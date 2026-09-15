Nam Em tuổi 30: 'Bạn có gia đình, có người ôm khi ngã, còn tôi vẫn một mình’

Trường Giang - Nhã Phương giờ ra sao sau 8 năm kết hôn? GĐXH - Trường Giang - Nhã Phương từng gây sốt với màn cầu hôn ngay trên sóng truyền hình, sau đó năm 2018, họ có một hôn lễ hoành tráng. Hiện tại cuộc sống của cặp đôi ra sao?

Mới đây, Trường Giang gây chú ý khi chính thức lên tiếng thừa nhận trong quá khứ có lúc "chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn" và có những lựa chọn không đúng. Đồng thời nam danh hài gửi lời xin lỗi tới những người từng tổn thương vì mình.

Nam Em là một trong những người đẹp từng vướng tin đồn tình cảm với Trường Giang nên cô đang nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Trong động thái mới nhất, Nam Em đăng tải dòng story có nội dung: "Ít nhất bây giờ bạn có gia đình, có tài sản, có người ôm bạn khi bạn ngã. Còn mình vẫn đang một mình nỗ lực lấy lại sức khỏe và tinh thần. Nên chưa chắc ai mới là người sống tốt hơn đâu".

Trong bài đăng, Nam Em không nói rõ người được nhắc đến là ai. Hiện tại, trang facebook cá nhân của người đẹp đã tạm khoá. Tuy nhiên, thời điểm chia sẻ xuất hiện ngay sau khi Trường Giang công khai lời xin lỗi khiến nhiều người nhanh chóng liên hệ với những câu chuyện giữa hai người năm 2018.

Thời điểm đó, Nam Em công khai chia sẻ về tình cảm với Trường Giang trong lúc nam nghệ sĩ đang có mối quan hệ với Nhã Phương. Câu chuyện nhanh chóng trở thành một trong những ồn ào được quan tâm nhất thời điểm ấy. Sau thời gian im lặng, Trường Giang khi đó thừa nhận bản thân có thiện cảm với cô trong quá trình làm việc chung, song phủ nhận một số thông tin được đưa ra khi đó. Anh đồng thời cho biết mình cảm thấy có lỗi vì khiến Nhã Phương tổn thương.

Sau những tranh cãi kéo dài, Trường Giang và Nhã Phương đã tổ chức đám cưới vào tháng 9/2018 và hiện tại tổ ấm của cặp đôi với 3 con đủ nếp đủ tẻ.

Trong khi đó, cuộc sống của Nam Em trải qua nhiều biến động. Cô tiếp tục hoạt động nghệ thuật, tập trung nhiều hơn vào ca hát và từng có những giai đoạn nhận được sự chú ý nhờ giọng hát, hình ảnh nhẹ nhàng. Tuy nhiên, song song với công việc, vấn đề sức khỏe và tinh thần của Nam Em cũng nhiều lần khiến khán giả lo lắng.

Nam Em từng có giai đoạn gặp vấn đề về sức khỏe, tinh thần.

Nữ ca sĩ từng công khai việc gặp các vấn đề tâm lý, rối loạn lo âu, mất ngủ và có thời điểm phải nhập viện điều trị. Nam Em cũng từng chia sẻ về cảm giác cô đơn, áp lực sau những biến cố trong cuộc sống. Có giai đoạn, cô rời TP.HCM lên Đà Lạt sinh sống với mong muốn tìm sự bình yên, cân bằng lại tinh thần và dành nhiều thời gian hơn cho bản thân.

Đến cuối năm 2023, Nam Em công khai bạn trai Bùi Hữu Cường và từng nhắc tới kế hoạch kết hôn. Tuy nhiên, chuyện tình cảm này sau đó cũng vướng nhiều sóng gió. Đến tháng 3/2026, Nam Em xác nhận kết thúc mối quan hệ này. Việc chủ động khép lại một mối quan hệ từng được kỳ vọng tiến tới hôn nhân cũng đánh dấu tuổi 30 của Nam Em.

Nam Em tên thật là Nguyễn Thị Lệ Nam Em, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Tháp (trước đây thuộc tỉnh Tiền Giang - Đồng Tháp). Cô là một người đẹp, ca sĩ và diễn viên nổi tiếng tại Việt Nam, từng đạt danh hiệu Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 và lọt vào Top 8 Hoa hậu Trái Đất 2016. Ở tuổi 30, Nam Em đang có nhiều thay đổi trong cuộc sống và có dấu hiệu kết nối trở lại với nghệ thuật.

Cách đây vài ngày, Nam Em xuất hiện với viber nàng thơ dự triển lãm tranh của Đỗ Mạnh Cường.



