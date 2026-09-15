Vừa xuất hiện tại Bình Hòa, Bình 'bốp' đã gây sự với Chơn

Trong trích đoạn giới thiệu tập 18 phim "Phù sa", bằng cơ duyên nào đó mà Bình "bốp" làm thân với Bảy Sang, được Bảy Sang dẫn đi tham quan Bình Hoà. Anh ta tự hào tuyên bố vườn nhà mình là lớn nhất Bình Hòa.

Ra thăm tới mép sông đang cắm đầy cọc để đánh dấu mức độ sạt lở, Chơn thấy Bảy Sang và Bình "bốp" đứng đó bèn ra ngăn chặn rồi lại lần nữa lời qua tiếng lại với Bình. Bảy Sang phát hiện trước đây cả hai cũng không hòa hảo.

Bình "bốp" xuất hiện tại Bình Hòa và được Bảy Sang tiếp đón. Ảnh VTV

Sự xuất hiện của Bình "bốp" tại Bình Hòa đã tới tai ông chủ giấu mặt nhưng theo lệnh của người này, Sáu Lém không được tiếp cận Bình "bốp". Ông chủ cũng cho phép Sáu Lém nghỉ ít ngày, tạm ngừng môi giới bán đất. Nghe đến đây, Sáu Lém lo lắng rằng sẽ bị mất việc.

Dự án của Phù Sa ngày càng thuận lợi. Ảnh VTV

Trong khi đó, dự án phát triển ca cao của Phù Sa ngày càng khởi sắc khiến người dân Bình Hòa càng có nhiều niềm tin vào tương lai ở mảnh đất này. Một nhóm các hộ dân đã thảo luận về thiết kế bao bì sản phẩm sô cô la do Phù Sa làm ra.

Bà Tư Mốt cho rằng giấy gói sản phẩm phải cho thấy hồn quê, không thể giống như những sản phẩm trên thành phố. Ngoài ra, Nghiệm cũng đang giúp khảo sát khu vườn ca cao ở Bình Hòa.

Bảy Sang thắc mắc với mẹ về chuyện từ hồi nhỏ. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, sau khi nghe thông tin Sáu Lém tiết lộ, Bảy Sang đã về nhà dò hỏi mẹ về thời nhỏ. Anh ta hỏi về việc lúc nhỏ và thắc mắc vì sao không có bức ảnh thuở bé nào. Bà Hai Phước cho biết vì Bảy Sang hay đau ốm nên gia đình bà đã được sự giúp đỡ từ nhiều hàng xóm.

Tập 18 phim "Phù sa" phát sóng vào 21h ngày 15/9 trên VTV1.

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