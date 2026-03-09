Mới nhất
Trung tá Minh Kiên có bỏ Lợi lại trong đám cháy khi được cầu xin rời đi?

Thứ hai, 10:03 09/03/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
GĐXH - Minh Kiên rơi vào tình huống cân não giữa lựa chọn cứu Lợi mặc cho nguy hiểm đến tính mạng hay là nghe theo Lợi bỏ lại anh để đi cứu giúp người khác.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 21 "Không giới hạn", sau khi giải cứu Lam Anh và một số người khác, Trung tá Minh Kiên không màng hiểm nguy quay trở lại bên trong nhà máy hóa chất đang cháy để tìm những người vẫn còn mắc kẹt, trong đó có Lợi. 

Nhìn thấy hình ảnh của Lợi lúc này Minh Kiên nhớ lại ngay hình ảnh của Tuấn - người đồng chí, người bạn thân quá cố của mình. 

Trung tá Minh Kiên có bỏ Lợi lại trong đám cháy khi được cầu xin rời đi? - Ảnh 1.

Trung tá Minh Kiên có bỏ Lợi lại trong đám cháy khi được cầu xin rời đi? - Ảnh 2.

Giây phút hồi hộp khi những người thân chờ đợi Lợi được giải cứu khỏi đám cháy. Ảnh VTV

Tuy Lợi đã cố gắng xả được gần hết van bồn nhưng lại bị mắc kẹt chân vào máy nên không thể chạy ra ngoài được. Từ bên ngoài, Lam Anh đã cảnh báo cho Minh Kiên biết việc áp suất đang ngày càng cao, thành bồn suy yếu nên có thể gây phát nổ lớn bất cứ lúc nào. Lam Anh yêu cầu tất cả mọi người phải rời đi ngay lập tức.

Trung tá Minh Kiên có bỏ Lợi lại trong đám cháy khi được cầu xin rời đi? - Ảnh 3.

Trung tá Minh Kiên có bỏ Lợi lại trong đám cháy khi được cầu xin rời đi? - Ảnh 4.

Tình huống nguy hiểm khiến Lợi muốn Minh Kiên bỏ lại mình. Ảnh VTV

Thấy tình huống khẩn cấp không thể chờ thêm, Lợi muốn Minh Kiên bỏ Lợi lại để đi tìm kiếm những người khác vì thời gian không còn nữa. 

"Xin anh để tôi lại đi. Về nói với mẹ Thoa nhà mình là thằng Lợi đã hy sinh một cách anh dũng để mẹ đỡ buồn. Anh bảo với mẹ là trước khi hy sinh, thằng Lợi nó đã cười tươi lắm nhá", Lợi nhắn nhủ.

Tập 21 "Không giới hạn" phát sóng vào lúc 21h ngày 9/3 trên VTV1.

