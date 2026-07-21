Nhan sắc cuốn hút của bạn gái Lamine Yamal tại World Cup 2026

Suốt World Cup 2026, Inés gần như có mặt trên khán đài ở các trận đấu của tuyển Tây Ban Nha để cổ vũ bạn trai. Bất chấp việc từng thừa nhận sợ đi máy bay, cô vẫn sang Mỹ đồng hành cùng Yamal trong giải đấu.