ chất thải rắn thông thường vào khu vực trên.

Đổ trái phép 177 tấn chất thải để san lấp đất công, 2 người ở Ninh Bình bị khởi tố - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường - (ảnh CANB).

Trần Đức Điệp sau đó đã thực hiện 129 chuyến xe tải, đổ trái phép tổng cộng hơn 177 tấn chất thải rắn xuống khu đất. Hành vi này làm thay đổi hiện trạng đất công, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan, hệ sinh thái và công tác quản lý đất đai của địa phương.

Đổ trái phép 177 tấn chất thải để san lấp đất công, 2 người ở Ninh Bình bị khởi tố - Ảnh 3.

Các phương tiện dùng để vận chuyển chất thải - (ảnh CANB).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Đức Điệp và Nguyễn Văn Thu về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường" theo khoản 1, Điều 235 Bộ luật Hình sự. 

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, vụ án là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân vì lợi ích trước mắt mà cố tình thu gom, vận chuyển, đổ chất thải không đúng nơi quy định. Mọi hành vi xâm hại môi trường, vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường sẽ bị phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Cô gái trẻ bị 2 đối tượng áp sát, hành hung trước cửa nhà lúc rạng sáng

Hà Nội: Cô gái trẻ bị 2 đối tượng áp sát, hành hung trước cửa nhà lúc rạng sáng

Khởi tố 2 đối tượng tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép để lập 'sào huyệt' lừa đảo

Khởi tố 2 đối tượng tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép để lập 'sào huyệt' lừa đảo

Đối tượng hành hung người phụ nữ 32 tuổi đang mang thai ở Bắc Ninh đã ra công an trình diện

Đối tượng hành hung người phụ nữ 32 tuổi đang mang thai ở Bắc Ninh đã ra công an trình diện

Ham lợi nhuận cao, chủ cửa hàng bán gần 1.500 sản phẩm giả thương hiệu nổi tiếng

Ham lợi nhuận cao, chủ cửa hàng bán gần 1.500 sản phẩm giả thương hiệu nổi tiếng

Hà Nội: Khởi tố 4 đối tượng vác dao, tuýp sắt hỗn chiến tại chợ hoa Quảng An

Hà Nội: Khởi tố 4 đối tượng vác dao, tuýp sắt hỗn chiến tại chợ hoa Quảng An

Cùng chuyên mục

Bỏ nhà đi lang thang, gây ra hàng loạt vụ trộm liên tỉnh

Bỏ nhà đi lang thang, gây ra hàng loạt vụ trộm liên tỉnh

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Sau khi bỏ nhà đi lang thang, Mạnh liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại Quảng Trị và TP Huế. Khi đang lẩn trốn tại Gia Lai, đối tượng bị Công an TP Huế phát hiện, triệu tập để làm việc.

Khởi tố nhóm đối tượng dùng vỏ chai bia tấn công người đi đường

Khởi tố nhóm đối tượng dùng vỏ chai bia tấn công người đi đường

Pháp luật - 10 phút trước

GĐXH - Nhóm đối tượng ở TP Huế lấy vỏ chai bia thủy tinh truy đuổi, ném vào nhóm thanh niên đang đi xe máy, khiến 1 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Thái Nguyên: Bắt đối tượng xâm hại trẻ em từ thủ đoạn làm quen trên mạng xã hội

Thái Nguyên: Bắt đối tượng xâm hại trẻ em từ thủ đoạn làm quen trên mạng xã hội

Pháp luật - 22 phút trước

GĐXH - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối tượng L.C.B (SN 1992, trú tại xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Ninh Bình: Bắt tạm giam người phụ nữ lừa hơn 559 triệu đồng bằng chiêu 'chạy án'

Ninh Bình: Bắt tạm giam người phụ nữ lừa hơn 559 triệu đồng bằng chiêu 'chạy án'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tự nhận có nhiều mối quan hệ và có thể giúp bị can được tại ngoại, chuyển sang tội danh nhẹ hơn, Trần Thị Oanh đã khiến một người đàn ông ở Ninh Bình tin tưởng giao 590 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, người phụ nữ này không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt hơn 559 triệu đồng.

Hà Nội: Cô gái trẻ bị 2 đối tượng áp sát, hành hung trước cửa nhà lúc rạng sáng

Hà Nội: Cô gái trẻ bị 2 đối tượng áp sát, hành hung trước cửa nhà lúc rạng sáng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong lúc đi làm về và đang chuẩn bị mở cửa vào nhà tại ngõ 49 Thúy Lĩnh, một cô gái trẻ bất ngờ bị hai đối tượng lạ mặt mang theo vật nhọn áp sát, hành hung dã man. Công an phường Lĩnh Nam (TP Hà Nội) đã lập tức vào cuộc tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.

Khởi tố 2 đối tượng tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép để lập 'sào huyệt' lừa đảo

Khởi tố 2 đối tượng tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép để lập 'sào huyệt' lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm mục đích thiết lập "sào huyệt" lừa đảo trực tuyến, một đối tượng người Trung Quốc cùng một người phụ nữ Việt Nam vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Đối tượng hành hung người phụ nữ 32 tuổi đang mang thai ở Bắc Ninh đã ra công an trình diện

Đối tượng hành hung người phụ nữ 32 tuổi đang mang thai ở Bắc Ninh đã ra công an trình diện

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an phường Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) đã vận động Nguyễn Văn T – người hành hung phụ nữ đang mang thai gây bức xúc dư luận những ngày qua đến cơ quan Công an làm việc.

Ham lợi nhuận cao, chủ cửa hàng bán gần 1.500 sản phẩm giả thương hiệu nổi tiếng

Ham lợi nhuận cao, chủ cửa hàng bán gần 1.500 sản phẩm giả thương hiệu nổi tiếng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Mặc dù biết rõ đây là hàng giả mạo thương hiệu, nhưng vì lợi nhuận cao nên ông U đã thu gom hàng hóa từ nhiều nguồn trôi nổi, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp về bày bán.

Hà Nội: Khởi tố 4 đối tượng vác dao, tuýp sắt hỗn chiến tại chợ hoa Quảng An

Hà Nội: Khởi tố 4 đối tượng vác dao, tuýp sắt hỗn chiến tại chợ hoa Quảng An

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Sau khi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến màn hỗn chiến bằng dao, kéo và tuýp sắt gây náo loạn chợ hoa Quảng An (phường Hồng Hà, Hà Nội), 4 đối tượng có hành vi côn đồ đã bị cơ quan chức năng tiến hành khởi tố và bắt tạm giam về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Vụ 'bắt cóc' người nước ngoài để đòi hơn 1,6 tỷ đồng

Vụ 'bắt cóc' người nước ngoài để đòi hơn 1,6 tỷ đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Cho rằng anh Yu Yu Jie có liên quan đến khoản tiền bị thiệt hại nên Thanh cùng 2 đồng phạm tiến hành bắt giữ người nhằm gây sức ép, buộc gia đình nạn nhân chuyển tiền. Lợi dụng sơ hở, nạn nhân bỏ trốn và vụ việc bị bại lộ.

Xem nhiều

Lĩnh án vì 'mở tiệc' ma túy tại nhà riêng

Lĩnh án vì 'mở tiệc' ma túy tại nhà riêng

Pháp luật

GĐXH - Tổ chức cho nhiều người sử dụng ma túy ngay tại nhà riêng, đồng thời liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, Nguyễn Khoa Thảo lĩnh 27 năm tù.

Mua bán trái phép chất ma túy, nhóm đối tượng lĩnh hơn 40 năm tù

Mua bán trái phép chất ma túy, nhóm đối tượng lĩnh hơn 40 năm tù

Pháp luật
Bắt kẻ có tiền án giết người cầm 2 con dao chém vỡ kính loạt ô tô ở Hà Nội

Bắt kẻ có tiền án giết người cầm 2 con dao chém vỡ kính loạt ô tô ở Hà Nội

Pháp luật
Khởi tố, bắt giam cô gái 29 tuổi lừa người đàn ông góp vốn đầu tư mỹ phẩm, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Khởi tố, bắt giam cô gái 29 tuổi lừa người đàn ông góp vốn đầu tư mỹ phẩm, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Pháp luật
Đối tượng hành hung người phụ nữ 32 tuổi đang mang thai ở Bắc Ninh đã ra công an trình diện

Đối tượng hành hung người phụ nữ 32 tuổi đang mang thai ở Bắc Ninh đã ra công an trình diện

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.