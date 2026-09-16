Khánh thẳng thừng từ chối tiền Phương cho vay

Trong tập 17 phim "Mùa hè năm ấy" đã được phát sóng, Khánh (Tô Dũng) và Khiêm (Phạm Tuấn Anh) không ngủ được nên nằm tâm sự với nhau. Khiêm cho rằng Khánh cảm thấy không vui sau buổi họp lớp do bị bạn bè xem thường.

Khiêm kể rằng mọi người ở chỗ làm nghe lỏm được câu chuyện của vợ chồng Thanh Thúy (Cù Thị Trà) - Long (Lý Chí Huy) nói với nhau nên thắc mắc. Hai người vô tình tiết lộ rằng Phương (Minh Thu) là bạn gái cũ của Khánh.

Thấy vậy Khánh liền hỏi ý của Khiêm về chuyện người yêu cũ có người yêu mới. Khiêm cho rằng phải chấp nhận sự thật này vì bản thân không có tài năng, lại còn khó khăn.

Khánh tâm sự với Khiêm về chuyện Phương là người yêu cũ. Ảnh VTV

Khánh nhận được tin báo bố mẹ mình đã nhập viện cấp cứu. Trước đó, ông Vệ và bà Liên nằm ngủ mê man trong xưởng gỗ đến tận quá giờ làm buổi sáng. Nhờ người làm công lay gọi, ông Vệ mới tỉnh dậy và phát hiện toàn bộ gỗ nguyên liệu đã biến mất. Bà Liên thì nằm bất tỉnh vì uống thuốc ngủ quá liều.

Ông Vệ phát hiện thuốc ngủ đã được ông Huân, em trai mình, pha vào bát canh rau mồng tơi. Tối hôm trước, hai vợ chồng sau khi ăn cơm thì cảm thấy người mệt mỏi, ngủ thiếp đi ở xưởng.

Mẹ của Khánh phải nhập viện vì uống thuốc ngủ quá liều. Ảnh VTV

Vì cha mẹ đều nằm bệnh viện nên Khánh tạm thời quay về cai quản xưởng gỗ. Anh được vợ chồng Long và Thúy hứa hẹn sẽ cho mượn tiền để trang trải nợ nần đơn hàng lúc khó khăn. Trong lúc đang trông xưởng, anh tình cờ nghe được những lời nhận xét không hay về gia đình mình của những người thợ trong xưởng. Họ cho rằng người đã từng có quá khứ bất hảo như Khánh nên trở về giúp đỡ bố mẹ ở xưởng gỗ, tu thân dưỡng tính để làm ăn.

Trong khi đó, dù biết ông Huân là người đã hại vợ chồng mình nhưng ông Vệ vẫn không có ý định truy cứu trách nhiệm vì không muốn làm hại em. Ông muốn chuộc lại số gỗ đã bị mất nên Khánh phản đối. Anh cho rằng đây là tài sản phạm pháp nên không thể thu mua giá cao.

Khánh trở về quê và tạm thời cai quản xưởng gỗ giúp bố mẹ. Ảnh VTV

Ông Vệ dự định bán xưởng, bán đất chia cho ông Huân để không còn dây dưa. Nghe vậy bà Liên sốt ruột vì lo cuối đời không còn miếng đất cắm dùi và cũng chẳng còn tài sản đảm bảo cuộc sống tương lai cho đứa con duy nhất là Khánh.

Tùng (Trọng Lân) hẹn Phương (Minh Thu) nói chuyện riêng sau cuộc họp của công ty để thông báo về việc mua nhà chung cư trả góp. Hôm sau Phương rủ thêm Khánh Ly (Châu Dương) đi cùng mình. Tùng có suất mua nhà giá ưu đãi nên muốn tạo cơ hội này cho Phương.

Tùng tiết lộ cơ hội mua nhà giá ưu đãi cho Phương. Ảnh VTV

Đúng lúc này, Ly nhận được điện thoại của Hoàng (Phan Thắng) thông báo về tình hình gia đình Khánh. Hoàng vào bệnh viện để hỏi thăm bố mẹ Khánh nên biết được những khó khăn của bạn. Khánh tiết lộ trong tình huống xấu nhất phải bán xưởng gỗ để có 240 triệu đền bù hợp đồng.

Mẹ Phương nghe nói Tùng giúp con gái có suất mua nhà rẻ hơn được 1 tỷ đồng nên liên tục khen ngợi. Phương cho mẹ biết mình đã chuẩn bị đủ tiền để chuẩn bị nộp đợt 1.

Sau khi gặp Hoàng để bàn công việc về thay đổi nội thất khách sạn, Phương biết chuyện nhà của Khánh. Cô đã thay đổi ý định.

Hoàng chia sẻ với Phương về khó khăn mà Khánh đang gặp phải. Ảnh VTV

Ông Vệ và Khánh về nhà thờ tổ ở quê. Hai bố con ôn lại kỷ niệm ngày xưa, khi được truyền nghề từ tổ tiên. Ông Vệ cho rằng tuổi cao sức yếu, không đủ sức để lo cho xưởng gỗ như trước nên sẽ chuyển sang bán tạp hóa, dành tiền bạc cho con trai duy nhất. Ông Vệ tiếc rằng bản thân không còn trẻ để tiếp tục gây dựng sự nghiệp. Đúng lúc này Khánh đề nghị chung vai gánh vác cùng gia đình. Nghe thế ông Vệ rất mừng, liền gọi báo ngay cho vợ.

Ông Vệ và Khánh đến công trường khảo sát để tìm cách hoãn lại đơn hàng. Vợ chồng Long và Thủy, Hoàng cho Khánh mượn tiền để đền hợp đồng, cứu xưởng gỗ. Tuy nhiên, trong lúc nói chuyện, Khánh phát hiện số tiền 250 triệu đồng Hoàng chuyển cho mình có sự đóng góp của Phương nên chuyển trả lại.

Khánh tìm tới gặp Phương và từ chối không nhận số tiền Phương cho vay. Ảnh VTV

Khánh còn tìm đến khách sạn để trực tiếp gửi lời cám ơn Phương. Cô tỏ ra bực bội vì Khánh nhất định không chịu vay tiền của mình. Khi nghe Khánh liên tục từ chối, Phương sốt ruột nên nặng lời. Cô cũng cho anh biết rằng mình đang giúp đỡ theo lời đề nghị của bà Liên. Mẹ Khánh đã tìm đến Phương cám ơn và nhờ cô khuyên bảo con trai về quê sống cùng bố mẹ, gánh vác xưởng gỗ, từ bỏ cuộc sống lông bông như hiện tại.

Khánh chua xót nói: "Tôi biết là tôi vẫn chưa đủ năng lực để gánh vác tất cả. Tôi biết Phương và mọi người vẫn đang thương hại tôi. Tôi hiểu điều đó. Những lời Phương vừa nói tôi sẽ nhận. Nhưng còn tiền thì không. Cám ơn Phương", nói xong Khánh quay lưng bỏ đi.

Cùng lúc này, Tùng thấy Phương không mua nhà nữa thì gọi điện thoại cho bà Ngọc để hỏi thăm. Lúc này bà mới vỡ lẽ rằng con gái đã có kế hoạch khác.

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