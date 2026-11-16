Xưng hô đáng yêu của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh dù đã 'lên chức'

Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân từng hợp tác trong một dự án quảng cáo vào năm 2018, sau đó đồng hành trong những buổi chạy bộ cùng nhóm bạn vào năm 2024. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, mối quan hệ của họ chủ yếu được biết đến chỉ là bạn bè, đồng nghiệp. Bất ngờ cuối tháng 8, Nhan Phúc Vinh đăng tải hình ảnh cầu hôn Khả Ngân kèm dòng trạng thái "She said yes" (Cô ấy đã đồng ý). Cùng thời điểm, nữ diễn viên cũng chia sẻ niềm hạnh phúc khi bước sang một hành trình mới, cảm ơn bạn đời vì đã đến và cùng cô xây dựng mái ấm riêng.