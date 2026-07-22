Hoa hậu Lê Hoàng Phương khoe dáng chuẩn đồng hồ cát

Hoa hậu Lê Hoàng Phương vừa khiến mạng xã hội dậy sóng khi đăng tải bộ ảnh mới khoe nhan sắc kiêu sa và thần thái cuốn hút. Xuất hiện trong thiết kế dạ hội đính kết lấp lánh, Hoa hậu Lê Hoàng Phương nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả nhờ vẻ ngoài ngày càng thăng hạng cùng vóc dáng đồng hồ cát nổi bật.

Trong loạt ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân, Hoa hậu Lê Hoàng Phương diện chiếc đầm ôm sát cơ thể với những chi tiết đính kết cầu kỳ, giúp tôn lên đường cong mềm mại cùng vòng eo thon gọn. Thiết kế mang sắc ánh kim sang trọng kết hợp cùng phần áo choàng xuyên thấu tạo nên tổng thể vừa quyền lực vừa quyến rũ.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương ngày càng thăng hạng nhan sắc. (Nguồn: FBNV)

Đặc biệt, thần thái tự tin cùng những góc tạo dáng chuyên nghiệp giúp Hoa hậu Lê Hoàng Phương dễ dàng ghi điểm trong mắt người hâm mộ. Mái tóc uốn xoăn bồng bềnh, lối trang điểm sắc sảo cùng chiếc vương miện danh giá càng làm nổi bật vẻ đẹp kiêu sa của Hoa hậu Lê Hoàng Phương.

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc ngày càng mặn mà, Hoa hậu Lê Hoàng Phương còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với hình thể săn chắc và cân đối. Qua từng khung hình, Hoa hậu Lê Hoàng Phương khéo léo khoe tỷ lệ cơ thể hài hòa cùng đường cong đồng hồ cát vốn đã trở thành một trong những dấu ấn nổi bật của cô kể từ khi đăng quang.

Ngay sau khi bộ ảnh được đăng tải, phần bình luận nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều khán giả không ngần ngại dành những lời khen có cánh cho sắc vóc của Hoa hậu Lê Hoàng Phương.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương khoe đường cong đồng hồ cát đầy cuốn hút. (Nguồn: FBNV)

Một số cư dân mạng bày tỏ: "Đúng chuẩn nữ thần thảm đỏ", "Vóc dáng quá đẹp, nhìn không rời mắt", "Lê Hoàng Phương ngày càng sang trọng và cuốn hút" hay "Body đồng hồ cát đỉnh cao, thần thái cũng xuất sắc không kém".

Bên cạnh những lời khen về ngoại hình, nhiều người còn đánh giá cao sự chỉn chu của Hoa hậu Lê Hoàng Phương trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân. Mỗi lần xuất hiện, Hoa hậu Lê Hoàng Phương đều mang đến diện mạo mới mẻ nhưng vẫn giữ được nét sang trọng và chuyên nghiệp vốn có.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương khoe visual sắc sảo cùng vóc dáng chuẩn chỉnh. (Nguồn: FBNV)

Sau gần 3 năm đăng quang, Hoa hậu Lê Hoàng Phương vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ trong làng nhan sắc Việt. Không chỉ ghi dấu ấn bởi vẻ đẹp nổi bật, Hoa hậu Lê Hoàng Phương còn được yêu mến nhờ sự chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và hình ảnh ngày càng trưởng thành. Bộ ảnh mới một lần nữa cho thấy phong độ ổn định của Hoa hậu Lê Hoàng Phương, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn riêng biệt giúp Hoa hậu Lê Hoàng Phương luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện.