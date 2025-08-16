Tôi ngột ngạt trước sự hỗ trợ, giúp đỡ từ nhà vợ
GĐXH - Nhiều lúc nhìn lại cuộc sống hiện có đều do gia đình vợ giúp sức thì tôi lại cảm thấy bị phụ thuộc, bản thân vô dụng...
Tôi và vợ lấy nhau cũng được hơn 10 năm. Nhà cửa, xe cộ có cả, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống thoải mái nhưng tất cả những điều đó không phải do hai vợ chồng tự làm ra mà luôn có sự giúp đỡ nhiệt tình từ bên nhà vợ.
Lúc mới lấy nhau, hai vợ chồng đều tự lo cuộc sống vì nội ngoại đều chưa giúp được gì. Ngoài ra, em vợ tôi còn kinh doanh nhưng thất bại, nợ khoảng hơn 10 tỷ đồng, sau đó thì cuốn gói đi làm lại từ đầu. Vợ tôi đành dành một khoản tiền để phụ giúp em vợ mặc dù không đáng kể.
Bẵng đi một thời gian thì Tết năm 2023, em vợ tôi đột nhiên quay về đoàn tụ với gia đình, nói rằng đã trả hết nợ và việc kinh doanh đang rất tốt. Sau đó thì gia đình vợ mua đất, xây nhà, sắm sửa đủ thứ. Hai vợ chồng tôi cũng nhận được sự giúp đỡ của em vợ, hàng tháng đều chuyển cho vợ tôi mấy chục triệu, bảo là tiền dành cho cháu (vợ tôi lúc ấy đang có bầu). Các tiệc tùng, kỷ niệm, sinh nhật đều tặng rất nhiều quần áo, túi xách sang trọng.
Khi vợ tôi sinh con, em vợ cũng mạnh tay chi cả trăm triệu cho vợ tôi ở phòng VIP, sữa, tã, hộ lý chăm con và cả dịch vụ spa sau sinh đều do một tay em vợ lo tất. Và nhờ sự giúp đỡ của em vợ, hai vợ chồng đã có tiền xây nhà, mua xe.
Chuyện sẽ chẳng có gì khi tôi để ý thấy, từ lúc sinh con xong, vợ tôi đều ở nhà, con nhỏ và việc nhà đều có người làm nhưng vợ tôi lại chi tiêu khá phung phí. Mặc dù tôi biết là có em vợ chuyển tiền cho nhưng độ chi tiêu của vợ khiến tôi phải sửng sốt. Tôi đã âm thầm tìm hiểu xem nguồn tiền của vợ và bất ngờ rằng em vợ đã cho vợ tôi đứng tên mấy bất động sản đang cho thuê, thu nhập cả tỷ đồng/tháng. Ngoài ra còn có cuốn sổ tiết kiệm 20 tỷ đồng, và sắp tới vợ tôi sẽ quản lý một mảng kinh doanh của em vợ.
Tôi đã rất sốc, không phải vì khoản tiền lớn mà vợ tôi lại im lặng không cho tôi biết điều này, khiến tôi cảm thấy lạc lõng và bị đề phòng.
Sau khi suy nghĩ, tôi không trách vợ và lựa chọn im lặng, nhưng nhiều lúc nhìn lại cuộc sống hiện có đều do gia đình vợ giúp sức thì tôi lại cảm thấy bị phụ thuộc, bản thân vô dụng không lo được cho vợ con.
Đặc biệt là mỗi lần về nhà vợ, nhà vợ rộng thênh thang, mặc dù chỉ về một tuần một lần nhưng vẫn có phòng riêng rộng hơn cả diện tích đất của nhà hai vợ chồng, điều đó khiến tôi bị ngộp thở. Tôi nên làm gì để thoát khỏi tình trạng này đây?
