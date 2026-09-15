Bé gái 11 tuổi - học trò đặc biệt của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là ai?

Con trai nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 14 tuổi đã chững chạc, thừa hưởng vóc dáng của bố GĐXH - Bé Pu - con trai nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mới 14 tuổi nhưng đã chững chạc và luôn là nguồn cảm hứng của bố.

11 tuổi với những thành tích nổi bật

Trong chương trình, cô bé thể hiện ca khúc "Cha và con gái" đầy cảm xúc và nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả. Rất nhiều người tò mò về danh tính của cô bé đặc biệt được nam "nhạc sĩ tỷ view" dìu dắt.

Bé Chiêu Thư bên người thầy là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Được biết, bé gái là Chiêu Thư (tên thật là Hán Yu Triệu Vy) sinh năm 2015 mang trong mình 2 dòng máu Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam. Cô bé có năng khiếu ca múa từ rất sớm. Chiêu Thư giành quán quân Tinh hoa Nhí Việt Nam – Phiên bản Ngôi sao nhí 2025. Đây là cột mốc khẳng định tài năng âm nhạc và bản lĩnh sân khấu vượt trội của cô bé

Chia sẻ với chúng tôi, chị Khuyên (mẹ của Chiêu Thư) cho biết, từ nhỏ, cô bé đã bộc lộ niềm yêu thích với ca hát, nhảy múa.

Dù mới 11 tuổi, bé đã có nhiều năm theo đuổi nghệ thuật, đồng thời thử sức ở nhiều lĩnh vực như: ca hát, múa, dancesport, mẫu nhí và giành được nhiều giải thưởng cao tại các cuộc thi dành cho tài năng nhí.

Chiêu Thư tham gia rất nhiều chương trình tài năng nhí và giành được nhiều giải thưởng cao

Nhận thấy con có năng khiếu cũng như hứng thú với nghệ thuật, gia đình tạo điều kiện để Chiêu Thư tham gia các lớp năng khiếu tại quê nhà.

Ban đầu, Chiêu Thư dành nhiều thời gian để học múa và nhảy. Tuy nhiên, trong quá trình học và biểu diễn, cô bé dần nhận ra, bản thân cũng rất có năng khiếu ca hát.

"Trong quá trình tập luyện và tiếp xúc với âm nhạc, con thấy bản thân mình có năng khiếu ca hát. Âm nhạc giúp con thể hiện trọn vẹn cảm xúc hơn khi con nhảy, múa", Chiêu Thư chia sẻ.

Hiện tại, mỗi ngày, cô bé dành khoảng 3 tiếng cho việc học và rèn luyện năng khiếu. Chiêu Thư cũng tham gia các cuộc thi về dancesport, biểu diễn sân khấu và những chương trình dành cho thiếu nhi.

Việc theo đuổi nhiều bộ môn đòi hỏi cô bé phải duy trì lịch tập luyện tương đối đều đặn. Với Chiêu Thư, mỗi lĩnh vực mang đến một kỹ năng khác nhau, đồng thời giúp cô bé có thêm kinh nghiệm khi đứng trên sân khấu.

Trong quá trình tham gia các cuộc thi, chương trình biểu diễn tại Việt Nam, chị Khuyên luôn đồng hành cùng con, hỗ trợ và khuyến khích con theo đuổi ước mơ của mình.

Cơ duyên đặc biệt với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Việc trở thành học trò của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đến với Chiêu Thư từ sự yêu thích âm nhạc của cô bé.

Chiêu Thư cho biết, bé đặc biệt yêu thích những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bởi các ca khúc của nam nhạc sĩ thường có nội dung gần gũi, giàu cảm xúc.

Chiêu Thư thích nhất ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

"Con rất thích những ca khúc của chú Chung, rất nhiều cảm xúc và ý nghĩa, đặc biệt là bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Đây cũng là ca khúc con biểu diễn ở rất nhiều chương trình lớn", Chiêu Thư nói.

Sự yêu mến dành cho các sáng tác của Nguyễn Văn Chung cũng là lý do mẹ và Chiêu Thư tìm đến nam nhạc sĩ, mong muốn cô bé có thêm người hướng dẫn trong quá trình phát triển năng khiếu nghệ thuật.

"Càng có cơ hội tiếp xúc với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, con càng quý trọng thầy bởi sự ân cần, tử tế. Và cũng nhờ thầy, con mới có thêm nhiều cơ hội để tiếp cận sâu hơn với âm nhạc, đặc biệt là cách xử lý cảm xúc và truyền tải nội dung của một ca khúc", Chiêu Thư bày tỏ.

Muốn trở thành nghệ sĩ đa năng

Không chỉ ca hát và nhảy múa, thời trang, Chiêu Thư còn có nhiều sở thích khác ngoài sân khấu. Cô bé đặc biệt yêu thích vẽ tranh, làm MC.

Chiêu Thư vẫn ưu tiên việc học tập của bản thân ở trường.

Ở nhà, Chiêu Thư thường dành thời gian vẽ những bộ váy theo trí tưởng tượng hoặc sáng tạo các nhân vật riêng. Cô bé cũng thích cầm micro đồ chơi để tự dẫn chương trình, giới thiệu các tiết mục như một MC thực thụ.

Sau những thành tích đạt được, Chiêu Thư không đặt mục tiêu dừng lại ở một lĩnh vực duy nhất. "Con hiểu rằng sau một thành tựu sẽ là cú bật để bản thân cố gắng nhiều hơn", Chiêu Thư chia sẻ khi được hỏi về dự định sau những thành công trong các cuộc thi.

Theo Chiêu Thư, trước mắt cô bé vẫn ưu tiên việc học văn hóa tại trường. Bên cạnh đó, bé muốn phát triển những lĩnh vực đang theo đuổi như: ca hát, nhảy múa, MC và hoạt động thời trang.

"Con hy vọng mình có thể trở thành một nghệ sĩ đa tài, có thể nhảy, hát, làm người mẫu, dẫn chương trình và cả diễn xuất nữa", cô bé nói.

Cô bé mong muốn trở thành một nghệ sĩ đa năng

Với Chiêu Thư, việc theo đuổi nhiều bộ môn nghệ thuật không chỉ nhằm hướng tới danh hiệu hay sự xuất hiện trên sân khấu. Cô bé cho rằng, mỗi lĩnh vực mang lại một kỹ năng và góc nhìn khác nhau về nghệ thuật.

"Con nghĩ mỗi lĩnh vực sẽ giúp mình học thêm kỹ năng mới và hiểu nghệ thuật theo nhiều cách khác nhau. Quan trọng là vẫn giữ tình yêu với nghệ thuật, mang đến những giá trị tốt đẹp cho mọi người", Chiêu Thư bày tỏ.