Áp lực 'con nhà giàu' và hành trình tự lập của Á hậu Thảo Nhi Lê GĐXH - Ngoài chiếc vương miện Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Thảo Nhi Lê còn được biết đến với khả năng kinh doanh và cuộc sống đáng ngưỡng mộ.

Mới đây, Thảo Nhi Lê gây chú ý khi chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc khiêu vũ cùng bạn trai Romain Leclef - doanh nhân người Pháp và bất ngờ được anh quỳ xuống trao nhẫn kim cương cầu hôn. Thảo Nhi Lê lập tức nói "có" và hét lên sung sướng, vừa khóc vừa nhìn vào máy quay nói: "I'm engaged" (Tôi đã đính hôn).

Theo Thảo Nhi Lê, video được ghi lại trong chuyến du lịch Phuket, dịp sinh nhật tuổi 32. Ban đầu cô nghĩ đây chỉ là chuyến đi ngẫu hứng lại gặp thời tiết không thuận lợi, thậm chí có bão lớn. Tuy nhiên, đúng lúc bạn trai ngỏ lời, trời dịu xuống, khiến cô cảm thấy như mọi thứ được sắp đặt. Người đẹp ví khoảnh khắc cầu hôn giữa chuyến đi có thời tiết khắc nghiệt như lúc cả hai tìm thấy khoảng nắng ấm riêng mình.

"Tôi vẫn nhớ hình ảnh anh bất ngờ quỳ xuống trước mặt, nhìn vào mắt và hỏi: 'Em có muốn lấy anh không?'. Và tất nhiên, tôi nói có! Một nghìn lần có!", cô bày tỏ.

Khoảnh khắc Thảo Nhi Lê được bạn trai người Pháp cầu hôn. Video: FBNV

Á hậu Thảo Nhi Lê cảm ơn "nửa kia" đã xuất hiện vào thời điểm cô cần được yêu thương nhất. "Người đã luôn ở bên qua những tháng ngày tăm tối nhất, giúp chữa lành, tìm lại sức mạnh giúp em được tỏa sáng. Anh đã cho em thấy rằng tình yêu không chỉ nằm ở những khoảnh khắc đẹp đẽ, mà còn là việc chúng ta luôn lựa chọn bên nhau, ngay cả khi phải đi qua những giông bão. Và có lẽ đó chính là điều khiến câu chuyện của chúng ta trở nên đặc biệt", cô bộc bạch.

Dưới bài đăng của á hậu, nhiều khán giả cùng bạn bè như Hoa hậu Ngọc Châu, siêu mẫu Hà Anh, người đẹp Nhật Hà... dành lời chúc mừng cho dấu mốc mới.

Bạn trai của Thảo Nhi Lê là Romain Leclef xuất thân từ gia tộc 200 năm làm nước hoa tại Pháp. Anh từng giúp bạn gái trong quá trình xây dựng và vận hành thương hiệu nước hoa riêng. Đầu tháng 11/2025, nhan sắc 9X công khai bạn trai bằng video hậu trường buổi chụp ảnh mừng sinh nhật tuổi 31, cho biết đã gặp người "giúp tôi nhìn thấy chính mình lần nữa".

Thảo Nhi Lê sinh năm 1994 tại Đức, cao 1m68, là con cả trong gia đình có ba chị em. Cô tốt nghiệp ngành Bán lẻ Thời trang Quốc tế tại Đại học Reutlingen (Đức), hiện sống ở TP HCM. Cô giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, từng hai lần được trang TC Candler xếp vào top "100 gương mặt đẹp nhất thế giới".