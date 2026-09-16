Mẹ MC Mai Ngọc gây chú ý

14 giờ trước

GĐXH - "Bạn bè cũng thường hỏi bí quyết trẻ lâu, thì tôi bảo là vì... sống một mình! Nói vui vậy thôi nhưng quả thật, tôi một mình đã lâu, chỉ xoay quanh công việc, không có ai để giận hờn, không có ai để cãi cọ,... Dĩ nhiên cũng có lúc buồn, có lúc cô đơn chứ. Mình là con người mà. Nhưng đó mới là cuộc sống", nghệ sĩ Kiều Chinh chia sẻ ở tuổi 89.