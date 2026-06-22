Dốc hết tiền cho con, đến khi vào viện dưỡng lão tôi mới hiểu đâu là chỗ dựa thật sự

Khi còn trẻ, ông Bạch ở Kiến Giang (Trung Quốc) luôn lao đầu vào công việc, làm việc quá sức để kiếm tiền mà bỏ quên sức khỏe. Đến năm 63 tuổi, một cơn nhồi máu não bất ngờ khiến cuộc sống tuổi già của ông rẽ sang hướng khác.

May mắn được hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời, ông qua cơn nguy kịch nhưng để lại nhiều di chứng.

Sau biến cố, việc đi lại trở nên khó khăn, lời nói không còn rõ ràng như trước. Chỉ cần đứng lâu một chút, ông có thể bị chóng mặt, mất thăng bằng.

Điều đáng nói hơn là người vợ của ông cũng mắc chứng suy giảm trí nhớ và cần được chăm sóc thường xuyên.

Trước đây, ông là trụ cột chính của gia đình. Nhưng khi sức khỏe sa sút, cả hai vợ chồng đều không còn đủ khả năng tự lo liệu cuộc sống.

Dù có hai người con trai, ông không muốn trở thành gánh nặng cho các con khi ai cũng đang phải vật lộn với cuộc sống riêng. Cuối cùng, vợ chồng ông quyết định chuyển vào viện dưỡng lão.

Một năm sống tại đây giúp ông nhận ra nhiều điều về tuổi già. Dù được chăm sóc chu đáo, ông vẫn thường cảm thấy cô đơn và trống trải.

Chính trong khoảng thời gian ấy, ông hiểu rằng có 3 điểm tựa quan trọng nhất quyết định chất lượng cuộc sống những năm cuối đời.

Qua trải nghiệm thực tế, ông nhận thấy có một khoản lương hưu ổn định và nguồn dự phòng tài chính riêng sẽ giúp người cao tuổi chủ động hơn rất nhiều trong cuộc sống. Ảnh minh họa

Người bạn đời là chỗ dựa quý giá nhất khi về già

Theo ông Bạch, tuổi trẻ là quãng thời gian các cặp vợ chồng dễ xảy ra tranh cãi, bất đồng. Thế nhưng sau hàng chục năm đồng hành, người ở bên mình lâu nhất lại chính là người bạn đời.

Những lúc bệnh tật, mệt mỏi hay chán nản, chỉ cần nhìn thấy vợ vẫn ngồi bên cạnh, ông cảm thấy được an ủi rất nhiều.

Dù sức khỏe của bà cũng không còn tốt, sự hiện diện của bà vẫn là nguồn động viên lớn nhất giúp ông có thêm nghị lực để sống tiếp.

Ông cho rằng con cái rồi sẽ có gia đình và cuộc sống riêng. Chúng yêu thương cha mẹ nhưng khó có thể thấu hiểu và đồng hành mỗi ngày như người bạn đời.

Vì vậy, khi còn có thể, hãy dành sự quan tâm, yêu thương và trân trọng người đang cùng mình đi qua những năm tháng cuối đời.

Sức khỏe là tài sản không thể mua lại

Điều khiến ông tiếc nuối nhất là đã không biết chăm sóc bản thân từ sớm.

Ông thừa nhận nhiều năm liền chỉ biết làm việc đến kiệt sức, ít quan tâm đến việc khám sức khỏe hay nghỉ ngơi hợp lý.

Chỉ khi bệnh tật ập đến, ông mới nhận ra tiền bạc kiếm được cũng khó bù đắp cho những tổn thất về thể chất.

Giờ đây, dù vẫn có thể ăn uống bình thường, cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, việc đi lại cũng không còn linh hoạt. Những điều đơn giản như đi dạo, du lịch hay thưởng thức món ăn yêu thích đều trở nên khó khăn hơn trước.

Theo ông, nếu có thể quay lại tuổi trẻ, điều ông muốn làm nhất là giữ gìn sức khỏe. Bởi một cơ thể khỏe mạnh không chỉ giúp tận hưởng cuộc sống mà còn giảm bớt sự phụ thuộc vào người khác khi về già.

Lương hưu và khoản tiết kiệm giúp tuổi già vững vàng hơn

Điểm tựa cuối cùng mà ông Bạch nhắc đến là nguồn tài chính ổn định.

Giống như nhiều bậc cha mẹ khác, vợ chồng ông từng dành phần lớn tiền tích lũy để hỗ trợ các con mua nhà, lập gia đình và ổn định cuộc sống. Thậm chí, ông còn sử dụng gần hết khoản tiền chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu để giúp các con.

Dù đã cố gắng để dành một khoản tiết kiệm cho tuổi già, nhưng chi phí điều trị bệnh của cả hai vợ chồng khiến số tiền ấy nhanh chóng hao hụt. Trong khi đó, các con cũng không đủ khả năng hỗ trợ nhiều về tài chính.

Trước khi vào viện dưỡng lão, ông từng tính chuyện thuê người chăm sóc tại nhà. Tuy nhiên, chi phí quá cao so với khả năng chi trả nên cuối cùng đành chọn giải pháp phù hợp hơn với ngân sách.

Qua trải nghiệm thực tế, ông nhận thấy có một khoản lương hưu ổn định và nguồn dự phòng tài chính riêng sẽ giúp người cao tuổi chủ động hơn rất nhiều trong cuộc sống. Đó cũng là cách để giảm áp lực cho con cái và giữ được sự độc lập khi tuổi tác ngày càng cao.

Tuổi già an nhàn cần chuẩn bị từ khi còn trẻ

Sau một năm sống trong viện dưỡng lão, điều ông Bạch đúc kết không phải là kỳ vọng vào con cái hay tìm kiếm những điều quá lớn lao.

Theo ông, muốn có những năm tháng cuối đời bình yên, mỗi người cần vun đắp từ sớm ba nền tảng quan trọng: một người bạn đời đồng hành, một cơ thể khỏe mạnh và một nguồn tài chính đủ vững vàng.

Khi sở hữu đủ ba điểm tựa ấy, tuổi già không chỉ bớt đi nỗi lo cơm áo, bệnh tật mà còn trở nên nhẹ nhõm, an toàn và hạnh phúc hơn rất nhiều.