Dọn dẹp bàn làm việc của chồng, tôi suýt ngất khi đọc được một tờ giấy

Cuộc sống hôn nhân của tôi khá vẹn toàn, gia đình nhỏ 4 thành viên của chúng tôi luôn êm ấm mỗi ngày. Chồng làm công việc kinh doanh, anh ấy rất bận vì thời buổi làm ăn cạnh tranh buộc phải tranh thủ từng chút một, không dám lơ là. Tôi là người cáng đáng việc nhà, chăm sóc các con. Nhìn chung mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, hai vợ chồng không mấy khi xảy ra cãi vã, nghi ngờ nhau.

Biết chồng công việc bận, căng thẳng nên tôi rất ít khi hỏi han về chuyện làm ăn. Tôi không muốn kiểm soát chồng, bởi anh ấy ra ngoài tiếp xúc với nhiều người, dễ gây hiểu lầm. Vì thế tôi chọn cách tin tưởng vào chồng, anh ấy cần phải bản lĩnh để giữ vững hạnh phúc gia đình. Chứ một khi đã là người lăng nhăng, tôi có quản chặt thì cũng không nổi.

So với nhiều người tôi cũng chỉ là một gia đình bình thường, nhưng nhìn vào chặng đường đã qua tôi rất đỗi tự hào. Chúng tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn để có cuộc sống đầy đủ như hôm nay. Tôi tin tưởng vào hôn nhân của mình bây giờ và về sau, mãi hạnh phúc bền lâu. Nhưng chắc đó chỉ là phần của tôi thôi, chứ chồng tôi anh ấy chưa chắc đã mong muốn như vậy.

Cách đây một tuần, trong lúc dọn dẹp bàn làm việc của chồng ở nhà, công việc mà thường thì tôi ít khi động đến. Thường chỉ lau mặt bàn và sắp xếp lại cho gọn, nhưng lần này tôi tự dưng muốn sắp xếp lại cả những loại giấy tờ. Chồng tôi chất đống trong ngăn bàn, bên trên mặt bàn nữa, nhìn rất không gọn gàng.

Sốc nặng khi biết được chồng âm thầm muốn ly hôn. Ảnh minh họa

Trong lúc kiểm tra các loại giấy, tôi đã loại ra rất nhiều giấy tờ không cần thiết, nhưng có mấy tờ giấy khi đọc vào khiến tôi bị sốc. Đó là tờ đơn ly hôn, chồng tôi thảo sẵn lúc nào mà tôi không biết. Tờ đơn để trống ngày tháng, nhưng nội dung thì đã được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng từng câu từ.

Trong đó chồng tôi điền sẵn thông tin cá nhân của hai vợ chồng, lý do ly hôn là do hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ đó là chồng nêu nguyên nhân là do vợ hay cằn nhằn, đòi hỏi về chuyện tiền bạc. Chồng còn đề cập vấn đề hai vợ chồng không hợp nhau, tranh cãi, giận dỗi làm ảnh hưởng đến các con và hàng xóm…

Lúc đó, tôi suýt ngất khi đọc xong, bởi chưa bao giờ tôi nghĩ rằng chồng mình lại âm thầm làm đơn ly hôn. Tôi và chồng chưa bao giờ cãi nhau, có một vài giận dỗi nhỏ, nhưng sau đó đã được giải quyết và mọi chuyện trở lại bình thường. Bây giờ chồng tôi lén lút chuẩn bị sẵn đơn ly hôn, không hiểu rằng anh ấy có người khác hay là chán tôi mà muốn chia tay.

Tối hôm đó tôi đưa ra tờ đơn đó và yêu cầu chồng giải thích, anh ấy cũng không ngần ngại thú nhận đó là ý định muốn thực hiện. Chồng tôi đổ lỗi vợ sống nhạt nhẽo, không quan tâm tới chồng, hai người không hòa hợp… Anh ấy bỗng trở thành một con người khác hẳn, thể hiện sự chán ghét gia đình. Cho dù tôi giải thích, nhưng chồng vẫn một mực giữ mong muốn được ly hôn.

Tự dưng tôi rơi vào tình cảnh khổ sở vì chồng bỗng dưng đòi ly hôn. Dù cố níu kéo, nhưng chồng vẫn lạnh lùng. Từ hôm đó đến nay chồng đi sớm về khuya, về nhà là không nói năng câu gì với vợ. Tôi đang rất suy sụp, không biết phải làm sao để giữ hạnh phúc gia đình. Tôi có nên tìm cách khuyên nhủ chồng, hay là âm thầm tìm hiểu xem anh ta có người khác không?

