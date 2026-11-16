Tin sao 16/11: Chi Pu thu hút mọi ánh nhìn tại 'Asian Television Awards', Bảo Thy cùng gia đình vi vu Singapore
GĐXH - Ca sĩ Chi Pu thu hút sự chú ý với màn xuất hiện tại lễ trao giải quốc tế; trong khi đó, gia đình ca sĩ Bảo Thy có chuyến du lịch rộn rã tiếng cười tại Singapore.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Xưng hô đáng yêu của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh dù đã 'lên chức'Giải trí -
GĐXH - Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào, cùng cách xưng hô đáng yêu khiến fan bất ngờ.
Vừa về Việt Nam, Tuấn Trần lập tức đến ủng hộ Phương Anh Đào, xúc động trước diễn xuất của Hồng ĐàoXem - nghe - đọc -
GĐXH - Chỉ vài tiếng sau khi trở về từ Hàn Quốc, Tuấn Trần đã có mặt tại rạp chiếu phim để ủng hộ đoàn phim Ngày con còn mẹ. Nam diễn viên không giấu được sự xúc động trước câu chuyện tình mẫu tử trong phim, đặc biệt là diễn xuất của Hồng Đào trong phân đoạn gặp lại mẹ ruột.
NSND Trần Đức U80 gây chú ý khoảnh khắc tình cảm bên bà xã đồng nghiệp kém 10 tuổiGiải trí -
GĐXH - NSND Trần Đức U80 chia sẻ khoảnh khắc lãng mạn bên bà xã kém 10 tuổi kèm lời tình tứ: "500 năm mới có một chuyến đò, ta đã gặp nhau và nên duyên".
Con gái 17 tuổi của Mạnh Trường chụp ảnh kỷ yếu gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Phương Linh (Chip) - con gái Mạnh Trường ở tuổi 17 có nhan sắc xinh xắn và mới đây, Chip gây chú ý khi chụp ảnh kỷ yếu cho năm cuối cấp.
Gala Sao Mai 2026 tại Sầm Sơn: Các thế hệ nghệ sĩ cùng hội ngộ, tiếp sức cho thí sinh trước đêm Chung kếtGiải trí -
GĐXH - Lần đầu tiên được tổ chức tại Thanh Hóa, Gala Sao Mai 2026 quy tụ 11 nghệ sĩ trưởng thành từ cuộc thi qua nhiều mùa giải cùng 16 thí sinh Vòng Chung kết. Không chỉ là đêm nhạc nhìn lại hành trình Sao Mai, chương trình còn tạo cơ hội để các thế hệ ca sĩ gặp gỡ và truyền kinh nghiệm cho những gương mặt trẻ.
Hùng yêu cầu bố về nhà gấp sau khi chứng kiến cảnh tượng gây sốcXem - nghe - đọc -
GĐXH - Hùng bàng hoàng khi tận mắt nhìn thấy bố mình bịt khẩu trang kín mít, lén lút đón hai mẹ con cô Nguyệt lên xe ô tô riêng.
Quyết định gây sốc của siêu mẫu Anh ThưGiải trí -
GĐXH - HLV Anh Thư khiến khán giả ngỡ ngàng khi loại cùng lúc hai “chiến binh” mạnh là Mai Bảo Vinh và Minh Anh của đội HLV Võ Hoàng Yến.
Ở tuổi 41, Hoa hậu Mai Phương tận hưởng cuộc sống bình dị tại Hải PhòngGiải trí -
GĐXH - Hoa hậu Mai Phương giành vương miện Hoa hậu Việt Nam cách đây 24 năm, tuy nhiên, cô không chọn hào quang showbiz mà chọn một cuộc sống bình yên ở quê nhà Hải Phòng.
Nữ ca sĩ 19 tuổi vượt Tóc Tiên, làm nên lịch sử tại Eurovision châu Á là ai?Thế giới showbiz -
Vượt qua 10 đối thủ, trong đó có đại diện Việt Nam Tóc Tiên, nữ ca sĩ Philippines 19 tuổi CARMELLE giành chiến thắng tại Eurovision Song Contest Asia 2026.
Ca sĩ Minh Hằng lọt đề cử Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026Giải trí -
GĐXH - Ca sĩ Minh Hằng vừa được TC Candler đưa vào danh sách đề cử 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026.