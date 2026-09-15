Bản sắc 2026: Lan tỏa văn hóa Việt bằng ngôn ngữ của thời đại số

Sáng 15/9 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) phát động chương trình "Bản sắc" năm 2026. Đây là cuộc thi nhằm tìm hiểu về Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa.

Cuộc thi là sân chơi trực tuyến kết hợp văn hóa, truyền thông số và trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam bằng ngôn ngữ của thời đại số. Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ VH-TT&DL tổ chức.

Tại buổi họp, ông Dương Thế Lương, Phó Tổng Giám đốc VTC cho biết văn hóa không chỉ nằm trong bảo tàng, di tích, di sản hay những trang sách, mà cần được sống và hiện diện gần gũi, sinh động trên không gian mạng – nơi người dân, đặc biệt là giới trẻ, dành nhiều thời gian mỗi ngày. Đây cũng là điểm khác biệt của "Bản Sắc", khi kết hợp nội dung văn hóa với các phương thức truyền thông số hiện đại.

Ông Dương Thế Lương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC phát biểu tại lễ phát động cuộc thi. Ảnh: Xuân Minh

Các đại biểu bấm nút phát động chương trình "Bản sắc" năm 2026.

"Chúng tôi mong muốn tạo ra những sân chơi mới để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Gen Z, có thể chủ động tìm hiểu, chia sẻ và lan tỏa những câu chuyện về lịch sử, nghệ thuật, di sản và con người Việt Nam theo đúng ngôn ngữ và góc nhìn của chính mình", ông Dương Thế Lương chia sẻ.

Năm nay, cuộc thi gồm hai hoạt động chính. Cuộc thi sáng tác video ngắn "Kết nối Bản sắc" khuyến khích người tham gia sử dụng AI và các công nghệ số để kể những câu chuyện về văn hóa theo cách riêng. Công nghệ được kỳ vọng trở thành công cụ giúp những câu chuyện văn hóa lan tỏa rộng hơn, song vẫn phải bảo đảm tính chính xác, trung thực và tuân thủ thể lệ.

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Hiểu biết Bản sắc" là sân chơi tương tác giúp người tham gia tiếp cận, bổ sung kiến thức về chính sách, lịch sử, văn hóa, di sản, nghệ thuật, du lịch và con người Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, Bản sắc 2026 nhằm góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Ông Dương Thế Lương kỳ vọng, nếu được cộng đồng đón nhận, "Bản sắc" sẽ từng bước trở thành một kho dữ liệu số về văn hóa do chính cộng đồng cùng xây dựng, qua đó giúp mỗi người hiểu hơn về văn hóa dân tộc và góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Việt Nam ra thế giới.

Ông Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Bộ VH-TT&DL nhấn mạnh điểm mới của "Bản sắc 2026" là chương trình chấp nhận và khuyến khích thí sinh ứng dụng AI trong quá trình sáng tạo, qua đó tìm kiếm những phương thức mới để lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam trên không gian số. Những chất liệu tưởng chừng quen thuộc như di sản, lễ hội, ẩm thực, trang phục truyền thống hay những câu chuyện đời thường trở thành các tác phẩm mới mẻ, giàu cá tính và gần gũi với giới trẻ.

Chương trình chào đón tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam – không giới hạn độ tuổi, giới tính hay nghề nghiệp. Lễ trao giải dự kiến diễn ra trong tháng 11/2026. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 100 triệu đồng.