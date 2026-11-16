NSND Trần Đức U80 gây chú ý khoảnh khắc tình cảm bên bà xã đồng nghiệp kém 10 tuổi

Hiện tại, tuy đã ở tuổi U80, nhưng nghệ sĩ Trần Đức vẫn rất phong độ, khỏe mạnh và sung sức. Ông vẫn làm việc, tham gia các hoạt động nghệ thuật và công tác xã hội không ngừng nghỉ dù đã về hưu. "Lúc về hưu, tôi nghĩ mình phải làm cái gì đó chứ không thể ngồi ở nhà được. Tôi mà ngồi ở nhà một tuần là cuồng chân, cuồng tay… không chịu nổi", NSND Trần Đức chia sẻ.