Xưng hô đáng yêu của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh dù đã 'lên chức'

Thứ hai, 16:18 16/11/2026 | Giải trí
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GĐXH - Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào, cùng cách xưng hô đáng yêu khiến fan bất ngờ.

Xưng hô đáng yêu của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh dù đã 'lên chức' - Ảnh 1.Khả Ngân mang bầu vẫn sành điệu khi dạo phố

GĐXH - Khả Ngân nhí nhảnh khoe bụng bầu trong những khoảnh khắc dạo phố, tiết lộ hành trình làm mẹ. Cô còn gây chú ý với túi Hermès và vòng tay Cartier.

Cách xưng hô đáng yêu của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh Sau khi ' lên chức ' - Ảnh 1.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân ngày càng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Mới đây, cặp đôi tiếp tục thu hút sự chú ý khi lần đầu đăng tải bộ ảnh chung, ghi lại những khoảnh khắc tình tứ trong giai đoạn chuẩn bị đón thành viên mới.

Cách xưng hô đáng yêu của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh Sau khi ' lên chức ' - Ảnh 2.

Trong loạt ảnh, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh không ngần ngại thể hiện sự gần gũi. Nữ diễn viên gây chú ý với bụng bầu lớn, diện mạo rạng rỡ. Trong khi đó, Nhan Phúc Vinh xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, liên tục dành cho bạn đời những cử chỉ âu yếm.

Cách xưng hô đáng yêu của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh Sau khi ' lên chức ' - Ảnh 3.

Khả Ngân chia sẻ: "It's the most beautiful time of the year" (Đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm). Nhan Phúc Vinh cũng chia sẻ niềm hạnh phúc khi gia đình nhỏ sắp có thêm thành viên.

Cách xưng hô đáng yêu của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh Sau khi ' lên chức ' - Ảnh 4.

Bên cạnh những khung hình tình cảm, màn tương tác dưới phần bình luận của hai diễn viên mới là chi tiết khiến dân mạng thích thú. 

Cách xưng hô đáng yêu của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh Sau khi ' lên chức ' - Ảnh 5.

Cụ thể, Nhan Phúc Vinh đã vào bài đăng của Khả Ngân nhắc nhẹ: "Credit thiếu tên mẫu nam rồi bé". Hóa ra, người mẫu nam mà anh nhắc đến không ai khác chính là mình. Đáp lại bình luận của bạn đời, Khả Ngân lập tức lên tiếng: "Chết chết sorry anh chả húi nhó". Cách trả lời có phần nũng nịu, pha chút tinh nghịch của nữ diễn viên khiến màn đối đáp càng thêm đáng yêu.

Cách xưng hô đáng yêu của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh Sau khi ' lên chức ' - Ảnh 6.

Đáng chú ý, cách xưng hô của cặp đôi cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Nhan Phúc Vinh gọi Khả Ngân là "bé", còn nữ diễn viên đáp lại bằng cách gọi "anh chả húi" đầy thân mật. Màn trêu đùa qua lại cũng đủ cho thấy sự thoải mái và ngọt ngào của cả hai khi tương tác trên mạng xã hội.

Cách xưng hô đáng yêu của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh Sau khi ' lên chức ' - Ảnh 7.

Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân từng hợp tác trong một dự án quảng cáo vào năm 2018, sau đó đồng hành trong những buổi chạy bộ cùng nhóm bạn vào năm 2024. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, mối quan hệ của họ chủ yếu được biết đến chỉ là bạn bè, đồng nghiệp. Bất ngờ cuối tháng 8, Nhan Phúc Vinh đăng tải hình ảnh cầu hôn Khả Ngân kèm dòng trạng thái "She said yes" (Cô ấy đã đồng ý). Cùng thời điểm, nữ diễn viên cũng chia sẻ niềm hạnh phúc khi bước sang một hành trình mới, cảm ơn bạn đời vì đã đến và cùng cô xây dựng mái ấm riêng.

Cách xưng hô đáng yêu của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh Sau khi ' lên chức ' - Ảnh 8.

Khả Ngân từng dành những lời ngọt ngào cho bạn đời: "Một hành trình mới, và cũng là hành trình hạnh phúc nhất của Ngân. Cảm ơn anh vì đã đến và cùng Ngân xây dựng một mái ấm nhỏ của riêng mình, và cảm ơn 'món quà' đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn".

Cách xưng hô đáng yêu của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh Sau khi ' lên chức ' - Ảnh 9.

Sắc vóc Khả Ngân khi ở những tháng cuối thai kỳ.

 

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