Hai người ngoại tình: Ba gia đình tan vỡ, một đứa trẻ chưa kịp chào đời và sự thật trớ trêu
GĐXH - Hai người ngoại tình. Cái giá của nó là 3 gia đình tan vỡ, một đứa trẻ chưa kịp chào đời và 3 đứa trẻ khác sẽ lớn lên trong những gia đình đổ vỡ.
Hiện tại tâm trạng của tôi thật sự rất tồi tệ, nên muốn lên đây tâm sự một chút về chuyện mà bản thân tôi và gia đình chồng đã gặp phải trong thời gian vừa qua.
Tôi năm nay 29 tuổi, mới lập gia đình và về làm dâu nhà chồng được hơn một năm.
Cuộc sống làm dâu của tôi cũng khá thoải mái. Bố chồng tôi mất cách đây gần chục năm nên giờ cả gia đình nhỏ của tôi và gia đình anh chồng, chị dâu đều ở chung với mẹ chồng. Cả mẹ chồng tôi và chị dâu đều là người hiền lành, dễ tính nên ít khi có chuyện cãi cọ mẹ chồng nàng dâu hay chị tôi dâu hoạnh họe nhau. Anh chị ấy có một cô công chúa nhỏ 5 tuổi, con bé vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu nên cả nhà ai cũng thương. Mấy tháng trước, anh chị ấy còn đón tin mừng vì chị dâu tôi có em bé thêm lần nữa.
Những tưởng cuộc sống ở gia đình chồng của tôi sẽ cứ êm đềm như vậy. Thế nhưng giông bão lại ập đến khi con người ta ít đề phòng nhất. Gia đình tôi được người ta đến tận nơi báo cho biết rằng anh chồng tôi ngoại tình. Và người đến báo tin chính là chồng của người phụ nữ đã ngoại tình với anh ấy.
Lúc mới đầu, anh chồng tôi còn chối đây đẩy. Nhưng sau khi người đàn ông kia đưa ra một tập ảnh toàn là những cảnh hai người họ thân mật với nhau ra vào nhà nghỉ thì anh chồng của tôi chỉ biết im lặng. Hóa ra anh chồng tôi đã ngoại tình với đồng nghiệp trong công ty của chồng tôi gần 7 tháng rồi. Mà trớ trêu thay, kẻ đã dắt mối cho họ đến với nhau, rồi bao che cho hành vi của hai người họ lại chính là chồng tôi. Tôi cùng mẹ chồng và chị dâu chỉ biết nhìn những tấm ảnh đấy, nghe những lời kể đau lòng trong sự ngỡ ngàng.
Thế rồi chị dâu tôi ôm đầu hét lên một tiếng rồi ngã vật xuống ghế ngất đi. Cả nhà tôi rối hết cả lên đưa chị vào bệnh viện, nhưng rồi không giữ được cái thai. Những ngày qua sau khi ra viện chị ấy đều ôm đứa con gái nhỏ ngồi thẫn thờ. Còn tôi và chồng thì cãi nhau không biết bao nhiêu trận rồi. Tôi không thể hiểu được, bình thường hai anh em họ cũng ra dáng người chững chạc lắm, cũng đàng hoàng tử tế chứ có phải hạng gì đâu? Sao có thể bao che cho nhau làm ra cái việc ngoại tình đáng khinh như vậy được chứ?
Hôm qua, mẹ chồng tôi có gọi tôi và chị dâu vào phòng nói chuyện riêng. Mẹ nói xin lỗi hai chúng tôi rằng do bà không biết cách dạy con, rồi hỏi tôi và chị dâu có quyết định như thế nào.
Sau khi biết chị ấy quyết định ly hôn thì mẹ thẫn thờ một chút, nhưng vẫn bảo là sẽ tôn trọng quyết định của chị. Mẹ chỉ mong dù hai người có ly hôn thì thỉnh thoảng hãy đưa con bé về chơi với bà. Hai người kia không biết nghe lén ở bên ngoài từ lúc nào, mấy mẹ con đang nói chuyện với nhau thì anh em đẩy cửa cái rầm rồi vào thi nhau chửi mắng chị dâu tôi là loại ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình, không biết thương con cái để nó lớn lên trong gia đình đổ vỡ. Rồi thì cái gì mà đàn ông có ngoại tình nhưng chỉ cần không bỏ vợ bỏ con là được, cần gì phải làm quá vấn đề lên...
Lạ đời thay, kẻ đi ngoại tình lại dám chỉ trích người bị phản bội là không thương con cái. Thói đời này đúng là lắm thứ oái oăm thật. Sau đấy tôi với chị dâu lao vào cãi vã với hai anh em họ.
Trong lúc cãi nhau, chồng tôi còn dọa là nếu chị dâu tôi dám ly hôn thì đừng mong nhận được một xu tiền trợ cấp nuôi con từ anh trai chồng. Trời đất ạ, đây là lời mà một con người có thể thốt ra hay sao vậy? Đó là cháu gái ruột của anh ta mà?
Thế là mẹ chồng tôi điên lên cho mỗi người một cái tát rồi tự lăn ra ngất luôn. Nhà tôi lại rơi vào cảnh rối loạn đưa bà đi bệnh viện. May mà cấp cứu kịp thời nên mẹ chồng tôi không nguy hiểm gì, chỉ cần nghỉ ngơi ở viện hai ba ngày là về nhà.
Chiều nay chị dâu tôi đưa con bé con về ngoại rồi. Chắc vài hôm nữa là nộp đơn lên tòa thôi. Tôi nghe nói bên phía gia đình của người phụ nữ kia cũng đang làm thủ tục ly hôn, họ có hai đứa con chung, không biết sẽ ra sao nữa.
Tôi nghĩ chắc đợi ít hôm nữa cho mẹ chồng tôi khỏe lên rồi tôi cũng xin phép về ngoại thưa chuyện với gia đình tôi về chuyện ly hôn. Thật sự tôi không thể nào chấp nhận việc sống chung cả đời rồi sinh con đẻ cái với một kẻ có suy nghĩ và hành động như vậy được.
Hoang mang cực độ khi con trai dắt bạn trai về ra mắtTâm sự - 18 giờ trước
Con trai tôi tình cảm và hơi yếu đuối từ bé, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến tình huống trớ trêu nó dẫn bạn trai về giới thiệu là người muốn gắn bó cả đời…
Mẹ già tai biến, vợ nhất quyết không chăm, tôi đành ngậm ngùi đưa ra quyết định cay đắngTâm sự - 20 giờ trước
GĐXH – Tôi không biết mình làm thế là đúng hay sai. Cũng không biết tương lai phía trước sẽ như thế nào nhưng hiện tại, tôi vẫn luôn áy náy trong lòng, đầu óc không thực sự thoải mái.
Tưởng tuổi già được quây quần bên cháu, tôi bất ngờ bị 'tiễn' về quê cùng một khoản tiềnTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ một khoản tiền gần 300 triệu đồng cùng lời nhắn ngắn ngủi đã khiến tôi tỉnh ngộ, tuổi già chỉ có thể dựa vào chính mình.
Vợ và bạn thân của tôi "vụng trộm" cả năm trời mà tôi không hề hay biếtTâm sự - 1 ngày trước
Sau khi chuyện vụng trộm giữa vợ và bạn thân của tôi vỡ lở, cô ấy không xin tha thứ mà nói trắng ra đã hết tình cảm với tôi, muốn đến với tình nhân.
Chăm sóc bố mẹ già yếu 7 năm, giờ chồng tôi bị các chị gái quay về tranh giành tài sảnTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Tôi luôn băn khoăn về cách giúp chồng đòi lại quyền lợi, bởi nhiều lúc thấy thương chồng, thiệt thòi quá mà không biết phải làm thế nào.
Con cái nợ đầm đìa, mẹ chồng vẫn giữ khư khư miếng đất rộngTâm sự - 1 ngày trước
Thay vì bán bớt đất giúp con trai trả nợ, mẹ chồng lại để chúng tôi tự đối phó với đám đầu gấu, dù đất còn rất nhiều.
Một câu dặn của chồng về tài sản nếu con cái hỏi trước lúc lâm chung, 3 năm sau cứu trọn tuổi già của vợTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Trước khi trút hơi thở cuối cùng, chồng bà khẩn thiết căn dặn một điều. Ba năm sau, bà mới hiểu rằng, nhờ giữ trọn lời hứa ấy, tuổi già của mình mới thực sự được tự do.
Tôi buồn khi biết lý do vì sao chồng nhất quyết không muốn sinh thêm conTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Mỗi lần tôi nhắc đến việc sinh thêm, anh chỉ cười nhạt: “Em chưa từng sống trong một gia đình như anh thì em sẽ không hiểu đâu”.
Chồng 'lừa' tôi về quê sống để mẹ chồng mặc sức hành hạTâm sự - 2 ngày trước
Khi về quê sống, chồng bắt tôi phải nhẫn nhịn tất cả mọi người, từ bố mẹ cho tới anh chị chồng, ai nói ai chửi gì cũng không được cãi lại.
Bài học đắt giá: Tôi đưa hết lương hưu cho con trai, đến khi đòi lại thì bị ra 'điều kiện'Tâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Suốt nhiều năm, tôi tin rằng hy sinh tất cả cho con là điều đúng đắn. Nhưng chỉ một lần vào viện thăm bạn ốm, tôi mới nhận ra: giữ chặt lương hưu mới là cách bảo vệ tuổi già của mình.
Mỗi tối vợ mang đồ ăn nấu sẵn về, tôi sững sờ khi biết nguồn gốc từ đâuTâm sự
GĐXH - Ở đó cô ấy đi chợ, nấu nướng, thức ăn sinh hoạt đến 7 giờ tối mới về nhà, mang theo thức ăn đã nấu sẵn.