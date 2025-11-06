Đoàn Di Băng là ai, có sự nghiệp ra sao?
GĐXH - Đoàn Di Băng đang trở thành từ khóa hot trên mạng xã hội bởi những thông tin liên quan đến vụ việc chồng cô bị bắt. Trước khi xảy ra sự việc này, Đoàn Di Băng nổi tiếng ra sao?
Đoàn Di Băng là ai?
Đoàn Di Băng tên đầy đủ là Phạm Thị Thanh Thúy (sinh 1990) trong một gia đình nghèo khó với 4 chị em gái. Di Băng hoạt động nghệ thuật âm nhạc từ sớm nhưng năm 2010 mới ghi dấu trở thành một ca sĩ khi đoạt giải bạc trong Giọng hát vàng Ngành du lịch TP.HCM lần VI. Sau đó cô may mắn được Lý Hải mời tham gia hát cùng ca khúc "Vườn hạnh phúc" và dần được khán giả biết đến.
Thời điểm đó, nữ ca sĩ hoạt động rất tích cực khi tham gia song song nhiều lĩnh vực như diễn viên và người mẫu ảnh. Mặc dù không quá nổi bật nhưng cái tên Đoàn Di Băng vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.
Khi sự nghiệp đang đà phát triển thì năm 2012 cô quyết định kết hôn và rút khỏi showbiz để bắt đầu kinh doanh dưới sự hỗ trợ của gia đình chồng. Đến nay, Đoàn Di Băng không được nhắc đến nhiều với vai trò ca sĩ mà lại nổi tiếng vì sở hữu khối tài sản kếch xù: biệt thự xa hoa ước tính lên đến 200 tỷ đồng, cùng nhiều siêu xe, hàng hiệu đẳng cấp...
Đoàn Di Băng giàu có ra sao?
Đoàn Di Băng được gọi là "nữ đại gia quận 7" bởi tài sản khổng lồ mà cô "show" trên mạng xã hội. Ngoài đám cưới hoành tráng vào năm 2012, Đoàn Di Băng thực sự khiến khán giả bị choáng trước tài sản của cô khi vào năm 2021, cô và chồng khoe biệt thự 'hàng trăm tỷ đồng', kèm theo hình ảnh mang hàng tỷ đồng tiền mặt mua đồng hồ cao cấp. Tiếp nối là loạt "hàng hiệu" như túi xách hàng hiệu, xe sang và những chuyến du lịch xa xỉ.
Ngoài ra, Đoàn Di Băng và chồng còn sở hữu loạt xe sang như: McLaren 720S Spider, Lamborghini Huracan LP610-4, SUV Lamborghini Urus Performante, Bentley Bentayga EWB, Mercedes-AMG G63 Edition One, Porsche Taycan, Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC...
Đoàn Di Băng còn từng tiết lộ xây biệt thự trị giá 400 tỷ đồng ở Đồng Nai. Tuy nhiên, hiện tại, hình ảnh lẫn thông tin về ngôi nhà này vẫn chưa được kiểm chứng.
Năm 2022, Đoàn Di Băng còn khiến nhiều người sửng sốt khi khoe đập hộp quà chồng tặng. Cụ thể, những món quà này đều do chính tay cô chọn, chồng cô chỉ phụ trách việc thanh toán mà thôi. Cô cho biết, gu của cả hai không giống nhau nên cô quyết định tự mua để có thể sở hữu cho mình những món đồ ưng ý nhất.
Được biết, toàn bộ hộp quà có giá hàng tỷ đồng với những nhãn hàng xa xỉ từ Chanel, Dior đến Hermes. Món quà ấn tượng nhất, khủng nhất trong hộp quà này đến từ thương hiệu Hermes. Đoàn Di Băng nhấn mạnh, đây là phiên bản da đẹp nhất trong các mẫu túi, được ra mắt năm 2022 và còn nguyên seal. Theo chia sẻ, chiếc túi Hermes da cá sấu này có giá 1,7 tỷ đồng - tương đương giá trị một căn chung cư hạng trung thời điểm ấy và đây cũng là món quà mà cô cảm thấy tâm đắc nhất.
Cách đây ít tháng, trên trang cá nhân, Đoàn Di Băng chia sẻ hình ảnh lấy trong kho 100 cây vàng để đi bán. Trong bối cảnh giá vàng phi mã, việc có 100 cây vàng mang đi bán của Đoàn Di Băng khiến khán giả "choáng váng".
Hương Giang bị hủy kết quả tại Miss Universe 2025, điều gì đã xảy ra?Giải trí - 7 phút trước
GĐXH - Chính thức hủy kết quả bình chọn có liên quan Hương Giang tại Miss Universe 2025 khiến nhiều fan sắc đẹp bất ngờ.
Xót xa cuộc sống của cô đào đoàn cải lương Trần Hữu Trang cùng con gái chậm phát triển trong nhà thuê chưa đến 10m2Giải trí - 11 phút trước
GĐXH - Ngọc Nga - Cô đào sân khấu cải lương Trần Hữu Trang một thời - tuổi 54 sống cùng con gái chậm phát triển trong căn nhà thuê chật chội khiến khán giả xót xa.
Màn đánh ghen đầy bản lĩnh gây "bão mạng" của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Phương Oanh đã có màn thể hiện xuất sắc trong phân cảnh nhân vật Mỹ Anh đối diện với “tiểu tam”.
Nghiêm bị đánh nên quyết kiện Đức, Thư 'ống bơ' khiến Biên phải lộ diệnXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Trong tập 19 "Cách em 1 milimet", Nghiêm bị đánh nhập viện nên muốn pháp luật xử lý Đức, trong khi đó Chiến "đo" và Thư "ống bơ" quyết bắt Biên phải lộ diện.
Nghe Hòa Minzy hát live 'Bắc Bling', Diệp Lâm Anh trổ tài hội họa khiến ai xem cũng khen ngợiXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Diệp Lâm Anh mới đây đã trổ tài lẻ khi vừa nghe Hòa Minzy hát "Bắc Bling" vừa vẽ tranh về cô gái vùng quan họ Kinh Bắc.
Lén đặt camera giấu kín, Mỹ Anh (Phương Oanh) sốc nặng trước bí mật động trời của chồngXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Dù nhận về sự thật phũ phàng bị chồng phản bội, Mỹ Anh vẫn mạnh mẽ đáp trả khiến "tiểu tam" Linh sợ hãi.
Chân dung mỹ nhân Hà thành vừa giành Á hậu 3 Hoa hậu Trái Đất 2025Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Trịnh Mỹ Anh đã bất ngờ giành ngôi vị Á hậu 3 cuộc thi Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) 2025. Thành tích này chỉ đứng sau 2 người đẹp Nguyễn Khánh Phương (Miss Earh 2018) và Đỗ Thị Lan Anh (Miss Earth 2023)
Phản diện Ba Cẩn 'Biệt động Sài Gòn': 2 lần vượt qua cửa tử, U80 sống sung túcCâu chuyện văn hóa - 9 giờ trước
Sau gần 40 năm, vai diễn kẻ phản bội Ba Cẩn trong phim "Biệt động Sài Gòn" do NSƯT Hai Nhất thủ vai vẫn để lại dấu ấn sâu đậm với khán giả.
Nữ diễn viên chính phim 'Cách em 1 milimet' đời thực nuôi con trai khéo như thế nào?Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Phan Minh Huyền chia sẻ cô đã "bê" cả bản thân lên phim "Cách em 1 milimet", bởi đời thực nữ diễn viên cũng là một người mẹ yêu và thương con.
Hàng triệu khán giả xem 'Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween' ngay từ tập đầu phát sóngGiải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Chương trình "Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween" trong số đầu phát sóng đã gây ấn tượng khi thu hút 2,2 triệu lượt xem trên sóng và nền tảng số của VTV.
Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra sự khác thường giữa chồng và Linh (Lan Phương)Xem - nghe - đọc
GĐXH - Một chút tinh ý của Kim Ngân khi nhìn thấy Linh có biểu hiện bất thường, cô đã khuyên nhủ Mỹ Anh phải cảnh giác trước "Tiểu tam".