NSND Trần Đức U80 gây chú ý khoảnh khắc tình cảm bên bà xã đồng nghiệp kém 10 tuổi

Thứ hai, 14:03 16/11/2026 | Giải trí
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GĐXH - NSND Trần Đức U80 chia sẻ khoảnh khắc lãng mạn bên bà xã kém 10 tuổi kèm lời tình tứ: "500 năm mới có một chuyến đò, ta đã gặp nhau và nên duyên".

NSND Trần Đức U70 gây chú ý khoảnh khắc tình cảm bên bà xã đồng nghiệp kém 10 tuổi - Ảnh 1.NSND Trần Đức: 'Về hưu mà không đóng phim thì nhanh già nua, lão hóa lắm'

GĐXH - NSND Trần Đức chia sẻ: "Nếu không bận phim hay trường lớp, sáng rảnh rỗi tôi sẽ đưa bà xã đi ăn sáng, uống cà phê, lên nhà con cháu. Chiều, hai vợ chồng tập thể dục, tối cùng nhau nấu cơm, xem phim".

NSND Trần Đức U70 tình cảm bên vợ trẻ tuổi , khoảnh khắc đáng nhớ - Ảnh 1.

NSND Trần Đức (SN 1954) là gương mặt quen thuộc không chỉ với sân khấu mà còn với truyền hình nhiều năm qua với các vai phản diện trong: Chạy án, Giọt nước rơi, Lời thú tội của Eva, Tình yêu và tham vọng... Ở tuổi ngoài 70, NSND Trần Đức chọn lối sống tự tại, an nhiên bên bà xã là giảng viên thanh nhạc Tuyết Mai, ít hơn ông 10 tuổi.

NSND Trần Đức U70 tình cảm bên vợ trẻ tuổi , khoảnh khắc đáng nhớ - Ảnh 2.

Mới đây, NSND Trần Đức gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh tuổi xế chiều an yên bên bà xã. Ông viết: "500 năm mới có một chuyến đò, ta đã gặp nhau và nên duyên! Chúc em tôi luôn mãi trẻ đẹp và tràn đầy niềm vui".

NSND Trần Đức U70 tình cảm bên vợ trẻ tuổi , khoảnh khắc đáng nhớ - Ảnh 3.

Bà xã của NSND Trần Đức là giảng viên âm nhạc Tuyết Mai, kém ông khoảng 10 tuổi. Hiện tại, cả hai ông bà đã nghỉ hưu, con cái trưởng thành, lập gia đình và dọn ra ở riêng nên họ sống với nhau như vợ chồng son. 

NSND Trần Đức U70 tình cảm bên vợ trẻ tuổi , khoảnh khắc đáng nhớ - Ảnh 4.

Chia sẻ với Gia đình & Xã hội: "Các con đều trưởng thành và sống riêng hết rồi nên chúng tôi hiện tại như "vợ chồng son". Đều đặn, sáng nào rảnh rỗi là tôi đưa bà xã đi ăn sáng rồi đi cà phê hoặc lên nhà các con chơi với các cháu. Chiều về, rảnh rỗi thì hai vợ chồng tập với nhau. Tối nấu bữa cơm ăn với nhau rồi xem những bộ phim mình thích".

NSND Trần Đức U70 tình cảm bên vợ trẻ tuổi , khoảnh khắc đáng nhớ - Ảnh 5.

Trong cuộc sống đời thường, NSND Trần Đức là người mềm mỏng, chiều vợ. Vì cùng đam mê nghệ thuật nên hai người sống với nhau hòa thuận, hạnh phúc. 

NSND Trần Đức U70 tình cảm bên vợ trẻ tuổi , khoảnh khắc đáng nhớ - Ảnh 6.

Trên trang cá nhân, NSND Trần Đức thường chia sẻ nhiều khoảnh khắc tình cảm của hai vợ chồng và dành cho bà xã những lời có cánh không khác gì các cặp đôi trẻ.

NSND Trần Đức U70 tình cảm bên vợ trẻ tuổi , khoảnh khắc đáng nhớ - Ảnh 7.

Hiện tại, tuy đã ở tuổi U80, nhưng nghệ sĩ Trần Đức vẫn rất phong độ, khỏe mạnh và sung sức. Ông vẫn làm việc, tham gia các hoạt động nghệ thuật và công tác xã hội không ngừng nghỉ dù đã về hưu. "Lúc về hưu, tôi nghĩ mình phải làm cái gì đó chứ không thể ngồi ở nhà được. Tôi mà ngồi ở nhà một tuần là cuồng chân, cuồng tay… không chịu nổi", NSND Trần Đức chia sẻ.

 

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