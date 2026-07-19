Mê mẩn đôi chân 1m22 của Lương Thùy Linh

Sau nhiều năm đăng quang, Lương Thùy Linh vẫn duy trì sức hút trong làng giải trí khi thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện, tham gia hoạt động thời trang và đồng hành cùng nhiều dự án cộng đồng. Hình ảnh chỉn chu mỗi lần xuất hiện giúp cô tiếp tục khẳng định vị trí trong lòng khán giả.