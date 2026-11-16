Diễn viên trẻ có cơ hội thử vai cho 3 phim Nhà nước đặt hàng tại HANIFF 2026

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GĐXH - Trong khuôn khổ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII), mới đây, tại Hà Nội, buổi tuyển chọn diễn viên mở cơ hội thử vai cho ba phim do Nhà nước đặt hàng và một dự án hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc. BTC dự kiến chọn 30 ứng viên tham gia các lớp huấn luyện với chuyên gia Hàn Quốc và Ấn Độ.

Buổi tuyển chọn mở (Open Casting) thuộc chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh (HANIFF Rising Stars Campus 2026), một hoạt động chuyên môn của Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2026. Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch) chỉ đạo chương trình, MTH Corporation trực tiếp tổ chức.

Đợt tuyển hướng đến sinh viên ngành sân khấu, điện ảnh, diễn viên trẻ và những người có đam mê, năng khiếu diễn xuất. Các tiêu chí đánh giá gồm khả năng biểu đạt cảm xúc, tư duy sáng tạo, cá tính nghệ thuật và tiềm năng phát triển.

Cơ hội thử vai cho 4 dự án điện ảnh tại HANIFF 2026 - Ảnh 1.

Đạo diễn, diễn viên Mai Thu Huyền, Tổng Giám đốc MTH Corporation giới thiệu về chương trình. Ảnh: BTC

Ba phim do Nhà nước đặt hàng gồm: "Tuyên ngôn độc lập" của Trung tâm Điện ảnh, Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, "Con đường tôi đã chọn" của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển phim truyện Việt Nam (Chi nhánh TP.HCM) và "Thiên mạc hùng ca" của Công ty Cổ phần CinePlus. Dự án thứ tư do Tập đoàn Điện ảnh và Công nghệ MTH phối hợp với Studio Go (Hàn Quốc) thực hiện.

Tại buổi tuyển chọn, ứng viên có cơ hội tiếp cận yêu cầu của từng nhân vật và thể hiện khả năng diễn xuất trước đại diện các đoàn phim. Ban giám khảo có nhà sản xuất, đạo diễn kiêm diễn viên Mai Thu Huyền và đạo diễn Ra Hee Chan, đồng sáng lập Studio Go. Ông Nguyễn Minh Tiệp - Phó Giám đốc Trung tâm Điện ảnh, Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, cùng diễn viên Ngô Lệ Quyên cũng tham gia chấm tuyển.

Cơ hội thử vai cho 4 dự án điện ảnh tại HANIFF 2026 - Ảnh 2.
Cơ hội thử vai cho 4 dự án điện ảnh tại HANIFF 2026 - Ảnh 3.

Các bạn trẻ tham gia tuyển chọn. Ảnh: BTC

Sau vòng tuyển chọn, 30 gương mặt được lựa chọn sẽ tham gia các lớp Masterclass với ba chuyên gia đến từ Hàn Quốc và Ấn Độ, gồm đạo diễn Ra Hee Chan, diễn viên Ko Chang-seok và nhà sản xuất Rahul Bali. 

Ra Hee Chan từng đạo diễn BOSS, bộ phim dẫn đầu phòng vé Hàn Quốc trong hai tuần và thu hút khoảng 2,5 triệu lượt khán giả. Tác phẩm cũng được giới thiệu trong chương trình Toàn cảnh tại HANIFF 2026.

Ko Chang-seok từng góp mặt trong các chương trình: The Host, The Front Line, Secretly, Greatly, The Con Artists và Be With You. Tại lớp học, ông dự kiến chia sẻ kinh nghiệm hóa thân vào nhân vật, diễn xuất trước ống kính và làm việc trên phim trường.

Nhà sản xuất Ấn Độ Rahul Bali từng tham gia các dự án Love in Vietnam và Silaa. Phần chia sẻ của ông tập trung vào quy trình sản xuất, cơ hội hợp tác quốc tế và thị trường phim Ấn Độ.

Cơ hội thử vai cho 4 dự án điện ảnh tại HANIFF 2026 - Ảnh 4.

Các nghệ sĩ tham gia tuyển chọn. Ảnh: BTC

Ngoài các lớp chuyên đề, chương trình dự kiến hỗ trợ học viên xây dựng hồ sơ nghề nghiệp với ảnh, video giới thiệu và video thử vai. Học viên cũng có dịp gặp gỡ đạo diễn, nhà sản xuất và đại diện các đoàn phim.

Theo ban tổ chức, chương trình còn giới thiệu công nghệ AI Avatar để số hóa hình ảnh diễn viên, hướng tới ứng dụng trong phim, quảng cáo và nội dung số. Việc sử dụng hình ảnh dựa trên thỏa thuận và tôn trọng quyền lợi hợp pháp của nghệ sĩ.

Danh sách 30 gương mặt chính thức dự kiến được công bố vào ngày 20/11. Các hoạt động đào tạo, thực hành và kết nối nghề nghiệp sẽ diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12, gắn với các sự kiện trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2026.

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