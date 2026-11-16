Vừa về Việt Nam, Tuấn Trần lập tức đến ủng hộ Phương Anh Đào, xúc động trước diễn xuất của Hồng Đào

Sau phim trăm tỷ, Tuấn Trần tái hợp Jung Il Woo, Mo Hong Jin trong dự án điện ảnh Việt - Hàn GĐXH - Sau thành công của "Mang mẹ đi bỏ", đạo diễn Mo Hong Jin, Tuấn Trần và tài tử Hàn Quốc Jung Il Woo tiếp tục hợp tác trong dự án điện ảnh "On my way home". Phim vừa chính thức làm lễ cúng máy ngày 2/10, đánh dấu màn tái hợp của bộ ba từng tạo dấu ấn tại phòng vé Việt.

Trong buổi giao lưu với khán giả của đoàn phim Ngày con còn mẹ tại TP.HCM có sự xuất hiện bất ngờ của hai diễn viên Tuấn Trần và Võ Tấn Phát. Không xuất hiện với tư cách khách mời được thông báo trước, cả hai âm thầm mua vé vào rạp xem phim rồi mới bước lên sân khấu giao lưu cùng các đồng nghiệp.

Sự có mặt của Tuấn Trần khiến Phương Anh Đào và các thành viên trong đoàn phim khá bất ngờ. Nam diễn viên vừa trở về từ Hàn Quốc lúc 16h nhưng đến khoảng 21h cùng ngày đã có mặt tại rạp để ủng hộ Hồng Đào, Phương Anh Đào cùng những người đồng nghiệp thân thiết.

Trên sân khấu, Tuấn Trần tạo không khí vui vẻ khi bất ngờ dùng tiếng Hàn để nhận xét về bộ phim. Anh hài hước nói: "Ngày Con Còn Mẹ jolla meos-issda!", tạm dịch là phim rất hay, khiến khán giả bật cười.

Tuấn Trần ôm chặt "mẹ" Hồng Đào trên sân khấu.

Nam diễn viên cũng kể lại tình huống dở khóc dở cười khi đang ngồi xem phim cùng Võ Tấn Phát thì đèn trong rạp bất ngờ bật sáng, máy quay hướng thẳng về phía hai người. Tuấn Trần cho biết ban đầu anh định âm thầm đến xem phim như một khán giả bình thường, không ngờ lại bị phát hiện. Võ Tấn Phát cũng góp vui khi kể cả hai đã vội vàng che mặt vì tưởng mình bị bắt gặp trong một tình huống khó xử.

Đây là lần đầu Tuấn Trần trải nghiệm một buổi Cinetour với tư cách người xem, thay vì diễn viên tham gia dự án. Bởi vậy, anh có cơ hội nhìn nhận bộ phim từ một góc độ khác, không bị chi phối bởi quá trình làm việc hay những câu chuyện hậu trường.

Từng có dịp hợp tác với Hồng Đào trong phim Mai, Mang mẹ đi bỏ và làm việc cùng Phương Anh Đào trong Báu vật trời cho, Mai, Tuấn Trần dành nhiều tình cảm cho các đồng nghiệp. Tuy nhiên, điều khiến anh bất ngờ nhất khi xem Ngày con còn mẹ là cảm xúc mà câu chuyện mang lại.

Nam diễn viên thừa nhận ban đầu không nghĩ mình sẽ khóc nhiều đến vậy. Theo anh, bộ phim tạo được sự đồng cảm bởi các nhân vật đều có câu chuyện và đời sống riêng, khiến người xem dễ dàng đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Từ Mây, dì Tím đến Ly, Pháo, bà ngoại và cả những nhân vật nhỏ hơn, mỗi người đều góp phần tạo nên một câu chuyện gia đình có nhiều cung bậc cảm xúc.

Tuấn Trần cho rằng điều đáng quý là diễn xuất của dàn diễn viên khiến anh tin vào từng nhân vật, thay vì chỉ nhìn họ như những vai diễn trên màn ảnh. Nam diễn viên cũng mong bộ phim nhận được thêm sự quan tâm và được nhiều khán giả biết đến.

Võ Tấn Phát xúc động trước phân cảnh Hồng Đào gặp lại mẹ ruột

Nếu Tuấn Trần bất ngờ vì cảm xúc của bộ phim thì Võ Tấn Phát lại đặc biệt ấn tượng với một phân đoạn liên quan đến nhân vật bà Tím do Hồng Đào đảm nhận.

Trong phim, bên cạnh những mâu thuẫn giữa bà Tím với các con, câu chuyện tình cảm giữa bà và người mẹ già ở quê (NSƯT Lê Thiện) cũng là một điểm nhấn. Phân cảnh bà Tím gặp lại mẹ ruột khiến Võ Tấn Phát xúc động bởi sự thay đổi trong hình ảnh nhân vật.

Vốn quen thuộc với một Hồng Đào mạnh mẽ, bản lĩnh và giàu năng lượng, nam diễn viên bất ngờ khi chứng kiến nhân vật của đàn chị trở nên nhỏ bé, yếu mềm trong vòng tay mẹ.

Hồng Đào gây xúc động khi vào vai diễn người mẹ trong phim.

Võ Tấn Phát chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một khía cạnh khác của Hồng Đào trên màn ảnh. Anh nhận ra dù một người phụ nữ đã trưởng thành, trải qua nhiều biến cố và phải gánh vác trách nhiệm gia đình, khi đứng trước mẹ ruột, họ vẫn có thể trở về với dáng vẻ của một đứa trẻ.

Sự xúc động khiến Võ Tấn Phát tiến đến ôm Hồng Đào ngay trên sân khấu. Anh bày tỏ sự thương cảm dành cho đàn chị và cho biết khoảnh khắc ấy thực sự khiến mình tan chảy.

Cảm nhận của Võ Tấn Phát cũng gợi lên một trong những thông điệp đáng chú ý của bộ phim: dù đã lớn tuổi, dù ngoài đời có mạnh mẽ và phải lo toan cho bao nhiêu người, mỗi người vẫn luôn có một nơi để trở về, đó là vòng tay của mẹ.

Nguyên Hà hát ca khúc nhạc phim trong buổi giao lưu

Cũng trong ngày 15/11, ca sĩ Nguyên Hà xuất hiện tại buổi giao lưu để mang đến một tiết mục đặc biệt. Sau khi bộ phim kết thúc, nữ ca sĩ trực tiếp thể hiện ca khúc nhạc phim Ngày con còn mẹ ngay tại rạp chiếu.

Trong không gian vẫn còn đọng lại cảm xúc từ những thước phim cuối cùng, giọng hát nhẹ nhàng, giàu tự sự của Nguyên Hà khiến buổi giao lưu trở nên lắng đọng. Ca khúc với nội dung về tình cảm gia đình và những khoảnh khắc còn được ở bên mẹ tiếp tục khơi gợi sự đồng cảm của người xem.

Tuấn Trần bất ngờ đến ủng hộ "tình tin đồn".

Ngày con còn mẹ ra rạp từ ngày 11/11/2026, với sự tham gia của Hồng Đào, Phương Anh Đào, Huy Anh, Nguyên Thảo và NSƯT Lê Thiện. Phim xoay quanh những mối quan hệ trong một gia đình, những tổn thương, khoảng cách giữa các thành viên và tình cảm mẹ con qua nhiều thế hệ.

Thông qua câu chuyện của bà Tím và các con, bộ phim đặt ra những vấn đề không xa lạ trong đời sống: sự thiên vị, những điều khó nói giữa cha mẹ và con cái, cũng như những tình cảm đôi khi chỉ được nhận ra khi thời gian không còn nhiều.

Tuấn Trần - Võ Tấn Phát giao lưu chia sẻ với khán giả.

Hồng Đào và Phương Anh Đào khắc họa tình mẹ con nhiều tổn thương GĐXH - Trong phim điện ảnh "Ngày con còn mẹ", Hồng Đào và Phương Anh Đào vào vai hai mẹ con có nhiều mâu thuẫn vì sự thiên vị và những tổn thương kéo dài. Đằng sau những lời trách móc là khát khao được thấu hiểu, yêu thương và những tình cảm chưa bao giờ mất đi.



