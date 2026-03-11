Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Đọc bài văn tả mẹ của con gái, tôi thấy tim mình như có ai đó bóp nghẹt

Thứ tư, 07:04 11/03/2026 | Nuôi dạy con

Đề bài yêu cầu: "Tả một người thân mà em yêu quý". Con gái tôi viết: "Mẹ em không có công ăn việc làm, cả ngày mẹ chỉ ở nhà nấu cơm và dọn dẹp. Em cố gắng học thật giỏi để sau này làm giám đốc như bố, chứ không muốn giống mẹ".

Câu văn ngây ngô của con gái như một cái tát trời giáng vào tôi - người đàn bà 45 tuổi, có 15 năm ở nhà làm nội trợ. 15 năm trước, khi vừa sinh con, tôi đã nghe lời chồng nghỉ việc ở nhà chăm con để con được sự chăm sóc tốt nhất và cũng là hậu phương để chồng tôi yên tâm xây dựng sự nghiệp.

15 năm, từ một căn nhà thuê chật hẹp đến khi chồng có công ty riêng, đi xe sang, ở biệt thự, tôi đã đánh đổi toàn bộ thanh xuân của mình cho chồng và 2 con.

- Ảnh 1.

Tôi đau lòng khi đọc bài văn của con gái (Ảnh minh họa, nguồn: AI)

Nhưng khi chồng tôi thành công cũng là lúc vị thế của tôi trong mắt anh chạm đáy. Anh bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói, coi những bữa cơm ngon tôi nấu là hiển nhiên, coi việc tôi ngửa tay cầm tiền sinh hoạt hằng tháng là một sự ban ơn. 

Những cuộc trò chuyện thưa dần, thay vào đó là câu cửa miệng: "Cô thì biết cái gì, suốt ngày chỉ quanh quẩn xó bếp".

Cay đắng nhất là khi sự coi thường ấy đã ngấm sang cả con gái. Trong mắt con, tôi không phải là người đã thức trắng đêm mỗi khi con sốt, không phải là người kiên nhẫn dạy con từng chữ cái, mà chỉ là một người đàn bà "không có việc làm". 

Con ngưỡng mộ ánh hào quang của bố và nhìn sự hy sinh của mẹ như một sự thất bại.

Bước sang tuổi 45, dù sống trong biệt thự, nhưng tôi chợt thấy mình trắng tay và thất bại.

Tưởng nắm chắc quyền thừa kế, con gái vội bán nhà mẹ cho và nhận trái đắngTưởng nắm chắc quyền thừa kế, con gái vội bán nhà mẹ cho và nhận trái đắng

GĐXH - Câu chuyện không chỉ là mâu thuẫn gia đình mà còn là bài học pháp lý đắt giá về quyền định đoạt tài sản và quy định thừa kế.

Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Chỉ một bản di chúc của bố, tình nghĩa anh em hơn 40 năm tan vỡ

Chỉ một bản di chúc của bố, tình nghĩa anh em hơn 40 năm tan vỡ

Cho hàng xóm vay tiền chữa bệnh, tôi không ngờ món quà cảm ơn lại vượt xa tưởng tượng

Cho hàng xóm vay tiền chữa bệnh, tôi không ngờ món quà cảm ơn lại vượt xa tưởng tượng

Tưởng con dâu cho quần áo cũ, về nhà mở ra tôi bật khóc khi thấy thứ trong túi áo

Tưởng con dâu cho quần áo cũ, về nhà mở ra tôi bật khóc khi thấy thứ trong túi áo

Trời sinh 4 con giáp mang năng lượng tích cực: Sống lạc quan nên dễ gặp may mắn

Trời sinh 4 con giáp mang năng lượng tích cực: Sống lạc quan nên dễ gặp may mắn

4 tháng Âm lịch sinh ra người có vận quý nhân cực mạnh, cuộc sống vượng lộc vượng tài

4 tháng Âm lịch sinh ra người có vận quý nhân cực mạnh, cuộc sống vượng lộc vượng tài

Cùng chuyên mục

4 kiểu gia đình hủy hoại tương lai của trẻ: Cha mẹ có đang mắc phải?

4 kiểu gia đình hủy hoại tương lai của trẻ: Cha mẹ có đang mắc phải?

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều bậc cha mẹ luôn thắc mắc tại sao con mình không ngoan, không giỏi bằng "con nhà người ta", nhưng họ lại quên mất rằng gốc rễ của một đứa trẻ không nằm ở trường học, mà nằm ở chính gia đình.

Nuôi dạy con trai: Cha mẹ cần làm ngay 3 điều này để không phải hối hận

Nuôi dạy con trai: Cha mẹ cần làm ngay 3 điều này để không phải hối hận

Nuôi dạy con - 6 ngày trước

GĐXH - Nếu nhà bạn chỉ có một cậu con trai, hãy tỉnh táo thực hiện ngay 3 điều dưới đây để xây dựng nền móng vững chắc cho tương lai của con.

7 lỗi của bố mẹ khiến con hình thành thói quen nói dối

7 lỗi của bố mẹ khiến con hình thành thói quen nói dối

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Khi con ngày càng khó bảo, thường xuyên nói dối hoặc né tránh sự thật, đôi khi điều cần xem lại không phải là đứa trẻ, mà chính là cách dạy con của bố mẹ.

Tâm thư gửi con gái dạy cách tránh xa mẹ chồng độc hại

Tâm thư gửi con gái dạy cách tránh xa mẹ chồng độc hại

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

Con gái à, bà mẹ chồng độc hại không cần phải đánh con dâu; bà ta chỉ cần luôn làm cho nàng dâu cảm thấy mình sai, dạy con dâu rằng đau đớn là bổn phận của phụ nữ.

5 thói quen của con khiến cha mẹ khó chịu lại là dấu hiệu trẻ có IQ và EQ cao

5 thói quen của con khiến cha mẹ khó chịu lại là dấu hiệu trẻ có IQ và EQ cao

Nuôi dạy con - 2 tuần trước

GĐXH - Không phải mọi hành vi của trẻ khiến cha mẹ cảm thấy phiền lòng đều là thói quen xấu cần chỉnh sửa ngay lập tức.

Con gái học giỏi nhưng nổi loạn, mẹ bất lực mất kết nối với con

Con gái học giỏi nhưng nổi loạn, mẹ bất lực mất kết nối với con

Nuôi dạy con - 2 tuần trước

Bước vào tuổi dậy thì, tôi và con bé dần khó nói chuyện với nhau hơn, càng lúc con càng nổi loạn, lâu dần con về đến nhà ăn cơm xong lại lên phòng đóng kín cửa, có khi cả ngày chẳng nói với bố mẹ nửa câu.

Bé trai đánh mẹ giữa đường vì chiếc điện thoại: Bi kịch lớn nhất của cha mẹ là nuôi dạy nên một đứa trẻ vô ơn

Bé trai đánh mẹ giữa đường vì chiếc điện thoại: Bi kịch lớn nhất của cha mẹ là nuôi dạy nên một đứa trẻ vô ơn

Nuôi dạy con - 2 tuần trước

GĐXH - Sự việc khiến nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao ngày càng xuất hiện những đứa trẻ vô ơn?

Không phải tiền bạc, đây là 2 bài học dạy con của một tỷ phú giúp gia tộc giàu suốt 7 đời

Không phải tiền bạc, đây là 2 bài học dạy con của một tỷ phú giúp gia tộc giàu suốt 7 đời

Nuôi dạy con - 2 tuần trước

GĐXH - Không chỉ để lại khối tài sản khổng lồ, vị tỷ phú nổi tiếng này còn khiến thế giới ngưỡng mộ bởi triết lý dạy con đặc biệt.

Kiểu cha mẹ tưởng hiền lành nhất lại khiến con tổn thương sâu nhất: 10 năm sau mới trả giá

Kiểu cha mẹ tưởng hiền lành nhất lại khiến con tổn thương sâu nhất: 10 năm sau mới trả giá

Nuôi dạy con - 3 tuần trước

GĐXH - Trên thực tế, có một kiểu cha mẹ không dùng bạo lực, không quát tháo, nhưng lại âm thầm bào mòn lòng tự trọng của trẻ theo năm tháng.

3 điều mẹ làm không tốt bằng bố trong quá trình nuôi dạy con

3 điều mẹ làm không tốt bằng bố trong quá trình nuôi dạy con

Nuôi dạy con - 3 tuần trước

GĐXH - Nếu nhìn sâu vào quá trình phát triển tâm lý và nhân cách của trẻ, có thể thấy vai trò của người bố trong dạy con mang những giá trị đặc biệt mà không ai có thể thay thế.

Xem nhiều

Không phải nghèo khó, 4 thói quen này của mẹ mới khiến con khó thành công

Không phải nghèo khó, 4 thói quen này của mẹ mới khiến con khó thành công

Nuôi dạy con

GĐXH - Nhiều người mẹ dành cả đời vì con nhưng lại không nhận ra chính những thói quen hằng ngày của mình đang ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách và tương lai của trẻ.

5 thói quen của con khiến cha mẹ khó chịu lại là dấu hiệu trẻ có IQ và EQ cao

5 thói quen của con khiến cha mẹ khó chịu lại là dấu hiệu trẻ có IQ và EQ cao

Nuôi dạy con
Khi con cái thiếu tôn trọng, bất kính: Ghi nhớ 3 cách này để xoay chuyển tình thế

Khi con cái thiếu tôn trọng, bất kính: Ghi nhớ 3 cách này để xoay chuyển tình thế

Nuôi dạy con
Nuôi dạy con trai: Cha mẹ cần làm ngay 3 điều này để không phải hối hận

Nuôi dạy con trai: Cha mẹ cần làm ngay 3 điều này để không phải hối hận

Nuôi dạy con
Không phải tiền bạc, đây là 2 bài học dạy con của một tỷ phú giúp gia tộc giàu suốt 7 đời

Không phải tiền bạc, đây là 2 bài học dạy con của một tỷ phú giúp gia tộc giàu suốt 7 đời

Nuôi dạy con

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top