Mê mẩn đôi chân 1m22 của Lương Thùy Linh

Chủ nhật, 14:57 19/07/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Lương Thùy Linh gây chú ý khi diện váy xẻ tà khoe đôi chân 1m22 khi làm vedette tại Vietnam Beauty Fashion Fest 2026.

Lương thùy Linh tỏa sáng với đôi chân 1m22 tại Vietnam Beauty Fashion Fest 2026 - Ảnh 1.

Lương Thùy Linh vừa mới gây sốt khi chia sẻ loạt khoảnh khắc làm Vedette trong BST “Inside” của NTK Phùng Minh Long tại Vietnam Beauty Fashion Fest XV, Miss Grand Vietnam 2026.

Lương thùy Linh tỏa sáng với đôi chân 1m22 tại Vietnam Beauty Fashion Fest 2026 - Ảnh 2.

Từ những thiết kế thanh lịch đến các bộ váy ôm sát cơ thể, nàng hậu đều ghi điểm nhờ thần thái tự tin và khả năng tạo dáng chuyên nghiệp.

Lương thùy Linh tỏa sáng với đôi chân 1m22 tại Vietnam Beauty Fashion Fest 2026 - Ảnh 3.

Đặc biệt, những khoảnh khắc cô diện váy xẻ tà cao, khéo léo tôn lên đôi chân dài 1m22 đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới mộ điệu.

Lương thùy Linh tỏa sáng với đôi chân 1m22 tại Vietnam Beauty Fashion Fest 2026 - Ảnh 4.

Bên cạnh vóc dáng nổi bật, nhan sắc ngày càng mặn mà của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Gương mặt thanh tú, lối trang điểm nhẹ nhàng cùng thần thái cuốn hút giúp cô nhận về "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ.

Lương thùy Linh tỏa sáng với đôi chân 1m22 tại Vietnam Beauty Fashion Fest 2026 - Ảnh 5.

"Đứng trên sàn runway với thiết kế đầy tâm huyết này, Linh hạnh phúc khi được là người góp phần truyền tải trọn vẹn tinh thần và câu chuyện mà anh NTK muốn kể", nàng hậu bộc bạch.

Lương thùy Linh tỏa sáng với đôi chân 1m22 tại Vietnam Beauty Fashion Fest 2026 - Ảnh 6.

Sau nhiều năm đăng quang, Lương Thùy Linh vẫn duy trì sức hút trong làng giải trí khi thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện, tham gia hoạt động thời trang và đồng hành cùng nhiều dự án cộng đồng. Hình ảnh chỉn chu mỗi lần xuất hiện giúp cô tiếp tục khẳng định vị trí trong lòng khán giả.

Lương thùy Linh tỏa sáng với đôi chân 1m22 tại Vietnam Beauty Fashion Fest 2026 - Ảnh 7.

Lương Thùy Linh được khen ngày càng xinh đẹp, quyến rũ sau 7 năm đăng quang.

Phần trình diễn của Lương Thùy Linh tại Vietnam Beauty Fashion Fest Miss Grand Vietnam 2026

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