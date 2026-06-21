Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

4 con giáp nữ yêu bằng cả trái tim nhưng thường nhận về tổn thương

Chủ nhật, 15:46 21/06/2026 | Gia đình
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo tử vi, một số con giáp nữ thường phải trải qua nhiều thử thách trong chuyện tình cảm trước khi tìm được người thực sự phù hợp.

Con giáp Sửu: Mạnh mẽ quá mức khiến tình yêu xa cách

4 con giáp nữ yêu bằng cả trái tim nhưng thường nhận về tổn thương - Ảnh 1.

Chính sự độc lập quá mức của nữ tuổi Sửu lại trở thành rào cản trong các mối quan hệ tình cảm. Ảnh minh họa

Con giáp nữ tuổi Sửu là kiểu người sống chân thành, chăm chỉ và luôn nỗ lực tự mình vượt qua khó khăn. 

Họ không thích làm phiền người khác nên thường giấu kín cảm xúc thật, kể cả với những người thân thiết nhất.

Chính sự độc lập quá mức này lại trở thành rào cản trong các mối quan hệ tình cảm. Người tuổi Sửu thường khiến đối phương có cảm giác họ không thực sự cần ai bên cạnh.

Khi những tâm sự, áp lực và suy nghĩ đều được giữ trong lòng, khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn mà chính họ cũng không nhận ra.

Bên cạnh đó, đây còn là con giáp luôn đặt công việc và trách nhiệm lên hàng đầu. Họ dành phần lớn thời gian để xây dựng sự nghiệp, chăm lo cuộc sống mà vô tình xem nhẹ chuyện yêu đương.

Vì thế, đường tình duyên của nữ tuổi Sửu thường xuất hiện nhiều thử thách trước khi họ học được cách mở lòng và chia sẻ nhiều hơn.

Con giáp Mão: Quá hiền lành nên thường chịu thiệt trong tình yêu

4 con giáp nữ yêu bằng cả trái tim nhưng thường nhận về tổn thương - Ảnh 2.

Trong tình yêu, nữ tuổi Mão ít khi tranh giành hay thể hiện mong muốn sở hữu. Ảnh minh họa

Trong số các con giáp nữ dễ lận đận chuyện tình cảm, Mão là cái tên khá quen thuộc. Họ là những người sống tình cảm, tử tế và luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho bản thân.

Tuy nhiên, sự tốt bụng đôi khi lại khiến người tuổi Mão trở nên thiếu quyết đoán. Khi đứng trước những lựa chọn quan trọng, họ thường chần chừ và dễ bỏ lỡ cơ hội.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến công việc mà còn tác động trực tiếp đến chuyện tình cảm.

Trong tình yêu, nữ tuổi Mão ít khi tranh giành hay thể hiện mong muốn sở hữu. Chỉ cần xuất hiện người thứ ba hoặc một chút trở ngại, họ thường chọn cách lùi bước thay vì đấu tranh cho hạnh phúc của mình.

Sự hy sinh âm thầm ấy đôi khi bị đối phương hiểu nhầm là thiếu quan tâm hoặc không đủ yêu thương.

Muốn cải thiện vận trình tình cảm, con giáp này cần học cách bày tỏ cảm xúc, mạnh dạn nói lên suy nghĩ của bản thân và chủ động hơn trong các mối quan hệ.

Con giáp Thìn: Cá tính mạnh khiến tình duyên đến muộn

4 con giáp nữ yêu bằng cả trái tim nhưng thường nhận về tổn thương - Ảnh 3.

Hành trình tình cảm của con giáp Thìn thường không mấy suôn sẻ. Ảnh minh họa

Nữ tuổi Thìn thường sở hữu cá tính độc lập và bản lĩnh hơn người. Họ không thích dựa dẫm vào bất kỳ ai, kể cả khi đang yêu. Với họ, tình yêu là sự đồng hành bình đẳng giữa hai người chứ không phải mối quan hệ phụ thuộc.

Chính quan điểm sống hiện đại và mạnh mẽ ấy khiến nhiều người khó thấu hiểu. Khi còn trẻ, không phải ai cũng đủ trưởng thành để nhận ra giá trị của một người phụ nữ độc lập và có chính kiến.

Bởi vậy, hành trình tình cảm của con giáp Thìn thường không mấy suôn sẻ. Họ có thể trải qua nhiều lần tổn thương, thất vọng trước khi gặp được người thực sự biết trân trọng và đồng hành cùng mình.

Dù tình duyên đến muộn, nhưng khi tìm được đúng người, nữ tuổi Thìn lại có cơ hội xây dựng mối quan hệ bền vững và hạnh phúc lâu dài.

Con giáp Mùi: Dễ rung động trước những người không phù hợp

4 con giáp nữ yêu bằng cả trái tim nhưng thường nhận về tổn thương - Ảnh 4.

Vì mãi theo đuổi hình mẫu không phù hợp, nữ tuổi Mùi dễ rơi vào vòng lặp của những cuộc tình dang dở và nhiều tiếc nuối. Ảnh minh họa

Mùi là con giáp nữ có trái tim nhạy cảm, giàu cảm xúc và luôn mong muốn được yêu thương, chăm sóc. Họ có lòng tự trọng cao, thích được quan tâm và chiều chuộng trong các mối quan hệ.

Thế nhưng, nghịch lý là người tuổi Mùi lại thường bị thu hút bởi những mẫu người phóng khoáng, thích tự do và khó ổn định. Những đối tượng này thường không đáp ứng được nhu cầu về sự quan tâm và gắn bó mà họ mong muốn.

Trong khi đó, những người thực lòng yêu thương và sẵn sàng mang lại cho họ cảm giác an toàn lại thường bị bỏ qua.

Vì mãi theo đuổi hình mẫu không phù hợp, nữ tuổi Mùi dễ rơi vào vòng lặp của những cuộc tình dang dở và nhiều tiếc nuối.

Nếu biết nhìn nhận thực tế hơn và trân trọng những người chân thành bên cạnh, con giáp này hoàn toàn có thể thay đổi vận trình tình duyên của mình trong tương lai.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

4 con giáp nữ yêu bằng cả trái tim nhưng thường nhận về tổn thương - Ảnh 5.4 con giáp đeo vàng là 'trúng vía': Tài lộc tăng vọt, vận may bủa vây

GĐXH - Một số con giáp được cho là đặc biệt phù hợp với kim khí này, giúp gia tăng năng lượng tích cực, hỗ trợ công việc và cuộc sống thuận lợi hơn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Top con giáp nam yêu gia đình nhất: Tan làm là về nhà với vợ con

Top con giáp nam yêu gia đình nhất: Tan làm là về nhà với vợ con

Người giàu có và người nghèo khác nhau ở 3 tư duy này, khoảng cách ngày càng lớn theo tuổi tác

Người giàu có và người nghèo khác nhau ở 3 tư duy này, khoảng cách ngày càng lớn theo tuổi tác

Về già mới thấm: Muốn an nhàn cuối đời, đừng đặt hết hy vọng vào con cháu

Về già mới thấm: Muốn an nhàn cuối đời, đừng đặt hết hy vọng vào con cháu

4 cú sốc lớn nhất sau khi nghỉ hưu khiến tôi mất ngủ nhiều đêm

4 cú sốc lớn nhất sau khi nghỉ hưu khiến tôi mất ngủ nhiều đêm

Những cung hoàng đạo càng độc thân càng giàu: Yêu vào là tiền bạc 'đội nón ra đi'

Những cung hoàng đạo càng độc thân càng giàu: Yêu vào là tiền bạc 'đội nón ra đi'

Cùng chuyên mục

Dễ bị xui xẻo đeo bám nhất thời gian tới gọi tên 4 cung hoàng đạo

Dễ bị xui xẻo đeo bám nhất thời gian tới gọi tên 4 cung hoàng đạo

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Với một số cung hoàng đạo, giai đoạn sắp tới có thể xuất hiện nhiều thử thách liên quan đến công việc, tài chính, sức khỏe hoặc chuyện tình cảm.

Người phụ nữ nhập viện sau khi bị chồng phát hiện chuyện ngoại tình

Người phụ nữ nhập viện sau khi bị chồng phát hiện chuyện ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

GĐXH - Vụ việc khiến dư luận địa phương bàng hoàng và một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy nguy hiểm từ chuyện ngoại tình.

Nghỉ ốm 1 tuần ở nhà, tôi mới phát hiện bí mật khiến mẹ chồng phải lặng lẽ quét sân 4 lần mỗi ngày

Nghỉ ốm 1 tuần ở nhà, tôi mới phát hiện bí mật khiến mẹ chồng phải lặng lẽ quét sân 4 lần mỗi ngày

Gia đình - 10 giờ trước

Không hiểu sao lúc ấy tôi thấy cay cay sống mũi.

Người khôn ngoan trước tuổi nghỉ hưu đều giữ lại 2 'lá chắn': Càng về già càng an nhàn

Người khôn ngoan trước tuổi nghỉ hưu đều giữ lại 2 'lá chắn': Càng về già càng an nhàn

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Thực tế cuộc sống cho thấy điều quan trọng nhất để về già bình yên không nằm ở việc con cái thành đạt đến đâu, mà nằm ở sự chuẩn bị của chính mình từ sớm.

Chồng vừa mất, người cháu xuất hiện như ân nhân rồi cuỗm sạch tiền dưỡng già của tôi

Chồng vừa mất, người cháu xuất hiện như ân nhân rồi cuỗm sạch tiền dưỡng già của tôi

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Sau tuổi 65, vợ chồng tôi thống nhất một điều: Ai ở lại cũng phải ghi nhớ 3 nguyên tắc để bảo vệ tuổi già.

5 nơi người cao tuổi nên tránh lui tới: Càng đi nhiều càng dễ gặp rắc rối, ảnh hưởng sức khỏe và tinh thần

5 nơi người cao tuổi nên tránh lui tới: Càng đi nhiều càng dễ gặp rắc rối, ảnh hưởng sức khỏe và tinh thần

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Khi bước vào giai đoạn nghỉ hưu, con người có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm mà sức khỏe thể chất và tinh thần bắt đầu có nhiều thay đổi, đòi hỏi sự lựa chọn môi trường sống và sinh hoạt phù hợp hơn. Theo các chuyên gia, việc thường xuyên lui tới một số địa điểm không phù hợp có thể khiến người cao tuổi đối mặt với rủi ro về sức khỏe, tài chính và tâm lý. Dưới đây là 5 nơi người cao tuổi nên hạn chế đến để giữ cuộc sống an yên và ổn định hơn.

Top con giáp nam yêu gia đình nhất: Tan làm là về nhà với vợ con

Top con giáp nam yêu gia đình nhất: Tan làm là về nhà với vợ con

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp nam nổi tiếng sống tình cảm, đề cao trách nhiệm và luôn xem tổ ấm là ưu tiên số một.

Về già mới thấm: 4 cách đối xử với con rể quyết định sự êm ấm của cả gia đình

Về già mới thấm: 4 cách đối xử với con rể quyết định sự êm ấm của cả gia đình

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong đời sống gia đình, mối quan hệ giữa cha mẹ và con rể luôn cần sự tinh tế. Không phải khoảng cách hay tiền bạc, mà chính cách ứng xử mới là yếu tố giữ cho gia đình yên ấm.

Những cung hoàng đạo càng độc thân càng giàu: Yêu vào là tiền bạc 'đội nón ra đi'

Những cung hoàng đạo càng độc thân càng giàu: Yêu vào là tiền bạc 'đội nón ra đi'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Khi còn độc thân, những người thuộc các cung hoàng đạo này lại có xu hướng tập trung toàn lực cho công việc và tài chính, từ đó dễ đạt được thành công đáng ngưỡng mộ.

Người giàu có và người nghèo khác nhau ở 3 tư duy này, khoảng cách ngày càng lớn theo tuổi tác

Người giàu có và người nghèo khác nhau ở 3 tư duy này, khoảng cách ngày càng lớn theo tuổi tác

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người luôn mong muốn có cuộc sống giàu có nhưng lại chưa thực sự hiểu điều gì tạo nên khoảng cách giữa người thành công và số đông còn lại.

Xem nhiều

Top con giáp nam yêu gia đình nhất: Tan làm là về nhà với vợ con

Top con giáp nam yêu gia đình nhất: Tan làm là về nhà với vợ con

Gia đình

GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp nam nổi tiếng sống tình cảm, đề cao trách nhiệm và luôn xem tổ ấm là ưu tiên số một.

Chồng cũ cay cú 'tặng' vợ cũ video nhạy cảm ngay lễ cưới

Chồng cũ cay cú 'tặng' vợ cũ video nhạy cảm ngay lễ cưới

Chuyện vợ chồng
3 phẩm chất của người phụ nữ có ảnh hưởng tích cực đến tương lai con cái, gia đình nào cũng nên trân trọng

3 phẩm chất của người phụ nữ có ảnh hưởng tích cực đến tương lai con cái, gia đình nào cũng nên trân trọng

Nuôi dạy con
Những con giáp nữ được lòng gia đình chồng

Những con giáp nữ được lòng gia đình chồng

Gia đình
Dù vợ tốt hay không, đàn ông vẫn nên giữ 2 điều này: Đừng để hôn nhân đổ vỡ mới hiểu đã quá muộn

Dù vợ tốt hay không, đàn ông vẫn nên giữ 2 điều này: Đừng để hôn nhân đổ vỡ mới hiểu đã quá muộn

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top