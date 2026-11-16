Tin sao 16/11: Chi Pu thu hút mọi ánh nhìn tại 'Asian Television Awards', Bảo Thy cùng gia đình vi vu Singapore

3 giờ trước

GĐXH - Chỉ vài tiếng sau khi trở về từ Hàn Quốc, Tuấn Trần đã có mặt tại rạp chiếu phim để ủng hộ đoàn phim Ngày con còn mẹ. Nam diễn viên không giấu được sự xúc động trước câu chuyện tình mẫu tử trong phim, đặc biệt là diễn xuất của Hồng Đào trong phân đoạn gặp lại mẹ ruột.