Mẹ MC Mai Ngọc gây chú ý

Thứ tư, 09:02 16/09/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Bà Xuân - mẹ ruột MC Mai Ngọc mới đây gây chú ý với vẻ đẹp mặn mà dù đã ở tuổi U60 và lên chức bà ngoại.

Bà Xuân - mẹ ruột MC Mai Ngọc gây chú ý - Ảnh 1.MC Mai Ngọc khéo léo khoe ảnh ông xã trong chuyến du lịch Hạ Long

GĐXH - Chồng MC Mai Ngọc hiếm hoi lộ diện khi đưa vợ đi Hạ Long kỷ niệm chuyến du lịch đầu tiên của con trai 16 tháng tuổi. Bé Panda cũng khiến fan thích thú với những khoảnh khắc đáng yêu.

Bà Xuân - mẹ ruột MC Mai Ngọc gây chú ý - Ảnh 1.

MC Mai Ngọc gây chú ý khi đăng tải hình ảnh kỷ niệm cùng mẹ ruột trong chuyến nghỉ dưỡng mới đây. Cô cho biết: "Mẹ và con gái! Nhìn ảnh là biết xinh do đâu các bác nhỉ".

Bà Xuân - mẹ ruột MC Mai Ngọc gây chú ý - Ảnh 2.

Mai Ngọc và mẹ đẻ là bà Xuân diện đầm trắng ton sur ton khoe sắc vóc tuổi U40 và U60.

Bà Xuân - mẹ ruột MC Mai Ngọc gây chú ý - Ảnh 3.

Ngay dưới bài đăng nhiều người trầm trồ ngoại hình trẻ trung, gương mặt phúc hậu của mẹ MC Mai Ngọc: “Không chỉ con gái xinh, mà mẹ cũng đẹp mặn mà quá"; "Giờ thì hiểu vì sao Mai Ngọc lại ‘đẹp chuẩn quý cô Hà Nội’ thế này; "Đúng là nhan sắc di truyền, từ mẹ đến con đều cuốn hút";...

Bà Xuân - mẹ ruột MC Mai Ngọc gây chú ý - Ảnh 4.

Mẹ ruột Mai Ngọc là người phụ nữ bình dị, kín tiếng nhưng hết lòng yêu thương con cái.

Bà Xuân - mẹ ruột MC Mai Ngọc gây chú ý - Ảnh 5.
Bà Xuân - mẹ ruột MC Mai Ngọc gây chú ý - Ảnh 6.

Mai Ngọc thừa nhận cô thừa hưởng và ảnh hưởng nhiều từ mẹ. Mỗi lần nhắc đến mẹ, Mai Ngọc luôn dành những lời hết mực biết ơn, nể phục và kính mến. 

Bà Xuân - mẹ ruột MC Mai Ngọc gây chú ý - Ảnh 7.

Mai Ngọc sinh năm 1990 tại Hà Nội, tốt nghiệp khoa Báo ảnh – Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sau khi đổ vỡ hôn nhân lần 1, Mai Ngọc kết hôn với doanh nhân Quốc Thắng vào cuối năm 2024 và có con trai đầu lòng tháng 4/2025. Từ khi có bầu, cô gác lại công việc biên tập viên ở VTV để dành toàn bộ thời gian chăm sóc tổ ấm.

 

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