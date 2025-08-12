Áp lực 'con nhà giàu' và hành trình tự lập của Á hậu Thảo Nhi Lê

Thảo Nhi Lê từng lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Cô sống ở nước ngoài nhiều năm, thành thạo tiếng Anh và Đức. Nàng Á hậu có thời gian du học ngành thời trang tại Đức, nổi tiếng vì khả năng kinh doanh thời trang, làm mẫu ảnh.

Gia đình giàu có nhưng không muốn phụ thuộc

Lê Thảo Nhi sinh năm 1994 tại Đức. Nàng hậu có gia đình hạnh phúc với 4 anh chị em và cô là con thứ hai. Bố Thảo Nhi hiện là nghệ sĩ xăm hình, mẹ là chuyên viên nail tại Đức. Gia đình cô có đời sống kinh tế rất khá giả, cả bố mẹ đều thu nhập cao.

Thảo Nhi được chú ý chính nhờ bức hình trong chuyến du lịch tới Mykonos (Hy Lạp) với bạn bè đăng trên hội con nhà giàu Việt. Lượng follow của cô tăng đáng kể từ đó. Mặc dù gia đình có điều kiện, nhưng Thảo Nhi lại cảm thấy áp lực vì vấn đề đó.

Người đẹp cho rằng: "Nhiều người vốn nhìn con nhà giàu bằng con mắt khá khắt khe. Họ không dễ công nhận thành quả con nhà giàu làm ra. Thậm chí đến bộ quần áo, những món đồ cá nhân mua được cũng đều được gắn mác bố mẹ chu cấp. Nói tóm lại, sinh ra là con nhà giàu, cái áp lực phải gánh trên vai cũng không hề dễ chịu chút nào".

Nàng hậu rạng rỡ bên bố.

Trong nhiều lần chia sẻ với báo chí trước đây, Thảo Nhi không giấu được áp lực khi phải mang mác con nhà giàu đi kèm hình ảnh. Cô nói: "Tôi cảm nhận được sự cố gắng của ba mẹ để mang lại cuộc sống no đủ cho 4 anh em. Mọi người hãy cứ coi tôi là cô gái từ Đức trở về, mang cảm hứng thời trang đến với giới trẻ. Tiền bạc là điều quan trọng để có được một cuộc sống tốt đẹp, nhưng không vì thế mà tôi đánh đổi mọi thứ để có tiền".

Thảo Nhi Lê khẳng định cô không phải là "rich kid". Ngược lại, người đẹp từng trải qua tuổi thơ tự lập khi sống tại Đức. Từ năm 13 tuổi, cô đã đi rải báo kiếm tiền. Năm 15 tuổi, cô bắt đầu làm thêm tại các nhà hàng, và đến 16 tuổi đã bén duyên với công việc người mẫu ảnh. Trong thời gian học đại học ngành thời trang, cô tiếp tục làm nhân viên bán hàng tại một cửa hiệu quần áo.

Tự làm bà chủ, sống trong "nhung lụa"

Tuy gia đình có điều kiện tốt nhưng từ nhỏ, Thảo Nhi đã rất chăm chỉ, đến khi lớn lên, được sống trong nhung lụa nhưng vẫn không quên làm việc. Ngày còn ở Đức, cô từng làm thêm bằng việc bồi bàn để kiếm thêm thu nhập và nhận được mức thù lao 5 euro/giờ.

Cô nói: "Những ai đã biết thì luôn thấy tôi chăm chỉ từ nhỏ. Gia đình tôi không quá giàu có như người ta vẫn nghĩ. Và tôi lại muốn được thành công từ chính hai bàn tay".

Cũng vì lý do đó mà sau khi tốt nghiệp ngành thời trang tại Đức, Thảo Nhi chọn rời xa gia đình để về Việt Nam khởi nghiệp. Cô làm rất nhiều nghề để tự kiếm tiền lo cho cuộc sống của bản thân.

Nàng hậu thường xuyên du lịch nước ngoài.

Sau khi nổi tiếng từ Hội con nhà giàu Việt, Thảo Nhi Lê không ngừng gây dấu ấn qua loạt hình ảnh xinh đẹp và gu ăn mặc ấn tượng, lan tỏa xu hướng thời trang tối giản cực kỳ thanh lịch nhưng cũng không kém phần gợi cảm ở thời điểm đó. Cô cũng được đánh giá là một trong những influencer nổi bật. Thảo Nhi Lê thành lập thương hiệu thời trang riêng vào năm 2018 và phát triển dự án kinh doanh của mình cho đến tận bây giờ.

Ngoài việc đạt giải Á hậu Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022, Thảo Nhi Lê còn là một doanh nhân "mát tay" với thương hiệu thời trang riêng mang tên Daphale Studios. Dịp đầu năm 2023, cô tuyên bố sẽ tổ chức một show diễn thời trang cho thương hiệu cá nhân. Cô chia sẻ: "Khi mặc đồ tôi làm, phụ nữ sẽ cảm thấy tự tin và yêu bản thân hơn".

Những tưởng lựa chọn một mảng khó như nội y sẽ là một thử thách lớn với Thảo Nhi, nhưng không cô nhanh chóng khẳng định vị thế chỉ trong vòng 2 năm kể từ ngày thành lập. Daphale Studios liên tục gây bất ngờ với những show diễn thời trang nội y được đầu tư nghiêm túc, thu hút sự chú ý của đông đảo giới trẻ cũng như những nhãn hàng đồng tài trợ lớn.

Thảo Nhi Lê trong tuần lễ thời trang tại New York.

Với tinh thần cầu tiến và khả năng sáng tạo trong lĩnh vực thời trang và truyền thông, Thảo Nhi Lê dần xây dựng tên tuổi trong giới nghệ thuật. Hiện tại, cô là một trong những influencer nổi bật, đồng thời kinh doanh riêng và tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật. Thành công mang lại cho cô cuộc sống đáng mơ ước: xe sang, nhà đẹp và những chuyến du lịch xa xỉ.

Người đẹp hiện sống tại căn nhà mặt tiền đường Pasteur (TP.HCM), được thiết kế theo phong cách tối giản với gam màu trắng chủ đạo. Cô thường xuyên xuất hiện với phong cách thời trang hiện đại, gợi cảm, đặc biệt là những bộ ảnh bikini nóng bỏng, khiến cô được mệnh danh là "nữ hoàng bikini".

Nhan sắc nổi bật, phong cách sống thời thượng cùng tinh thần không ngừng nỗ lực, Á hậu Thảo Nhi Lê đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong làng thời trang và giải trí Việt. Không chỉ là biểu tượng sắc đẹp, cô còn truyền cảm hứng cho giới trẻ về lối sống tự lập và theo đuổi đam mê đến cùng.