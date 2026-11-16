Tin sao 16/11: Chi Pu thu hút mọi ánh nhìn tại 'Asian Television Awards', Bảo Thy cùng gia đình vi vu Singapore

Thứ hai, 18:00 16/11/2026 | Giải trí
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GĐXH - Ca sĩ Chi Pu thu hút sự chú ý với màn xuất hiện tại lễ trao giải quốc tế; trong khi đó, gia đình ca sĩ Bảo Thy có chuyến du lịch rộn rã tiếng cười tại Singapore.

Ca sĩ Chi Pu thu hút sự chú ý tại Asian Television Awards 2023 - Ảnh 1.

Ca sĩ Bảo Thy khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc gia đình vui nhộn, tận hưởng những phút giây thư giãn tại một công viên giải trí nổi tiếng ở Singapore.

Ca sĩ Chi Pu thu hút sự chú ý tại Asian Television Awards 2023 - Ảnh 2.

Ca sĩ Chi Pu ghi dấu ấn mạnh mẽ và thu hút khi khoe diện mạo lộng lẫy tại lễ trao giải Giải thưởng Truyền hình Châu Á lần thứ 31 (Asian Television Awards).

Ca sĩ Chi Pu thu hút sự chú ý tại Asian Television Awards 2023 - Ảnh 3.

MC Khánh Vy đăng tải hình ảnh xinh tươi rạng rỡ, tràn đầy năng lượng tích cực, đồng thời bật mí những bí quyết hữu ích giúp cô cân bằng giữa nhịp sống bận rộn và công việc để giải tỏa căng thẳng hiệu quả.

Ca sĩ Chi Pu thu hút sự chú ý tại Asian Television Awards 2023 - Ảnh 4.

NSƯT Hồ Phong khiến khán giả chú ý khi hé lộ khoảnh khắc hội ngộ đầy vui vẻ, ấm cúng bên người đồng nghiệp thân thiết - NSƯT Hoàng Hải.

Ca sĩ Chi Pu thu hút sự chú ý tại Asian Television Awards 2023 - Ảnh 5.

Diễn viên Huỳnh Anh lan tỏa năng lượng hạnh phúc qua khung hình tay trong tay ngọt ngào cùng bà xã khi đến tham quan địa danh nổi tiếng tại Trung Quốc.

Ca sĩ Chi Pu thu hút sự chú ý tại Asian Television Awards 2023 - Ảnh 6.

Ca sĩ Thiều Bảo Trâm "đốn tim" người hâm mộ với vẻ ngoài xinh tươi, ngọt ngào cùng thần thái quyến rũ khó rời mắt trong loạt ảnh mới.

(Ảnh FB nhân vật)

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