Đời thực bình dị của NSƯT mang quân hàm Trung tá vừa gây sốt trong phim 'Lửa trắng'

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NSƯT Hồ Phong sinh năm 1972 tại Quảng Ninh, là một diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt, đặc biệt nổi tiếng với các vai phản diện, giang hồ hoặc những nhân vật có cá tính mạnh.
Trong sự nghiệp diễn xuất, Hồ Phong ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như: Cảnh sát hình sự, Đất và Người, Khi đàn chim trở về và Bí mật tam giác vàng.
Năm 2019, Hồ Phong được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) nhằm ghi nhận những đóng góp của anh cho nghệ thuật nước nhà.
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