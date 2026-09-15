Tin sao 15/9: Chi Pu tái xuất màn ảnh với 'Chị chị Em em 3', Hoa hậu Trần Tiểu Vy hóa cô dâu gợi cảm
GĐXH - Chi Pu góp mặt trong dàn nữ chính của “Chị chị Em em 3”, trong khi đó Hoa hậu Trần Tiểu Vy gây chú ý với hình ảnh cô dâu xinh đẹp, quyến rũ.
Mỹ nhân một thời Kiều Chinh ở tuổi 89: 'Tôi trẻ lâu vì... sống một mình'Giải trí -
GĐXH - "Bạn bè cũng thường hỏi bí quyết trẻ lâu, thì tôi bảo là vì... sống một mình! Nói vui vậy thôi nhưng quả thật, tôi một mình đã lâu, chỉ xoay quanh công việc, không có ai để giận hờn, không có ai để cãi cọ,... Dĩ nhiên cũng có lúc buồn, có lúc cô đơn chứ. Mình là con người mà. Nhưng đó mới là cuộc sống", nghệ sĩ Kiều Chinh chia sẻ ở tuổi 89.
Nam Em tuổi 30: 'Bạn có gia đình, có người ôm khi ngã, còn tôi vẫn một mình’Giải trí -
GĐXH - Động thái mới nhất của Nam Em trên trang cá nhân đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.
Vừa xuất hiện tại Bình Hòa, Bình 'bốp' đã gây sự với ChơnXem - nghe - đọc -
GĐXH - Bình "bốp" đã có mặt tại Bình Hòa, sự xuất hiện này cho thấy đây là nhân vật bí hiểm và từng xảy ra nhiều hiềm khích với Chơn.
Bé gái 11 tuổi - học trò đặc biệt của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là ai?Giải trí -
GĐXH - Trong chương trình Vũ trụ Fandom phát sóng trên VTV3, một bé gái xinh xắn được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung giới thiệu với khán giả là học trò của anh.
Bản sắc 2026: Lan tỏa văn hóa Việt bằng ngôn ngữ của thời đại sốXem - nghe - đọc -
GĐXH - “Bản sắc 2026" chính thức được phát động sáng 15/9. Đây là sân chơi trực tuyến kết hợp văn hóa, truyền thông số và trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam bằng ngôn ngữ của thời đại số.
BTV Hoài Anh cách đây 20 nămGiải trí -
GĐXH - BTV Hoài Anh mới đây đã chia sẻ hình ảnh khi đi dẫn chương trình cách đây 20 năm của mình. Hình ảnh ở tuổi 26 của nữ BTV nhận được nhiều lời khen từ khán giả.
Tùng lộ rõ mưu đồ biến Khánh thành kẻ xấu trong mắt PhươngXem - nghe - đọc -
GĐXH - Khi bị Tùng buông lời kích bác, Khánh đã không giữ được bình tĩnh túm cổ áo Tùng ngay trước mặt các bạn.
Sau 10 năm ồn ào chuyện tình cảm với Trường Giang, Quế Vân cảm thán: 'Từng chờ một lời xin lỗi'Giải trí -
GĐXH - Quế Vân năm 2016 từng chia sẻ trên trang cá nhân chuyện tình cảm với Trường Giang. Sau 10 năm khi nam danh hài lên tiếng xin lỗi, Quế Vân cảm thấy "nhẹ lòng" hơn để khép lại mọi chuyện.
Nữ diễn viên phim truyền hình 'Sex Education' gây chú ý trong phim điện ảnh mới ra mắtThế giới showbiz -
GĐXH - Nữ diễn viên Aimee Lou Wood và tài tử Johnny Flynn có màn tái xuất đáng chú ý trong phim điện ảnh "The Idiot".
Con trai 3 tuổi của Minh Hằng và chồng doanh nhânGiải trí -
GĐXH - Bé Mỡ - con trai của Minh Hằng và chồng doanh nhân gây chú ý với khán giả bởi sự đáng yêu cùng vẻ ngoài dễ thương.