Hai người ngoại tình: Ba gia đình tan vỡ, một đứa trẻ chưa kịp chào đời và sự thật trớ trêu

Hiện tại tâm trạng của tôi thật sự rất tồi tệ, nên muốn lên đây tâm sự một chút về chuyện mà bản thân tôi và gia đình chồng đã gặp phải trong thời gian vừa qua.

Tôi năm nay 29 tuổi, mới lập gia đình và về làm dâu nhà chồng được hơn một năm.

Cuộc sống làm dâu của tôi cũng khá thoải mái. Bố chồng tôi mất cách đây gần chục năm nên giờ cả gia đình nhỏ của tôi và gia đình anh chồng, chị dâu đều ở chung với mẹ chồng. Cả mẹ chồng tôi và chị dâu đều là người hiền lành, dễ tính nên ít khi có chuyện cãi cọ mẹ chồng nàng dâu hay chị tôi dâu hoạnh họe nhau. Anh chị ấy có một cô công chúa nhỏ 5 tuổi, con bé vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu nên cả nhà ai cũng thương. Mấy tháng trước, anh chị ấy còn đón tin mừng vì chị dâu tôi có em bé thêm lần nữa.

Những tưởng cuộc sống ở gia đình chồng của tôi sẽ cứ êm đềm như vậy. Thế nhưng giông bão lại ập đến khi con người ta ít đề phòng nhất. Gia đình tôi được người ta đến tận nơi báo cho biết rằng anh chồng tôi ngoại tình. Và người đến báo tin chính là chồng của người phụ nữ đã ngoại tình với anh ấy.

Lúc mới đầu, anh chồng tôi còn chối đây đẩy. Nhưng sau khi người đàn ông kia đưa ra một tập ảnh toàn là những cảnh hai người họ thân mật với nhau ra vào nhà nghỉ thì anh chồng của tôi chỉ biết im lặng. Hóa ra anh chồng tôi đã ngoại tình với đồng nghiệp trong công ty của chồng tôi gần 7 tháng rồi. Mà trớ trêu thay, kẻ đã dắt mối cho họ đến với nhau, rồi bao che cho hành vi của hai người họ lại chính là chồng tôi. Tôi cùng mẹ chồng và chị dâu chỉ biết nhìn những tấm ảnh đấy, nghe những lời kể đau lòng trong sự ngỡ ngàng.

Thế rồi chị dâu tôi ôm đầu hét lên một tiếng rồi ngã vật xuống ghế ngất đi. Cả nhà tôi rối hết cả lên đưa chị vào bệnh viện, nhưng rồi không giữ được cái thai. Những ngày qua sau khi ra viện chị ấy đều ôm đứa con gái nhỏ ngồi thẫn thờ. Còn tôi và chồng thì cãi nhau không biết bao nhiêu trận rồi. Tôi không thể hiểu được, bình thường hai anh em họ cũng ra dáng người chững chạc lắm, cũng đàng hoàng tử tế chứ có phải hạng gì đâu? Sao có thể bao che cho nhau làm ra cái việc ngoại tình đáng khinh như vậy được chứ?

Hôm qua, mẹ chồng tôi có gọi tôi và chị dâu vào phòng nói chuyện riêng. Mẹ nói xin lỗi hai chúng tôi rằng do bà không biết cách dạy con, rồi hỏi tôi và chị dâu có quyết định như thế nào.

Sau khi biết chị ấy quyết định ly hôn thì mẹ thẫn thờ một chút, nhưng vẫn bảo là sẽ tôn trọng quyết định của chị. Mẹ chỉ mong dù hai người có ly hôn thì thỉnh thoảng hãy đưa con bé về chơi với bà. Hai người kia không biết nghe lén ở bên ngoài từ lúc nào, mấy mẹ con đang nói chuyện với nhau thì anh em đẩy cửa cái rầm rồi vào thi nhau chửi mắng chị dâu tôi là loại ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình, không biết thương con cái để nó lớn lên trong gia đình đổ vỡ. Rồi thì cái gì mà đàn ông có ngoại tình nhưng chỉ cần không bỏ vợ bỏ con là được, cần gì phải làm quá vấn đề lên...

Lạ đời thay, kẻ đi ngoại tình lại dám chỉ trích người bị phản bội là không thương con cái. Thói đời này đúng là lắm thứ oái oăm thật. Sau đấy tôi với chị dâu lao vào cãi vã với hai anh em họ.

Trong lúc cãi nhau, chồng tôi còn dọa là nếu chị dâu tôi dám ly hôn thì đừng mong nhận được một xu tiền trợ cấp nuôi con từ anh trai chồng. Trời đất ạ, đây là lời mà một con người có thể thốt ra hay sao vậy? Đó là cháu gái ruột của anh ta mà?

Thế là mẹ chồng tôi điên lên cho mỗi người một cái tát rồi tự lăn ra ngất luôn. Nhà tôi lại rơi vào cảnh rối loạn đưa bà đi bệnh viện. May mà cấp cứu kịp thời nên mẹ chồng tôi không nguy hiểm gì, chỉ cần nghỉ ngơi ở viện hai ba ngày là về nhà.

Chiều nay chị dâu tôi đưa con bé con về ngoại rồi. Chắc vài hôm nữa là nộp đơn lên tòa thôi. Tôi nghe nói bên phía gia đình của người phụ nữ kia cũng đang làm thủ tục ly hôn, họ có hai đứa con chung, không biết sẽ ra sao nữa.

Tôi nghĩ chắc đợi ít hôm nữa cho mẹ chồng tôi khỏe lên rồi tôi cũng xin phép về ngoại thưa chuyện với gia đình tôi về chuyện ly hôn. Thật sự tôi không thể nào chấp nhận việc sống chung cả đời rồi sinh con đẻ cái với một kẻ có suy nghĩ và hành động như vậy được.