Bí ẩn đằng sau số tiền hơn 600 tỷ đồng liên quan đến Steven Nguyễn chỉ trong 2 tháng

Số tiền hơn 600 tỷ đồng liên quan đến Steven Nguyễn

Thành công của "Trại buôn người" góp phần đưa Steven Nguyễn trở thành diễn viên nghìn tỷ.

Thông tin trên Saostar, Steven Nguyễn đang trở thành một trong những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm của điện ảnh Việt sau thành công của Mưa Đỏ. Chỉ trong thời gian ngắn, nam diễn viên liên tiếp được công bố góp mặt trong nhiều dự án mới như Trại Buôn Người, Người Mẹ Xấu, Hoàng Hậu Cuối Cùng, Chị Chị Em Em 3 và Đặc Công Rừng Sác. Đặc biệt, hai phim Trại Buôn Người và Chị Chị Em Em 3 liên tiếp vượt mốc 100 tỷ đồng, trong đó Trại Buôn Người có doanh thu xấp xỉ 500 tỷ đồng.

Năm 2026, Steven Nguyễn tiếp tục duy trì sức hút với hai dự án điện ảnh liên tiếp đạt doanh thu trăm tỷ. Trong Trại Buôn Người, anh đảm nhận vai Ny, chàng trai miền Tây bước vào hành trình giải cứu em gái. Tác phẩm thuộc thể loại hành động, hình sự ghi nhận doanh thu khoảng 495 tỷ đồng, góp phần đưa tổng doanh thu của Mưa đỏ và Trại Buôn Người vượt mốc 1.200 tỷ đồng.

Steven Nguyễn đóng "Chị chị em em 3" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Tiếp nối thành công, Chị Chị Em Em 3 cũng chính thức vượt mốc 100 tỷ đồng chỉ sau 8 ngày khởi chiếu. Trong phim, Steven Nguyễn đảm nhận vai Văn Cường, có màn kết hợp với Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Pu. Nhân vật mang màu sắc công tử trăng hoa, có tính cách phức tạp, tạo thêm cơ hội để nam diễn viên thể hiện hình ảnh trên màn ảnh. Việc hai tác phẩm liên tiếp trong năm 2026 vượt mốc trăm tỷ giúp anh tiếp tục củng cố vị trí trong nhóm diễn viên được chú ý của điện ảnh Việt. Như vậy, chỉ trong 2 tháng, 2 bộ phim có Steven Nguyễn tham gia là Trại Buôn Người và Chị chị em em có doanh thu trên 600 tỷ đồng.

Steven Nguyễn: Từ nhân viên soát vé đến mỹ nam nghìn tỷ của showbiz Việt

Steven Nguyễn trong “Mưa đỏ”, vai diễn đánh dấu bước ngoặt đưa anh đến gần hơn với đông đảo khán giả điện ảnh.

Steven Nguyễn, tên thật là Nguyễn Huy, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Sở hữu ngoại hình nam tính, chiều cao 1,78 m cùng lợi thế về thể hình, anh sớm theo đuổi con đường diễn xuất. Tuy nhiên, hành trình đến với nghệ thuật của nam diễn viên trải qua nhiều thử thách. Từng có thời gian học công nghệ thông tin, anh quyết định chuyển hướng sang ngành diễn viên tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM để theo đuổi đam mê.

Sau khi tốt nghiệp, Steven Nguyễn bắt đầu làm việc tại sân khấu kịch Idecaf. Để duy trì cuộc sống và tìm kiếm cơ hội hoạt động nghệ thuật, anh từng đảm nhận công việc soát vé, đồng thời nhận những vai diễn nhỏ, vai quần chúng. Có khoảng thời gian nhiều năm chưa tạo được dấu ấn, nam diễn viên từng hoài nghi về lựa chọn nghề nghiệp của mình. Dẫu vậy, anh vẫn kiên trì theo đuổi diễn xuất thay vì từ bỏ ước mơ.

Cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Steven Nguyễn đến từ cuộc thi Gương mặt điện ảnh 2019. Sau đó, anh được chú ý qua web-drama Bi Long đại ca với vai Bi Long. Hình tượng giang hồ mạnh mẽ, gai góc giúp nam diễn viên xây dựng lượng khán giả riêng, đồng thời mở ra cơ hội tham gia nhiều dự án hành động như Hùng Long Phong Bá. Năm 2022, anh có vai diễn điện ảnh trong Vô Diện Sát Nhân, đảm nhận nhân vật bác sĩ Đăng Khoa.

Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2025 khi Steven Nguyễn hóa thân thành trung úy Nguyễn Phúc Quang trong phim điện ảnh Mưa đỏ. Tác phẩm đạt doanh thu khoảng 714 tỷ đồng, trở thành một trong những bộ phim có thành tích phòng vé nổi bật nhất lịch sử điện ảnh Việt. Vai diễn có diễn biến tâm lý phức tạp giúp anh nhận được sự quan tâm rộng rãi, đồng thời đưa tên tuổi đến gần hơn với công chúng.

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống đời thường của Steven Nguyễn cũng nhận được sự quan tâm. Trái với hình ảnh mạnh mẽ trên màn ảnh, anh được biết đến là người vui vẻ, hài hước và khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Nam diễn viên từng chia sẻ dù được gọi là diễn viên nghìn tỷ, bản thân vẫn sống trong nhà thuê. Điều này phần nào cho thấy cuộc sống của anh chưa thay đổi quá nhiều theo những danh xưng hào nhoáng từ thành công phòng vé.

Thông tin trên Lao động, trong những chia sẻ về hành trình làm nghề, Steven Nguyễn nhiều lần nhắc đến vai trò của gia đình. Anh cho biết cha mẹ luôn là những người quan trọng trong cuộc đời, ủng hộ lựa chọn theo đuổi nghệ thuật của con trai ngay cả khi công việc chưa mang lại thu nhập ổn định.

Nam diễn viên từng nhìn lại chặng đường khoảng 10 năm theo nghề với nhiều thăng trầm. Anh kể có thời điểm bản thân hoài nghi năng lực khi bị nhận xét diễn xuất chưa tốt, nhưng cũng nhờ những trải nghiệm đó mà anh có thêm động lực để học hỏi và hoàn thiện mình. Steven Nguyễn cho biết, gia đình không tạo áp lực phải nổi tiếng, đồng thời vẫn ở bên hỗ trợ anh trong những giai đoạn khó khăn.

Bởi vậy, mong muốn cải thiện cuộc sống để cha mẹ được nghỉ ngơi mang ý nghĩa riêng với nam diễn viên. Đó không chỉ là mục tiêu vật chất sau khi có thêm cơ hội nghề nghiệp, mà còn là cách anh muốn đáp lại sự đồng hành của gia đình trong những năm tháng chưa thành công.

Với Steven Nguyễn, thành tích phòng vé mở ra cơ hội phát triển, nhưng cũng kéo theo áp lực phải lựa chọn những vai diễn đủ sức giữ chân khán giả. Anh từng thừa nhận có đôi chút áp lực trước kỳ vọng mới, song xem đó là động lực để tiếp tục hoàn thiện kỹ năng diễn xuất.