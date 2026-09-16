Đời thực bình dị của NSƯT mang quân hàm Trung tá vừa gây sốt trong phim 'Lửa trắng'

Thứ tư, 10:30 16/09/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - NSƯT Hồ Phong mới đây vào vai Lão Công trong phim "Lửa trắng". Nếu trên phim là ông trùm thì đời thực của nam diễn viên mang quân hàm Trung tá Công an nhân dân lại rất bình dị.

Đời thực bình dị của NSƯT Hồ Phong mang quân hàm Trung tá vừa gây sốt trong phim 'Lửa trắng' - Ảnh 1.Đại tá Nguyễn Đức Tuấn: Phim 'Lửa trắng' mới phản ánh một phần rất nhỏ so với thực tế khốc liệt của ma túy

GĐXH - Bộ phim Lửa trắng chỉ còn 4 tập nữa là kết thúc, dù khẳng định phim "vượt kỳ vọng" nhưng Đại tá Nguyễn Đức Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) cho rằng cuộc chiến chống ma túy ngoài đời thực còn tàn khốc và cam go hơn gấp nhiều lần so với những gì mà phim phản ánh.

Đời thực bình dị của NSƯT Hồ Phong mang quân hàm Trung tá vừa gây sốt trong phim 'Lửa trắng' - Ảnh 2.

Trong dự án phim "Lửa trắng" của VFC, NSƯT Hồ Phong tiếp tục đảm nhận một vai diễn gai góc – lão Công, là trùm ma túy khét tiếng. Đây là dạng vai không còn xa lạ với nam nghệ sĩ khi trước đó anh từng ghi dấu ấn qua hàng loạt nhân vật phản diện, xã hội đen.

Đời thực bình dị của NSƯT Hồ Phong mang quân hàm Trung tá vừa gây sốt trong phim 'Lửa trắng' - Ảnh 3.

Tuy nhiên, chia sẻ tại buổi ra mắt phim, NSƯT Hồ Phong cho biết, đây lại là một trong những vai diễn khiến anh cảm thấy áp lực và lo lắng nhất. "Tôi thực sự sợ khi nhận vai diễn này. Chúng tôi là diễn viên, có thể học hỏi qua sách vở, tư liệu, quan sát từ thực tế hoặc các kênh thông tin khác nhưng chưa từng được trải nghiệm những tình huống cụ thể như nhân vật trong phim. Chính vì thế, để thể hiện được chiều sâu nội tâm và những gì biên kịch, đạo diễn muốn truyền tải là điều rất khó", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Đời thực bình dị của NSƯT Hồ Phong mang quân hàm Trung tá vừa gây sốt trong phim 'Lửa trắng' - Ảnh 4.

Dù đã có nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất, NSƯT Hồ Phong vẫn không dám khẳng định, vai diễn sẽ tạo được dấu ấn mạnh mẽ với khán giả.

Đời thực bình dị của NSƯT Hồ Phong mang quân hàm Trung tá vừa gây sốt trong phim 'Lửa trắng' - Ảnh 5.

Một điều thú vị ở NSƯT Hồ Phong là dù thường xuyên đảm nhận các vai phản diện, xã hội đen hay ông trùm quyền lực trên màn ảnh, ngoài đời anh lại là người điềm đạm, ít nói và sống chuẩn mực của một chiến sĩ công an mang quân hàm Trung tá. Trả lời câu hỏi về sự đối lập giữa con người thật và các nhân vật mình đảm nhận, nam nghệ sĩ thẳng thắn bày tỏ: "Bản thân tôi là một chiến sĩ Công an nhân dân. Để được phục vụ trong lực lượng thì mỗi cá nhân đều phải đáp ứng những tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt về phẩm chất, đạo đức và lý lịch".

Đời thực bình dị của NSƯT Hồ Phong mang quân hàm Trung tá vừa gây sốt trong phim 'Lửa trắng' - Ảnh 6.

Theo anh, việc hóa thân thành các nhân vật phản diện đơn giản là yêu cầu nghề nghiệp. Đó là công việc mà người diễn viên phải nghiên cứu, học hỏi và tích lũy vốn sống để hoàn thành tốt nhất.

Đời thực bình dị của NSƯT Hồ Phong mang quân hàm Trung tá vừa gây sốt trong phim 'Lửa trắng' - Ảnh 8.

NSƯT Hồ Phong có vợ và 2 con trai ngoan ngoãn, đáng yêu. Nếu trên phim, anh là ông trùm thì ngoài đời nam NSƯT tự nhận là "thiên thần". Anh tâm sự với GĐ&XH: "Ở nhà, tôi là "thiên thần" của các con. Các con tôi rất quấn bố. Tuy nhiên, tôi cũng khá nghiêm khắc. Tôi luôn muốn các con có kỷ luật trong mọi việc. Với tôi, yêu con không có nghĩa là phải chiều con bằng được".

Đời thực bình dị của NSƯT Hồ Phong mang quân hàm Trung tá vừa gây sốt trong phim 'Lửa trắng' - Ảnh 9.

Ở tuổi ngoài 50, NSƯT Hồ Phong có cuộc sống bình dị và nhẹ nhàng bên tổ ấm nhỏ. Điều khiến nam NSƯT hạnh phúc chính là được sự động viên của bà xã. Anh làm nghề không bị áp lực bởi vì có hậu phương vững mạnh. NSƯT Hồ Phong tâm sự: "Tôi làm nghề mình yêu thích chứ không làm kinh doanh nên không đặt nặng vấn đề kiếm nhiều tiền từ các dự án phim". Nhờ sự ủng hộ từ gia đình, nam nghệ sĩ sinh năm 1972 mới theo sự nghiệp diễn xuất được dài hơi và có thành quả như ngày hôm nay.

NSƯT Hồ Phong sinh năm 1972 tại Quảng Ninh, là một diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt, đặc biệt nổi tiếng với các vai phản diện, giang hồ hoặc những nhân vật có cá tính mạnh.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Hồ Phong ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như: Cảnh sát hình sự, Đất và Người, Khi đàn chim trở về và Bí mật tam giác vàng.

Năm 2019, Hồ Phong được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) nhằm ghi nhận những đóng góp của anh cho nghệ thuật nước nhà.

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