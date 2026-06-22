Dốc hết tiền cho con, đến khi vào viện dưỡng lão tôi mới hiểu đâu là chỗ dựa thật sự
GĐXH - Bước sang tuổi 65, ông mới thấm thía một điều rằng tuổi già hạnh phúc không phụ thuộc hoàn toàn vào con cái hay tài sản, mà nằm ở những điều tưởng chừng rất đơn giản.
Khi còn trẻ, ông Bạch ở Kiến Giang (Trung Quốc) luôn lao đầu vào công việc, làm việc quá sức để kiếm tiền mà bỏ quên sức khỏe. Đến năm 63 tuổi, một cơn nhồi máu não bất ngờ khiến cuộc sống tuổi già của ông rẽ sang hướng khác.
May mắn được hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời, ông qua cơn nguy kịch nhưng để lại nhiều di chứng.
Sau biến cố, việc đi lại trở nên khó khăn, lời nói không còn rõ ràng như trước. Chỉ cần đứng lâu một chút, ông có thể bị chóng mặt, mất thăng bằng.
Điều đáng nói hơn là người vợ của ông cũng mắc chứng suy giảm trí nhớ và cần được chăm sóc thường xuyên.
Trước đây, ông là trụ cột chính của gia đình. Nhưng khi sức khỏe sa sút, cả hai vợ chồng đều không còn đủ khả năng tự lo liệu cuộc sống.
Dù có hai người con trai, ông không muốn trở thành gánh nặng cho các con khi ai cũng đang phải vật lộn với cuộc sống riêng. Cuối cùng, vợ chồng ông quyết định chuyển vào viện dưỡng lão.
Một năm sống tại đây giúp ông nhận ra nhiều điều về tuổi già. Dù được chăm sóc chu đáo, ông vẫn thường cảm thấy cô đơn và trống trải.
Chính trong khoảng thời gian ấy, ông hiểu rằng có 3 điểm tựa quan trọng nhất quyết định chất lượng cuộc sống những năm cuối đời.
Người bạn đời là chỗ dựa quý giá nhất khi về già
Theo ông Bạch, tuổi trẻ là quãng thời gian các cặp vợ chồng dễ xảy ra tranh cãi, bất đồng. Thế nhưng sau hàng chục năm đồng hành, người ở bên mình lâu nhất lại chính là người bạn đời.
Những lúc bệnh tật, mệt mỏi hay chán nản, chỉ cần nhìn thấy vợ vẫn ngồi bên cạnh, ông cảm thấy được an ủi rất nhiều.
Dù sức khỏe của bà cũng không còn tốt, sự hiện diện của bà vẫn là nguồn động viên lớn nhất giúp ông có thêm nghị lực để sống tiếp.
Ông cho rằng con cái rồi sẽ có gia đình và cuộc sống riêng. Chúng yêu thương cha mẹ nhưng khó có thể thấu hiểu và đồng hành mỗi ngày như người bạn đời.
Vì vậy, khi còn có thể, hãy dành sự quan tâm, yêu thương và trân trọng người đang cùng mình đi qua những năm tháng cuối đời.
Sức khỏe là tài sản không thể mua lại
Điều khiến ông tiếc nuối nhất là đã không biết chăm sóc bản thân từ sớm.
Ông thừa nhận nhiều năm liền chỉ biết làm việc đến kiệt sức, ít quan tâm đến việc khám sức khỏe hay nghỉ ngơi hợp lý.
Chỉ khi bệnh tật ập đến, ông mới nhận ra tiền bạc kiếm được cũng khó bù đắp cho những tổn thất về thể chất.
Giờ đây, dù vẫn có thể ăn uống bình thường, cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, việc đi lại cũng không còn linh hoạt. Những điều đơn giản như đi dạo, du lịch hay thưởng thức món ăn yêu thích đều trở nên khó khăn hơn trước.
Theo ông, nếu có thể quay lại tuổi trẻ, điều ông muốn làm nhất là giữ gìn sức khỏe. Bởi một cơ thể khỏe mạnh không chỉ giúp tận hưởng cuộc sống mà còn giảm bớt sự phụ thuộc vào người khác khi về già.
Lương hưu và khoản tiết kiệm giúp tuổi già vững vàng hơn
Điểm tựa cuối cùng mà ông Bạch nhắc đến là nguồn tài chính ổn định.
Giống như nhiều bậc cha mẹ khác, vợ chồng ông từng dành phần lớn tiền tích lũy để hỗ trợ các con mua nhà, lập gia đình và ổn định cuộc sống. Thậm chí, ông còn sử dụng gần hết khoản tiền chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu để giúp các con.
Dù đã cố gắng để dành một khoản tiết kiệm cho tuổi già, nhưng chi phí điều trị bệnh của cả hai vợ chồng khiến số tiền ấy nhanh chóng hao hụt. Trong khi đó, các con cũng không đủ khả năng hỗ trợ nhiều về tài chính.
Trước khi vào viện dưỡng lão, ông từng tính chuyện thuê người chăm sóc tại nhà. Tuy nhiên, chi phí quá cao so với khả năng chi trả nên cuối cùng đành chọn giải pháp phù hợp hơn với ngân sách.
Qua trải nghiệm thực tế, ông nhận thấy có một khoản lương hưu ổn định và nguồn dự phòng tài chính riêng sẽ giúp người cao tuổi chủ động hơn rất nhiều trong cuộc sống. Đó cũng là cách để giảm áp lực cho con cái và giữ được sự độc lập khi tuổi tác ngày càng cao.
Tuổi già an nhàn cần chuẩn bị từ khi còn trẻ
Sau một năm sống trong viện dưỡng lão, điều ông Bạch đúc kết không phải là kỳ vọng vào con cái hay tìm kiếm những điều quá lớn lao.
Theo ông, muốn có những năm tháng cuối đời bình yên, mỗi người cần vun đắp từ sớm ba nền tảng quan trọng: một người bạn đời đồng hành, một cơ thể khỏe mạnh và một nguồn tài chính đủ vững vàng.
Khi sở hữu đủ ba điểm tựa ấy, tuổi già không chỉ bớt đi nỗi lo cơm áo, bệnh tật mà còn trở nên nhẹ nhõm, an toàn và hạnh phúc hơn rất nhiều.
Bị bố và mẹ kế đuổi khỏi nhà, 6 năm sau trở về tôi chết lặng trước bí mật được chôn giấuTâm sự - 6 giờ trước
GĐXH - Từng nghĩ bị bố và mẹ kế nhẫn tâm đuổi ra khỏi nhà, tôi mang theo oán trách suốt 6 năm. Chỉ đến ngày trở về, sự thật mới được hé lộ.
Sống hạnh phúc với chồng suốt 35 năm nhưng có một bí mật tôi chưa từng dám nói raTâm sự - 18 giờ trước
GĐXH - Không phải bí mật nào trong hôn nhân cũng là sự phản bội. Không phải bí mật nào cũng cần được phơi bày. Đôi khi, đó chỉ là một góc rất riêng của ký ức. Và theo năm tháng, nó trở thành một phần trong hành trình trưởng thành của mỗi con người.
Định gửi con về quê thì mẹ chồng từ chối với lý do "ốm mệt, để vài hôm nữa" nhưng bức ảnh cafe lại tố cáo tất cảTâm sự - 1 ngày trước
Khoảnh khắc ấy, tôi đứng tim, lồng ngực nghẹn ứ lại vì uất ức.
Tôi sợ những cuộc điện thoại lúc nửa đêmTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Ở tuổi trung niên, nỗi lo của người phụ nữ không còn là những bộn bề cơm áo gạo tiền như thuở trước. Thay vào đó là những trăn trở về cha mẹ già, con cái trưởng thành và sức khỏe của những người thân yêu. Có lẽ vì thế mà với nhiều người, tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm khuya luôn mang theo một nỗi bất an khó gọi thành tên.
Góp tiền xây nhà ở chung sau nghỉ hưu, 3 chị em tôi từ người thân trở thành người dưngTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ sau vài tháng thi công, giấc mơ an hưởng tuổi già của ba chị em tôi nhanh chóng tan vỡ.
Gửi con đi du lich cùng ông bà nhưng không góp tiền, chị chồng "thẹn quá hóa giận" khi em dâu gửi hóa đơnTâm sự - 1 ngày trước
Một chuyến đi tưởng là dịp cả nhà quây quần bên nhau lại trở thành nguyên nhân khiến chị em trong nhà nhìn nhau bằng ánh mắt đầy khó chịu. Chỉ vì một đứa trẻ đi cùng, mọi chuyện bỗng rẽ sang hướng không ai ngờ tới.
Nghe lời người thân bán nhà về quê khởi nghiệp, 1 năm sau tôi phải đóng cửa trong nước mắtTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Quyết định bán tài sản lớn nhất của gia đình để về quê khởi nghiệp, nhưng chỉ sau một năm vận hành, tôi buộc phải thanh lý toàn bộ nhà hàng vì thua lỗ nặng nề.
Mấy chục năm sống vì gia đình, đến khi sống cho mình, tôi lại bị bàn tánTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Khi con cái trưởng thành và cuộc sống bớt đi những lo toan thường nhật, nhiều phụ nữ tuổi trung niên bắt đầu học cách quan tâm đến chính mình. Nhưng giữa những niềm vui mới tìm lại được, đôi khi họ vẫn phải đối diện với những ánh nhìn, lời nhận xét và cả những băn khoăn trong lòng...
Lương hưu không cao, tuổi già của tôi vẫn đủ đầy nhờ cách tính toán khôn ngoanTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Tuổi già, tôi đã tìm được cách sống độc lập, thoải mái, không làm phiền con cái mà chi phí sinh hoạt chỉ bằng một phần nhỏ so với thuê người chăm sóc chuyên nghiệp.
Nhường đất thừa kế cho em trai: Tự quyết định không hỏi ý kiến vợ, nhiều năm sau, tôi day dứt không yênTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Mỗi lần áp lực tiền bạc đè nặng, vợ tôi lại nhắc đến quyết định nhường đất năm xưa khiến tôi cảm thấy bị dồn vào góc tường.
Tôi đã nghỉ hưu nhưng vẫn không dám nghỉ làmTâm sự
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, điều tôi mong nhất là vẫn có thể tự lo được cho bản thân trong khả năng của mình. Bởi tôi biết, tuổi già đôi khi chỉ cần một lần đau ốm cũng đủ khiến những khoản tiết kiệm tích góp bấy lâu vơi đi rất nhanh.