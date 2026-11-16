Tùng Dương, Mỹ Tâm cùng dàn nghệ sĩ nhiều thế hệ hội tụ tại Mỹ Đình trong đêm nghệ thuật 'Muôn sắc Việt Nam'

Những ai đăng ký vé Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” ngày 24/11 tới, cần chú ý thông báo quan trọng từ Cơ quan Công an GĐXH - Công an TP Hà Nội khuyến cáo, người dân chỉ đăng ký vé Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình qua các kênh chính thức của Ban tổ chức để tránh bị lừa đảo.

Tối 24/11, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ trở thành sân khấu của chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường – Non sông hòa nhịp". Sự kiện diễn ra nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026).

Dàn nghệ sĩ có mặt trong chương trình.

Với thời lượng 120 phút, chương trình quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ những giọng ca gắn bó với nền âm nhạc Việt Nam như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh, NSƯT Cao Minh đến những gương mặt đương đại được đông đảo khán giả yêu mến như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik và Phương Mỹ Chi.

Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của Phạm Thu Hà, Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Đỗ Hoàng Hiệp, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Lâm Bảo Ngọc, nhóm OPlus, OSAD, Cheng, Muộii, Y Garia, Thu Hằng cùng các giọng ca thiếu nhi.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng nghệ sĩ tham gia mà còn ở những màn kết hợp giữa các thế hệ. Trong liên khúc "Tự nguyện – Đất nước trọn niềm vui", NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Cao Minh sẽ đứng chung sân khấu với Hòa Minzy, Erik và Đức Phúc. Tiết mục "Made in Việt Nam" có sự góp mặt của NSND Thanh Hoa, Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi.

Trong khi đó, "Tiếng ru cội nguồn" là cuộc gặp gỡ giữa NSND Tự Long, Đông Hùng, Cheng và OSAD, kết hợp chất liệu dân gian với cách thể hiện của những nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau.

Sự giao thoa này cũng là mạch xuyên suốt chương trình, khi những ca khúc cách mạng, dân ca, âm nhạc truyền thống được đặt cạnh các sáng tác đương đại. Thay vì tách biệt thành những phần trình diễn riêng lẻ, các chất liệu âm nhạc được kết nối trong một câu chuyện chung về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam.

Hành trình từ huyền tích nguồn cội đến 17 di sản UNESCO

Chương trình được xây dựng như một hành trình nghệ thuật qua nhiều lớp không gian văn hóa. Mở đầu là phần khai từ "Đất nước muôn đời", tái hiện huyền tích Lạc Long Quân – Âu Cơ, hình ảnh bọc trăm trứng và câu chuyện con cháu cùng chung nguồn cội. Tiếng trống đồng, hình tượng chim Lạc và những lớp trình diễn sân khấu gợi nhắc hai chữ "đồng bào".

Tiếp đó, nội dung được triển khai qua ba chương: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi", "Muôn sắc di sản", "Bản sắc vươn xa", trước khi khép lại bằng phần kết "Việt Nam bừng sáng năm châu".

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ niềm vinh dự được tham gia "Muôn sắc Việt Nam".

Nếu chương đầu tập trung vào những giá trị văn hóa được hình thành từ đời sống, lịch sử và những năm tháng đấu tranh của dân tộc, thì chương thứ hai dành không gian cho sự đa dạng của di sản Việt Nam.

Đáng chú ý là tiết mục "Bức tranh di sản", quy tụ 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh. Thông qua các chất liệu nghệ thuật, khán giả sẽ được khám phá những sắc thái văn hóa đặc trưng của châu thổ và trung du Bắc Bộ, Tây Bắc, Tây Nguyên, miền Trung và Nam Bộ.

Các làn điệu dân ca, lễ hội, tín ngưỡng và không gian thực hành văn hóa được tái hiện với sự tham gia của nghệ nhân, cộng đồng thực hành di sản. Đây cũng là cách chương trình đưa những giá trị vốn được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là người trẻ.

Ở chương "Bản sắc vươn xa", những chất liệu truyền thống tiếp tục được đặt trong ngôn ngữ nghệ thuật mới qua các tiết mục như "Lý cò style – Rock hạt gạo", "Máu đỏ da vàng". Sự kết hợp giữa âm hưởng dân tộc và phong cách biểu diễn hiện đại cho thấy một hướng tiếp cận khác với di sản: không chỉ bảo tồn mà còn tìm cách làm mới để những giá trị ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Một sáng tác riêng dành cho chương trình là ca khúc "Rạng ngời văn hóa Việt Nam" của nhà sản xuất âm nhạc DTAP, do Phương Mỹ Chi thể hiện. Tác phẩm hướng đến việc tôn vinh văn hóa 54 dân tộc, tinh thần đại đoàn kết và ý thức chung nguồn cội.

Từ ca khúc này, một vũ điệu cộng đồng được phát triển theo ý tưởng nghệ thuật của NSND Trần Ly Ly, do Quang Đăng biên đạo. Ban Tổ chức phối hợp với TikTok Việt Nam để lan tỏa vũ điệu trên các nền tảng số, khuyến khích công chúng cùng tham gia.

Ở phần kết, nghệ nhân, nghệ sĩ, các lực lượng biểu diễn và hàng vạn khán giả dự kiến cùng hòa nhịp trong ca khúc và vũ điệu này. Hình ảnh sân khấu và khán đài cùng tham gia trình diễn được kỳ vọng trở thành điểm nhấn của đêm nghệ thuật.

Sân khấu 3.000 m², khán giả được khuyến khích mặc Việt phục

Bên cạnh nội dung biểu diễn, quy mô sân khấu cũng là một trong những điểm đáng chú ý của chương trình. Không gian trình diễn có diện tích khoảng 3.000 m², được thiết kế với sân khấu LED hình tròn lấy cảm hứng từ mặt trống đồng, kết hợp hệ thống LED cánh uốn lượn gợi hình ảnh dòng chảy văn hóa.

Hệ thống 16 bàn nâng cùng các thiết bị cơ khí chuyển động cho phép sân khấu thay đổi theo từng lớp diễn, tạo điều kiện để các nghệ sĩ biểu diễn ở nhiều không gian khác nhau. Âm thanh, ánh sáng và hình ảnh được phối hợp nhằm hỗ trợ việc tái hiện các hình tượng lịch sử, văn hóa thay vì trở thành yếu tố lấn át nội dung nghệ thuật.

Khu vực khán giả được chia thành năm phần mang tên Cội nguồn, Bản sắc, Tinh hoa, Rạng rỡ và Hội nhập, bố trí bao quanh sân khấu theo hình tượng bông hoa đại đoàn kết.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phát biểu tại buổi họp báo.

Ban Tổ chức cũng khuyến khích người tham dự mặc Việt phục, trang phục truyền thống của các dân tộc hoặc trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam. Những sắc màu trên khán đài được kỳ vọng tạo nên một không gian đa dạng, nơi khán giả không chỉ đến thưởng thức mà còn trực tiếp góp phần vào diện mạo của đêm hội.

Chia sẻ về chương trình, ông Nguyễn Thanh Liêm, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, cho biết việc tổ chức "Muôn sắc Việt Nam" không chỉ là nhiệm vụ thực hiện một sự kiện quy mô lớn mà còn là dịp để cơ quan báo chí tham gia sâu hơn vào quá trình sáng tạo, sản xuất và phát triển các sản phẩm văn hóa.

Theo ông, báo chí trong giai đoạn mới không chỉ dừng lại ở việc thông tin, tuyên truyền hay quảng bá các giá trị văn hóa mà cần chủ động kết nối nghệ thuật, công nghệ và truyền thông để đưa những giá trị ấy đến gần hơn với công chúng.

Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chủ trì; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội chủ trì thực hiện, phối hợp với các bộ, ngành và đơn vị liên quan. Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), đồng thời được tiếp sóng trên các kênh và nền tảng số của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Demo sân khấu của chương trình.

"Muôn sắc Việt Nam" diễn ra lúc 20h ngày 24/11/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Vé tham dự được phát hành miễn phí, người dân đăng ký trực tuyến qua các kênh chính thức của Ban Tổ chức.

Ban Tổ chức lưu ý không bán vé dưới bất kỳ hình thức nào. Người dân cần cảnh giác với các thông tin rao bán vé, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc phí giữ chỗ. Ngoài sân vận động, một số màn hình LED cũng sẽ được lắp đặt tại các địa điểm trên địa bàn Hà Nội để phục vụ người dân theo dõi chương trình.